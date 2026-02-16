Obavijesti

Komentari 2
SITNE I OPASNE

FOTO Zagrebački ZOO o trovanju Navaljnog: 'Naše žabe su slične'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

U Vrtu imaju plavu otrovnu žabu, crno-zelenu otrovnu žabu, kostarikansku otrovnu žabu i zlatnu otrovnu žabu

Admiral

Čuvši da se u medijima posljednjih dana dosta spominju otrovne žabe, odlučili smo vam nešto reći o svojima, napisali su iz zagrebačkog Zoološkog vrta na Facebooku.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Dodaju da njihove otvorne žabe nisu otrovnke iako su pripadnice njihovih vrsta u prirodi otrovne. Naime, otrovne žabe u Latinskoj Americi jedu kukce koji se hrane otrovnim bubicama.

- Tako one postaju otrovne. Budući da našim žabicama srednjoamerički i južnoamerički kukci nisu na jelovniku, one nisu otrovne. Otrovne žabe upečatljivih su boja i uzoraka. Time komuniciraju svoju otrovnost. Potencijalnom predatoru odmah je jasno da pred njim nije slastan zalogaj - objasnili su.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

U Vrtu imaju plavu otrovnu žabu, crno-zelenu otrovnu žabu, kostarikansku otrovnu žabu i zlatnu otrovnu žabu.

- Potonja je najugroženija. Na Crvenom popisu Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN-a) nosi status ugrožene vrste (EN) - napisali su.

Komentari 2
