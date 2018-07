Najveće škrtice Zodijaka: Bik je najgori, a Lav troši na sebe

1. Bik

Ovisno o tome s kim razgovarate, Bik se može opisati kao škrtica ili ozbiljni štediša. Kad želi potrošiti novac na nešto, provodi puno vremena na istraživanje. Ispituje prednosti i nedostatke i traži mišljenje prije nego što se odluči na kupnju.

Čak i nakon kupnje za Bika nije neuobičajeno da ga ulovi osjećaj žaljenja zbog potrošenog novca. Bez sumnje se može reći da Bik nikad i zbog nikoga neće samo tako potrošiti novac.

Bikovi ne vole nikome biti dužni. Također, nastaje veliki problem ako ne znaju točno gdje je svaka lipa potrošena.

Bez obzira izlazite li s Bikom u kino ili na večeru, prilično su velike šanse da će vam predložiti da svako plaća za sebe, umjesto da jedan od vas plati za oboje.

Bik je jako savjestan kad je u pitanju novac do te mjere da mu je teško i uživati u bilo čemu što podrazumijeva račun.

2. Djevica

Djevica je jako štedljiva jer se uvijek brine oko svega, a novac je jedna od njezinih najvećih briga u životu. Ne samo da u svakom trenutku mora znati gdje se nalazi koji novčić, već mora imati i sve račune kako bi u bilo kojem trenutku mogla provjeriti gdje je potrošila novac.

Postoje situacije koje su van njezine kontrole, na primjer, ako je izgubila karticu ili se nešto krivo naplatilo, ali to ne znači da neće paničariti i živcirati se dok se situacija ne riješi.

To znači držanje osobnog bankara na telefonu i provjeravanje stanja računa svakih par minuta dok se problem ne riješi.

I zaboravite na uzimanje koje kune iz njezinog novčanika. Ako ju prije ne pitate i ne dobijete jasnu dozvolu, kad sazna da joj nedostaje novca u novčaniku svi su nadrljali.

3. Jarac

Jarac ima fantastičnu samokontrolu, ali ponekad to zna otići predaleko. Smatra da je trošenje i pokazivanje novca način na koji ljudi samo pokazuju svoj status. Takvo ponašanje mu je odbojno.

U principu Jarci drže do svoje riječi pa kad kažu da smatraju da ljudi troše novac samo kako bi pokazali da ga imaju, onda on sigurno neće biti jedan od njih, nego će svoj novac štedjeti i time dati dodatnu težinu riječima koje je izrekao.

Ljudi oko njega ga često shvaćaju na drugačiji način. Smatraju da je škrt, što im on i dokazuje kad odbije izaći s nekim na večeru jer smatra da je restoran preskup.

Ili, još gore, ako ne žele svojem partneru kupiti poklon za rođendan i to pravdaju izjavama poput: "Bit će još rođendana...".

4. Škorpion

Postoji mnogo razloga zašto ljudi ne troše puno novca - treba im da otplate kredit, štede za edukaciju ili žele kupiti novi auto, ali kod Škorpiona to nije situacija - oni su jednostavno škrti.

Pozovite ga van u petak i glatko će vas odbiti. Ako ga pitate da podijelite pizzu umjesto da kuha, samo će vas pogledati kao da niste normalni i zažalit ćete što ste uopće išta pitali.

Ali zašto je Škorpion tako škrt? On se zapravo ne brine oko novca, već ne želi trošiti. Radije će zaključati svoj novac u sef i nikad ga više ne vidjeti, nego ga potrošiti na svakodnevne stvari. Fantastično je biti savjestan s novcem, ali kad to postane opsesija i kad novac postane bitan sam zbog sebe, onda nisi štedljiv, već škrtica.

5. Blizanci

Blizanci su svjesni da novac postoji da bi se trošio, ali to ne znači da s njim ne treba mudro baratati. A oni su poznati kao mudri kupci koji znaju kad treba potrošiti, a kad se prebaciti na štednju.

Ali, Blizanci imaju jednu groznu naviku, a to je da uvijek žele započeti štednju kad trebaju platiti neke račune ili zatvoriti dugove. Onda će se ponašati kao izrazito neugodno i uvjeravati drugu osobu kako su već dosta potrošili, kako je račun velik i slično te se probati izvući iz plaćanja cijelog duga.

6. Rak

Rakovi su sumnjičavi prema mnogim stvarima, uključujući i impulsnu kupnju. Bez obzira kolika je svota u pitanju, Rak će se ponašati kao da kupuje novi auto. Provjerit će sve opcije, pokušati dobiti popust, i na kraju se zapitati je li to što kupuje stvarno nešto što mu treba.

Obično je odgovor da i svaki put namjeravano i kupi. Rakove brine da ih ne bi drugi vidjeli kao nekoga tko glupo troši novac ili da postanu sinonim za loše upravljanje novcem.

A ako mu se ikad dogodilo da je kupio nešto i na kraju ispao prevaren, budite sigurni da se to više nikad neće dogoditi.

7. Ovan

Ovan nije škrt, nego je štedljiv. Nije mu problem potrošiti novac, ali prije nego što to napravi će dobro promisliti. Uvijek će počastiti i kupiti lijepi poklon, ali vjeruje da kupnja mora biti svjesna, a ne impulsna. On točno zna kako izgleda kad potrošiš novac na nešto što ti ne treba i kasnije žališ.

Ovan će svaku kupnju dobro isplanirati. Ako zna da će u petak izaći van s prijateljima, onda će odustati od naručivanja pizze večer prije i radije si doma skuhati, kako bi bio siguran da će imati dovoljno novca u petak navečer.

Žrtvovanje jedne poslastice za drugu mu osigurava da ne dobije srčani napadaj kad početkom idućeg mjeseca dobije račun za kreditnu karticu. A ako se osjeća "slobodno" s novcem, često će prestati plaćati karticom i prebaciti se na novčanice kako bi ipak imao nekakvu kontrolu nad svojim trošenjem.

8. Vodenjak

Vodenjaci se vole zabavljati i pritom trošiti novac, ali su itekako svjesni novaca koji su potrošili. Vodenjak je svjestan svojih poriva, pa kad ugleda par tenisica koji mu se jako sviđaju, svjestan je da troši novac kako bi si ugodio, a ne jer mu je to potreba.

Iako je u danom trenutku to najteže za napraviti, Vodenjak zna kad treba stati trošiti i početi štedjeti novac. Pogotovo kad štedi za nešto određeno.

Ako planira iduće ljeto na dugo putovanje ili kupiti novi auto, svjestan je da je kupnja skupih tenisica dva koraka unazad do njegovog cilja, stoga do trenutka dok ne uštedi toliko koliko si je zamislio će jako paziti na novac, ali onaj tren da si priušti to za što je štedio - doba restrikcija je gotovo.

To znači kupnju potpuno nove ljetne garderobe, uključujući nove japanke i naočale, te kad stigne na željenu destinaciju trošenje na što god mu padne na pamet.

9. Vaga

Vaga je jako neodlučna kad treba potrošiti novac. Na primjer, ako se ne može odlučiti između prženih krilaca i duplog cheeseburger, naručit će oboje.

Cilj je dobiti što želi i uz to se dobro zabaviti, što je smrtonosna kombinacija kad je u pitanju novac. Iako znaju štedjeti, i pazit će na svaki novčić da otplate kredit ili dug, u bilo kojoj drugoj situaciji Vaga će biti opuštena i trošiti na što god si poželi.

Vaga će radije svaki dan uživati u novcu koji ima, nego štedjeti za budućnost.

10. Ribe

Ribe vole trošiti novac jer na taj način upoznaju nove ljude. Svjesni su da ako počaste novog kolegu na poslu s kavom ili novog učenika u školi s ručkom da će ga pamtiti po njegovoj darežljivosti.

Ali ne troši on novac jer smatra da će zbog toga biti popularan ili poželjan. Ribe vole vidjeti sretne ljude oko sebe.

Također, Ribe su fantastični kupci poklona za rođendane i godišnjice. Jako su intuitivne i svjesne toga što njihova obitelj i prijatelji trebaju da će uvijek pogoditi pravu stvar.

Ribe kad troše novac, rade to kako bi usrećile ljude oko sebe.

11. Strijelac

Kad se Strijelce zabavljaju, onda to rade kao milijunaši. A to ne znači samo izlazak s prijateljima u subotu navečer. To podrazumijeva veliku avanturu, odlazak na koncert u drugu zemlju ili trodnevni vikend u hotelu s tri zvjezdice.

Stoga, kad dođe vrijeme planiranja tih fantastičnih izleta ili putovanja, Strijelcu je novac zadnji na pameti. Strijelcima puno više vrijede fantastične uspomene, nego bilo kakav novac na računu.

Često će im se dogoditi da već treći vikend za redom imaju nešto fantastično isplanirano, i iako je bankovni račun skoro pa prazan, to ih neće zaustaviti. Zabavni su i vole se zabavljati, tako da će se svi koji ih okružuju dobro provesti.

A ako se odlučite ostati doma jer nemate novca za izlet sa Strijelcem, on će vam radije posuditi novac da idete s njim, nego vas ostaviti same doma. S novcem nije praktičan, ali kad ima uvijek će ga dijeliti sa svojim bližnjima.

12. Lav

Ne postoji nitko ekstravagantniji od Lava. On voli trošiti novac na sebe i na svoje prijatelje, bilo da je u pitanju pedikura ili nova frizura, odjeća ili bilo koja stvar koja mu zapne za oko.

Lav je i veliki ljubitelj društvenih medija pa će koristiti svaku priliku da pokaže svoje skupocjene tričarije milijunima svojih sljedbenika.

Na drugu stranu, Lav će lako upasti u zamku s dugovima, ali razgovor i želja da mu se pomogne stati na kraj nepotrebnom trošenju nikad neće biti uspješna. Jako su velike šanse da će ponovo potrošiti novac i upasti u dugove, bez obzira što je već prije prošao to "ružno vrijeme" štednje i smanjivanja troškova.

Ako Lav želi trošiti novac na sebe, pustite ga. Bar uživa kao nitko drugi.

