Najveće istraživanje o Covidu dosad tvrdi: Cjepiva dugoročno smanjuju smrtnost za 50 posto!

Brojevi u studiji su impresivno veliki, a time je i njezina snaga dodatno veća. Rezultati koji su predstavljeni su ono što je svaki informirani profesionalac i stručnjak i očekivao, ovim je riječima prof.dr. Goran Tešović, naš renomirani stručnjak za cijepljenje i infektolog iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", komentirao svježe objavljenu francusku znanstvenu studiju prema kojoj ciljepljeni protiv korona virusa unutar četiri godine od vakcinacije imaju 50 manji rizik od smrtnosti ako dobiju COVID nego oni necijepljeni.

Kad spominje impresivne brojke prof.dr. Tešović zapravo govori o činjenici da je studija rađena na čak 30 milijuna ljudi. Postala je tako prvo istraživanje koje jasno i nedvojbeno govori o dugoročnim učincima mRNA cjepiva, a uz to je dokaz da svi protivnici cijepljenja, koji su svijet uvjeravali da se od cjepiva umire i strašili ljude globalno teorijama zavjere, naprosto nisu u pravu.

- Već su preliminarne studije utvrdile učinkovitost cjepiva koja je potom prešla u zaštitnost na populacijskoj razini. Cjepiva s takozvanom glasničkom mRNA još su u trećoj fazi ispitivanja dala rezultate da su njihove nuspojave vrlo blage. Ustanovljeno je da mogu izazvati također vrlo blage srčane probleme mahom kod muškaraca, ali neusporedivo lakše nego što bi to učinio virus - kaže prof.dr. Tešović dodajući da je poruka objavljene studije vrlo jasna te da bi je svatko trebao vidjeti i pročitati koje je rezultate iznjedrila.

Ovaj stručnjak također naglašava da suvremena vakcinologija ima za cilj proizvesti zaštitna cjepiva koja su istodobno nisko reaktogena. Ujedno, prof.dr. Tešović podsjeća na činjenicu da ljudi vrlo često miješaju pojmove, pa govore kako su se cijepili, a ipak su se zarazili.

- Cjepivo nije tu da prevenira infekciju, nego da spriječi komplikacije i smrtnost ako dođe do zaraze – naglašava još jednom prof.dr. Tešović činjenicu koju mnogi još nisu usvojili, iako su je stručnjaci nebrojeno puta ponovili.

Kako se već pisalo posljednjih dana, studiju je u znanstvenom časopisu Jama Network Open objavila francuska epidemiološka skupina Epi-Phare. Nastala je na temelju analize podataka prikupljenih od 2021. do 2025. godine. Skupina Epi-Phare, koja okuplja nacionalnu agenciju za lijekove ANSM i sustav zdravstvenog osiguranja, obuhvatila je u studiji skoro 30 milijuna odraslih u dobi od 18 do 59 godina. Od toga je oko 23 milijuna primilo barem jednu dozu cjepiva, dok je šest milijuna ostalo necijepljeno. Rezultati su pokazali da je tijekom četiri godine smrtnost među necijepljenima bila 50 posto veća nego među ljudima koji su primili barem jednu dozu. Većina primljenih doza bila su mRNA cjepiva tvrtki Moderna ili Pfizer/BioNTech.

- Možemo s visokim stupnjem sigurnosti reći da nema povećanja rizika od smrtnosti nakon cjepiva protiv bolesti COVID -19. Imali smo čvrsto razumijevanje kratkoročnog profila koristi i rizika cjepiva, no njihova dugoročna korist nikada nije bila proučavana – pojasnio je važnost studije znanstvenik Mahmoud Zureik koji ju je nadzirao.