Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BOŽIĆNI FAVORITI

Najtraženiji darovi ove godine: Od raznih tehnoloških gadgeta do ručno izrađenih poklona

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Najtraženiji darovi ove godine: Od raznih tehnoloških gadgeta do ručno izrađenih poklona
Foto: lev dolgachov

Blagdani se približavaju, a potraga za savršenim poklonom ponovno je u punom jeku. Kupci traže darove koji će istovremeno iznenaditi i razveseliti, ali i nositi osobnu notu

Blagdanska groznica već je počela, a trgovci bilježe nagli rast potražnje za božićnim poklonima. Ovogodišnji trendovi jasno pokazuju dvije snažne struje među kupcima: jedni žele najnovije tehnološke gadgete, dok drugi biraju osobne, ručno izrađene i unikatne poklone. U nastavku donosimo pregled onoga što se ove godine najviše traži ispod bora.

POGLEDAJ VIDEO: Otočac: Djed Božićnjak stigao kočijom noseći darove djeci

Pokretanje videa...

Otočac: Djed Božićnjak stigao kočijom noseći darove djeci 01:08
Otočac: Djed Božićnjak stigao kočijom noseći darove djeci | Video: 24sata/pixsell

Tehnologija i gadgeti: klasik modernog darivanja

Tehnološki pokloni i ove su godine među najprodavanijima. Najtraženiji su:

  • Bežične slušalice i zvučnici – praktični su, moderni i pogodni za sve generacije.
  • Pametni satovi i fitness narukvice – idealni za one koji žele započeti zdraviju godinu.
  • Gaming oprema – od slušalica do mini konzola, posebno popularno među tinejdžerima.
  • Prijenosni punjači i pametni dodaci za mobitele – mali, korisni i pristupačni darovi.

Kupci sve češće biraju tehnologiju jer, kako kažu prodavači, „ljudi žele poklone koji će se zaista koristiti, a ne završiti u ladici“.

URADI SAM Imamo najbolje savjete i ideje za izradu adventskog kalendara
Imamo najbolje savjete i ideje za izradu adventskog kalendara

Handmade i personalizirani pokloni: povratak toplini

Za razliku od visokotehnološke ponude, drugi sve popularniji trend vraća se tradiciji i osobnosti. Rastuća skupina potrošača okreće se ručno izrađenim proizvodima i personaliziranim darovima.

Najviše se traže:

  • Ručne svijeće i prirodni sapuni
  • Keramika i dekor za dom u malim serijama
  • Personalizirani nakit i gravirani privjesci
  • Ručni radovi od vune, tekstila i kože
  • Unikatni božićni ukrasi i slike

Kupci ističu da biraju handmade poklone jer „nose priču“, podržavaju male proizvođače i ostavljaju dojam promišljenog darivanja.

Generacijske razlike: tko želi što?

  • Tinejdžeri najviše žele gadgete, gaming dodatke i moderne modne detalje.
  • Mladi odrasli biraju praktične tehnološke poklone, dekor za dom i wellness setove.
  • Obitelji i roditelji sve češće traže kvalitetne, trajne poklone — od kućnih aparata do edukativnih igračaka.
  • Zaljubljeni parovi odlučuju se za personalizirane i emotivne poklone.
  • Jasno je da personalizacija i korisnost ove godine igraju ključnu ulogu.

Kombinacija tradicije i tehnologije

Iako se čini da su digitalni i ručno izrađeni darovi potpune suprotnosti, zajednički trend pokazuje da kupci žele vrijednost — bilo da je to napredna tehnologija koja olakšava život, ili unikatni predmet koji ga uljepšava.

BOŽIĆNA SVJETLA FOTO Ovo su najljepša božićna drvca svjetskih metropola
FOTO Ovo su najljepša božićna drvca svjetskih metropola

Prodavači ističu kako se ove godine posebno dobro prodaju pokloni koji spajaju praktičnost i estetiku: dizajnerske šalice, ljupki gadgeti, ručno izrađeni držači za mobitele, moderni planer-organizatori i kvalitetni setovi za opuštanje.

Ovogodišnji hitovi pokazuju da kupci razmišljaju više nego ikad — ne žele „bilo što“, nego ono što odgovara karakteru, navikama i željama osobe kojoj daruju. Zato se tržište kreće u dva smjera: napredna tehnologija za praktičare i kreativne duše, te handmade pokloni za one koji cijene toplinu, unikatnost i osobni pečat.

U konačnici, najtraženiji darovi ove godine govore jednu stvar: ljudi žele poklanjati smislenije, promišljenije i iskrenije.

UPUTE ZA IZRADU Izradite adventski vijenac sami: Sušeno voće je odličan ukras!
Izradite adventski vijenac sami: Sušeno voće je odličan ukras!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Taština im je drugo ime: Ovi su znakovi Zodijaka najveći narcisi
OGLEDALCE, OGLEDALCE

Taština im je drugo ime: Ovi su znakovi Zodijaka najveći narcisi

Narcisi su fokusirani samo na sebe i svoje potrebe, zanemaruju druge i često nisu svjesni kako njihovo ponašanje utječe na okolinu. Njihova najveća noćna mora? Nedostatak pažnje i ignoriranje
Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?
OD NAJVIŠE DO NAJMANJE OMRAŽENIH

Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?

Neki horoskopski znakovi imaju lošu reputaciju, no to ne znači da su ti stavovi opravdani. Svi horoskopski znakovi imaju dobre i loše strane, samo su neki malo neshvaćeni
'Spavao sam s bakom (60) svog najboljeg prijatelja, zavela me sa samo tri riječi'
BILA JE USAMLJENA

'Spavao sam s bakom (60) svog najboljeg prijatelja, zavela me sa samo tri riječi'

Muškarac je anonimno otkrio je kako je završio u intimnoj vezi s bakom svog najboljeg prijatelja, i to nakon što ga je ona navodno izravno pitala bi li joj 'pomogao'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025