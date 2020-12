Neudobnu ljuljačku teško je pronaći. Čim se u nju zavalimo i zanjišemo, kao da iz naših života nestaju sve brige.

Stariji će se sjetiti kako je prije svaki dom imao po jednu ljuljačku u kojoj je baka heklala ili djed čitao novine, a onda su pomalo netragom nestale. Jer tko još ima vremena ljuljati se i - uživati?

Međutim, u posljednje vrijeme sve se više okrećemo sebi. Više vremena provodimo kod kuće pa gledamo i da si ugodimo što više. Čini se da nježan osjećaj ljuljuškanja potiče mozak na duboki san. Istraživanje je pokazalo da ljudi brže zaspu i dulje spavaju u visećoj ležaljci nego u običnom krevetu.





Možda će vam to isprva biti neobično, no brzo ćete se naviknuti. Vjerojatno će postati samo središte vašeg doma, pogotovo ako imate mnogobrojnu obitelj, jer svatko će se željeti “malo proljuljati”. One starinske su većinom bile drvene, a kako bi bile udobnije, sjedišta i nasloni bili su od ratana, a i danas ih se može naći na kolekcionarskim stranicama ili u antikvarijatima. No u dućanima je pregršt novih, uglavnom tapeciranih modela koji su nedvojbeno mekši i nešto su u čemu ćete zapravo jako uživati. Za još mekoće možete ljuljački dodati jastuke.

No bez obzira na sve, u trgovini morate probati odgovara li vama i vašem tijelu. Ne mora svaka ljuljačka biti ugodna za osobu koja je koristi, što ne znači da isti model nekom drugom neće pasati. Kao i kod drugog namještaja, o nekim parametrima treba voditi računa. Primjerice, volite li sjediti više uspravno ili se obično zavalite u kauč, volite li dublje sjedište? Ili možda volite sjediti nisko ili visoko? Može biti odlično rješenje za ljude koji imaju problema s leđima jer pruža podršku i rasterećuje kralješke pod određenim kutem. Uz ljuljačku, možete nabaviti i tabure za noge iz iste kolekcije. Boju dekora pokušajte uskladiti s kaučem ili kutnom garniturom, iako i jača boja, poput plave, crvene, žute ili zelene, može od dnevnog boravka napraviti pravu oazu.

Osim udobnosti, pokušajte je uskladiti s postojećim dekorom dnevne sobe jer takav sklad donosi još više uživanja u domu. Zato provjerite od kakvog je materijala rađena, a poslije joj lako možete pripasati ukrasni jastuk ili jastuk na kojemu se sjedi, ako je riječ o drvenom starinskome modelu.

Za uspavljivanje najmanjih

Ljuljačke u kojima se bebe ‘nunaju’ i uspavljuju sve su češće neizostavni dio dizajnerskih dječjih soba.

Senf žuta

Živom bojom unesite malo vedrine u svoj dnevni boravak

Old school

Možda negdje nađete drvenu ljuljačku koju možete restaurirati.