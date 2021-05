Mit: Suprotnosti se privlače

Da se suprotnosti privlače samo je mit, utvrdila je studija nizozemskog Sveučilišta u Groningenu. Vrlo je malo ili nimalo dugih veza s potpuno različitim osobnostima. Za dug odnos potrebno je imati slična stajališta i poglede na svijet, a suprotnosti se mogu samo kratkoročno podnositi, ispričao je psiholog Wayne Anderson s američkog Sveučilišta Missouri.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mit: Partnera se može promijeniti

Jedna od najčešćih greški u vezi je misao da možemo promijeniti partnera. Bilo kakav pokušaj mogao bi rezultirati raspadom veze, a promjena je moguća samo ako to partner želi. Ako on odluči poraditi na svojoj osobnosti, to je njegov izbor, a ne vaš, istaknula je stručnjakinja za veze Andrea Syrtash u knjizi "On jednostavno nije tvoj tip".

Istina: Na odabir muškarca utječe ženin ciklus

Žene ovisno o menstrualnom ciklusu privlače različiti muškarci. Tijekom ovulacije one biraju seksi i manje pouzdane tipove, dok su im prije ovulacije zanimljiviji pouzdani i stabilni muškarci. Pripadnice ljepšeg spola tako za vrijeme ovulacije privlače tipovi muškaraca s višom razinom testosterona s kojim mogu stvoriti potomstvo.

Mit: Prije braka je bolje živjeti zajedno

Danas više od 80 posto parova živi zajedno prije braka, otkrila je američka studija. No stručnjaci tvrde kako zajednički život povećava rizik od prekida. Gotovo petina parova koji su živjeli zajedno prekinuli su vezu dok je isto učinilo tek 12 posto parova koji nisu živjeli zajedno.

Međutim, hoće li doći do razvoda ovisi i o osobnosti partnera i njihovim uvjerenjima. Partneri koji ne žive zajedno prije braka češće su religiozniji i ozbiljnije shvaćaju brak pa rjeđe traže razvod, objasnio je psiholog dr. Thomas Bradbury sa Sveučilišta Kalifornija.

Istina: Feromoni utječu na privlačnost

Feromoni su kemijske izlučevine u znoju koje kod suprotnog spola mogu izazvati seksualnu reakciju. Tako žene kod muškaraca privlači i njihov znoj, odnosno derivat testosterona androstendion. Ta kemikalija uzbuđuje žene i čini ih sretnijima, a učinak traje i po nekoliko sati, pokazalo je američko istraživanje.

Osim znoja, prirodan miris u kombinaciji s parfemom koji sadrže feromone može pojačati nečiju privlačnost, ali samo ako se dobro slaže s njegovim jedinstvenim genotipom, otkrila je njemačka studija. Ako je miris presnažan, on odbija što je jedan oblik obrambenog mehanizma. Evolucija je odredila tako da žene mogu namirisati potencijalnog partnera za dijete, a dobar osjet mirisa štiti ih od mogućih bolesti.

Mit: Muškarci se boje uspješnih žena

Iako im uspješne žene mogu djelovati pomalo zastrašujuće, muškarcima se prije svega sviđaju inteligentne i samopouzdane partnerice. Oni u njima vide ravnopravnog partnera koji će im pomoći da se što lakše nose s problemima. Osim toga, moć je svakako dobar afrodizijak, dodala je Syrtash.

Mit: Sa seksom treba pričekati sve do trećeg spoja

Nepisano pravilo da sa seksom treba pričekati do trećeg spoja ne treba se shvatiti doslovno, poručuju stručnjaci. Najvažnije je da partnera dobro upoznate prije upuštanja u intimne odnose. Pa ako se osjećate spremnima za to i prije trećeg spoja, to je sasvim u redu. Svaka veza je jedinstvena pa je najvažnije slušati sebe.

I istina i mit: Brak ubija seksualni život

Oko ove tvrdnje stručnjaci nisu složni. Istraživanja su pokazala da bračni parovi imaju kvalitetniji seksualni život nego samci, no seksaju se manje od njih. Mnogi parovi se žale da je nestalo uzbuđenja, a velik broj njih je priznao da im je dobar san draži od seksa.