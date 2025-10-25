Najveća vintage rasprodaja u Zagrebu: Kupujte odjeću po kilogramu i uštedite novac

Zagreb će 25. i 26. listopada 2025. godine ugostiti najveću vintage rasprodaju u Hrvatskoj - BeThrifty Vintage & Preloved Sale. Događaj se odvija u Studiju Katran
Posjetitelji će moći birati između besplatnih ulaznica (ograničene na 500 po danu) ili redovnih ulaznica po cijeni od 3 € na licu mjesta. Jedinstvena značajka ove rasprodaje je koncept kupovine – odjeća se ne kupuje po komadima, već se plaća po kilogramu po cijeni od 49 €/kg. Ovaj pristup omogućuje kupcima da nabave veliki broj odjevnih predmeta po povoljnim cijenama. Događaj se odvija u Studiju Katran, smještenom na Radničkoj cesti 27, od 10:30 do 18:00 sati oba dana.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
BeThrifty je poznat po održivom pristupu modi, promovirajući reciklažu i ponovnu upotrebu odjeće. Nakon uspješnih događanja u Beču, Berlinu i Budimpešti, ovaj koncept dolazi u Zagreb, nudeći ljubiteljima mode priliku da pronađu jedinstvene vintage komade.
Za dodatne informacije i rezervaciju ulaznica, posjetite službenu web stranicu BeThrifty Events. Ne propustite priliku da obnovite svoju garderobu s retro komadima i podržite održivu modu!
