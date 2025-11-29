FDA: Najmanje 10 djece umrlo je zbog cijepljenja protiv covida

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) navela je u internom dopisu da je najmanje 10 djece vjerojatno umrlo „zbog“ cijepljenja protiv covida-19, navodeći miokarditis, odnosno upalu srčanog mišića, kao mogući uzrok, izvijestio je u petak New York Times. Ministarstvo zdravstva i socijalnih službi, u čijem je sastavu FDA, nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar izvan radnog vremena.

Ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. naglo je promijenio državnu politiku prema cjepivima protiv covida-19, ograničivši pristup na osobe starije od 65 godina te one s postojećim bolestima.

Kennedy, dugogodišnji protivnik cijepljenja prije nego što je preuzeo najvišu zdravstvenu funkciju u zemlji pod predsjednikom Donaldom Trumpom, također povezuje cjepiva s autizmom i nastoji promijeniti nacionalne politike imunizacije.

Tijekom Trumpova prvog mandata, kada je izbio pandemijski val, kao i za vrijeme njegova nasljednika Joea Bidena, američki zdravstveni dužnosnici snažno su podupirali cjepiva kao spasilačku mjeru.

U dopisu koji je napisao glavni medicinski i znanstveni dužnosnik FDA-e Vinay Prasad nije otkrivena dob ili zdravstveno stanje djece, niti proizvođači cjepiva, navodi New York Times.

List citira Prasada koji je ovu spoznaju nazvao „dubokim otkrićem“ i najavio planove za pooštravanje nadzora nad cjepivima, uključujući zahtjev za randomiziranim studijama u svim podskupinama.

Nalazi nove revizije FDA-e nisu objavljeni u recenziranom medicinskom časopisu, navodi Times, dodajući da bi se savjetodavni odbor za cjepiva američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti trebao sastati idući tjedan.

Prasad, onkolog koji je bio žestoki kritičar američkih mandata za cijepljenje i nošenje maski tijekom pandemije covida-19, ponovno je preuzeo dužnost glavnog medicinskog i znanstvenog dužnosnika FDA-e u rujnu.

On savjetuje povjerenika FDA-e i druge visoke dužnosnike o novim medicinskim i znanstvenim pitanjima koja utječu na regulatornu znanost i javno zdravstvo.