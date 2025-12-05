Blagdani se približavaju, a potraga za savršenim poklonom ponovno je u punom jeku. Kupci traže darove koji će istovremeno iznenaditi i razveseliti, ali i nositi osobnu notu
Najtraženiji darovi ove godine: Od raznih tehnoloških gadgeta do ručno izrađenih poklona
Blagdanska groznica već je počela, a trgovci bilježe nagli rast potražnje za božićnim poklonima. Ovogodišnji trendovi jasno pokazuju dvije snažne struje među kupcima: jedni žele najnovije tehnološke gadgete, dok drugi biraju osobne, ručno izrađene i unikatne poklone. U nastavku donosimo pregled onoga što se ove godine najviše traži ispod bora.
POGLEDAJ VIDEO: Otočac: Djed Božićnjak stigao kočijom noseći darove djeci
Pokretanje videa...
Tehnologija i gadgeti: klasik modernog darivanja
Tehnološki pokloni i ove su godine među najprodavanijima. Najtraženiji su:
- Bežične slušalice i zvučnici – praktični su, moderni i pogodni za sve generacije.
- Pametni satovi i fitness narukvice – idealni za one koji žele započeti zdraviju godinu.
- Gaming oprema – od slušalica do mini konzola, posebno popularno među tinejdžerima.
- Prijenosni punjači i pametni dodaci za mobitele – mali, korisni i pristupačni darovi.
Kupci sve češće biraju tehnologiju jer, kako kažu prodavači, „ljudi žele poklone koji će se zaista koristiti, a ne završiti u ladici“.
Handmade i personalizirani pokloni: povratak toplini
Za razliku od visokotehnološke ponude, drugi sve popularniji trend vraća se tradiciji i osobnosti. Rastuća skupina potrošača okreće se ručno izrađenim proizvodima i personaliziranim darovima.
Najviše se traže:
- Ručne svijeće i prirodni sapuni
- Keramika i dekor za dom u malim serijama
- Personalizirani nakit i gravirani privjesci
- Ručni radovi od vune, tekstila i kože
- Unikatni božićni ukrasi i slike
Kupci ističu da biraju handmade poklone jer „nose priču“, podržavaju male proizvođače i ostavljaju dojam promišljenog darivanja.
Generacijske razlike: tko želi što?
- Tinejdžeri najviše žele gadgete, gaming dodatke i moderne modne detalje.
- Mladi odrasli biraju praktične tehnološke poklone, dekor za dom i wellness setove.
- Obitelji i roditelji sve češće traže kvalitetne, trajne poklone — od kućnih aparata do edukativnih igračaka.
- Zaljubljeni parovi odlučuju se za personalizirane i emotivne poklone.
- Jasno je da personalizacija i korisnost ove godine igraju ključnu ulogu.
Kombinacija tradicije i tehnologije
Iako se čini da su digitalni i ručno izrađeni darovi potpune suprotnosti, zajednički trend pokazuje da kupci žele vrijednost — bilo da je to napredna tehnologija koja olakšava život, ili unikatni predmet koji ga uljepšava.
Prodavači ističu kako se ove godine posebno dobro prodaju pokloni koji spajaju praktičnost i estetiku: dizajnerske šalice, ljupki gadgeti, ručno izrađeni držači za mobitele, moderni planer-organizatori i kvalitetni setovi za opuštanje.
Ovogodišnji hitovi pokazuju da kupci razmišljaju više nego ikad — ne žele „bilo što“, nego ono što odgovara karakteru, navikama i željama osobe kojoj daruju. Zato se tržište kreće u dva smjera: napredna tehnologija za praktičare i kreativne duše, te handmade pokloni za one koji cijene toplinu, unikatnost i osobni pečat.
U konačnici, najtraženiji darovi ove godine govore jednu stvar: ljudi žele poklanjati smislenije, promišljenije i iskrenije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+