TRAJE CIJELI VIKEND

Najveća vintage rasprodaja u Zagrebu: Kupujte odjeću po kilogramu i uštedite novac

Zagreb će 25. i 26. listopada 2025. godine ugostiti najveću vintage rasprodaju u Hrvatskoj - BeThrifty Vintage & Preloved Sale. Događaj se odvija u Studiju Katran
Zagreb: Vintage & Preloved Sale u studiu Katran
Posjetitelji će moći birati između besplatnih ulaznica (ograničene na 500 po danu) ili redovnih ulaznica po cijeni od 3 € na licu mjesta. Jedinstvena značajka ove rasprodaje je koncept kupovine – odjeća se ne kupuje po komadima, već se plaća po kilogramu po cijeni od 49 €/kg. Ovaj pristup omogućuje kupcima da nabave veliki broj odjevnih predmeta po povoljnim cijenama. Događaj se odvija u Studiju Katran, smještenom na Radničkoj cesti 27, od 10:30 do 18:00 sati oba dana. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
