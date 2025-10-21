Obavijesti

ZDRAVLJE I ZNANOST

Znanstvenici: Cjepivo protiv covida pomaže imunoterapiji

Piše Tin Žigić,
Znanstvenici: Cjepivo protiv covida pomaže imunoterapiji
Foto: Ilustracija/canva

Više timova na ESMO kongresu 2025. iznijelo je podatke koji upućuju da su pacijenti s određenim rakovima živjeli dulje ako su primili mRNA cjepivo protiv covida blizu početka imunoterapije. Nalaz je potaknuo novu rundu istraživanja i rasprave u onkologiji.

U promatranim skupinama bolesnika s uznapredovalim karcinomom pluća i melanoma, oni koji su unutar prvih 100 dana od početka imunoterapije primili mRNA cjepivo protiv covida imali su značajno bolje stope preživljavanja od onih koji ga nisu primili u tom razdoblju. Riječ je o opservacijskim podacima, ne o randomiziranim ispitivanjima, ali signal je ponovljen u više analiza predstavljenih na skupu europskih onkoloških stručnjaka (ESMO-u).

Istraživači predlažu da cjepivo kratkotrajno “probudi” imunosni sustav pa pojača odgovor na lijekove poput checkpoint inhibitora. Zabilježeni su znakovi jače imune aktivacije i bolji ishodi upravo kad se cjepivo dalo blizu starta terapije. Ne-mRNA cjepiva (npr. protiv gripe ili pneumokoka) nisu pokazala isti učinak u istim analizama, što ide u prilog specifičnom mehanizmu mRNA platforme. 

Vodeći centri poput MD Andersona i Sveučilišta Florida naglašavaju da cjepivo ne liječi rak samo po sebi, nego se čini da pojačava učinak imunoterapije kod dijela bolesnika. Zaključak treba potvrditi u kontroliranim kliničkim studijama, no za sada se čini kako cijepljenje protiv covida nije u suprotnosti s imunoterapijom, a termin primjene ima smisla planirati jedino s onkologom.

