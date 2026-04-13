INTELIGENTNA I ZAŠTITNIČKI NASTROJENA

Najstarija gorila na svijetu slavi 69. rođendan! Trgovac ju je dao u zamjenu za jelo u restoranu

Piše Karolina Krčelić,
Najstarija gorila na svijetu, ženka Fatou, danas slavi svoj 69. rođendan u Berlinskom zoološkom vrtu, gdje živi već desetljećima i predstavlja jednu od najpoznatijih životinja tog zoološkog vrta

Fatou je rođena 1957. godine u zapadnoj Africi, a u Berlin je stigla još kao mladunče. Prema podacima zoološkog vrta, dovedena je u Njemačku 1959. godine, navodno kao dio razmjene — trgovac ju je ponudio umjesto neplaćenog računa u jednom restoranu, nakon čega je završila u zoološkom vrtu.

Povodom rođendana, njegovatelji su joj pripremili poseban jelovnik prilagođen njezinoj dobi. Budući da više nema sve zube, Fatou jede mekšu hranu, a na proslavi je uživala u voću i povrću poput banana, dinje i bobica, uz dodatke koje inače dobiva u svakodnevnoj prehrani.

Riječ je o zapadnoj nizinskoj gorili, vrsti koja je danas kritično ugrožena u divljini zbog gubitka staništa i krivolova. Fatou je ujedno i simbol dugovječnosti te važnosti zaštite životinja.

Za razliku od nekih drugih velikih primata koji mogu biti izraženije u teritorijalnom ili impulzivnom ponašanju, zapadne nizinske gorile općenito se smatraju mirnijima i stabilnijima u socijalnoj strukturi. Žive u dobro organiziranim obiteljskim skupinama koje predvodi dominantni mužjak, a odnosi unutar grupe temelje se na suradnji i međusobnoj zaštiti. Njihovo ponašanje najčešće je nenasilno, a konflikti se rijetko rješavaju fizičkom agresijom, već više signalima, držanjem tijela i demonstracijom snage. Zbog svoje prilagodljivosti i društvene naravi, ova podvrsta gorila često se opisuje kao jedna od smirenijih među velikim primatima.

FOTO Ma preslatko! Pogledajte kako se životinje u ZOO u Zagrebu igraju s pisanicama

Osim što je simbol dugovječnosti, Fatou ima i posebno mjesto u povijesti Berlinskog zoološkog vrta jer je njegova najstarija stanovnica i jedna od najdugovječnijih gorila ikad zabilježenih u zoološkim vrtovima. Tijekom desetljeća postala je prava atrakcija za posjetitelje, ali i važan podsjetnik na ugroženost svoje vrste u prirodi.

SENZACIJA Neobična vrsta stigla je u Zagreb: 'Spasili smo 17 čovječjih ribica iz plitke vode'

Zapadne nizinske gorile, kojima Fatou pripada, u divljini rijetko dožive tako duboku starost – životni vijek im je obično između 35 i 40 godina. Upravo zato njezina dob dodatno naglašava važnost kvalitetne skrbi u kontroliranim uvjetima, ali i napore koje zoološki vrtovi ulažu u očuvanje vrsta kroz edukaciju i uzgojne programe.

S godinama je Fatou postala mirnija i povučenija, a većinu dana provodi odmarajući se i krećući se sporije nego mlađe jedinke. Njegovatelji joj osiguravaju poseban režim prehrane i njege, uključujući redovite veterinarske preglede, kako bi joj omogućili što kvalitetniji život u starosti.

U Berlinskom zoološkom vrtu ističu da joj rođendan svake godine obilježavaju ne samo kao zanimljiv događaj za posjetitelje, već i kao priliku za podizanje svijesti o zaštiti gorila i njihovih prirodnih staništa. Fatou tako, osim što je najstarija, ostaje i jedan od najvažnijih ambasadora svoje vrste.

FOTO Zagrebački ZOO o trovanju Navaljnog: 'Naše žabe su slične'

