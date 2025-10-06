Obavijesti

OD 10.10. DO 19.10 NA VELESAJMU

Najveći spektakl stiže u Zagreb – Oktobeer Fest otvara vrata!

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROMO Ilustracija

Oktobeer Fest 2025 konačno je stigao i Zagreb pretvara u središte vrhunske zabave, glazbe i piva. Zagrebački Velesajam postaje domaćin najvećeg festivala ove jeseni

StartFragment Službeno je! U petak počinje najiščekivaniji događaj jeseni – Oktobeer Fest, najveći festival zabave u Hrvatskoj, koji od 10. do 19. listopada pretvara Zagrebački Velesajam u pravu oazu glazbe, piva i nezaboravne atmosfere.

Iako službeno otvaranje festivala počinje u 18 sati, vrata su za posjetitelje otvorena već od 13 sati. Prvi dojam bit će sve samo ne običan – spektakularni dron show koji će obasjati nebo iznad Zagreba najavljuje festivalski spektakl kakav još nismo vidjeli.

Pivo za 5 eura i ulaz besplatan do 18 sati

Jedna od posebnosti Oktobeer Festa je i cijena piva – svih dana festivala, bez obzira na izvođače, pivo će se prodavati po jedinstvenoj cijeni od samo 5 eura, što je znatno povoljnije u usporedbi s festivalima sličnog tipa u Europi.

Ulaz je svaki dan besplatan do 18 sati, nakon čega kreće večernji program za koji se naplaćuje ulaznica od 20 eura. No, jedna ulaznica otvara vrata svih šatora i svih koncerata te večeri – bez dodatnih propusnica.

Ulaznica uključuje i QR kod kojim se automatski sudjeluje u nagradnoj igri – a među vrijednim nagradama je i osobni automobil!

Nešto za sve generacije: Rolanje, LEGO svijet i lunapark

Festival nije rezerviran samo za ljubitelje glazbe i piva. Poseban program osmišljen je i za obitelji, djecu, ali i rekreativce.

Na više od 600 kvadrata, Oktobeer Fest otvara najveće rolalište u regiji. Rolanje je moguće svaki dan od 13 do 24 sata, a cijena ulaza iznosi 3 eura, dok je iznajmljivanje rola dodatna 3 eura – ukupno 6 eura za cijeli dan zabave na kotačima.

Za najmlađe i njihove obitelji tu je i veliki LEGO šator – Bricktoberfest, koji nudi spoj igre, znanja i kreativnosti. I naravno, tu je i najveći lunapark ikad viđen na ovim prostorima – savršena destinacija za obiteljski izlazak.

Djeca do 16 godina te osobe s invaliditetom imaju besplatan ulaz tijekom cijelog trajanja festivala.

Glazbeni spektakl u čak pet šatora

Oktobeer Fest donosi raskošan glazbeni program u pet tematskih šatora – Hrvatski, Češki, Party, Njemački i Vinski šator. Svaki nudi drugačiji žanr i ugođaj, a posjetitelji mogu s jednom ulaznicom uživati u svima.

HRVATSKI ŠATOR

Nastupaju neka od najvećih imena domaće glazbene scene: Mate Bulić, Dražen Zečić, Maja Šuput, Lidija Bačić, Grdović i mnogi drugi.

PARTY ŠATOR

Zabava do jutra uz najbolje DJ-eve i party tematske večeri: od "Rhythm is a Dancer", preko "Livin’ La Vida Loca", pa sve do "Don’t Stop The Party".

ČEŠKI ŠATOR

Rock, pop i tamburice – od Daleke Obale, Teške Industrije, Gustafa do Vatrogasaca i One Dread.

VINSKI ŠATOR

Za ljubitelje tamburice i vina – TS Đeram, Žeteoci, Divne Godine i Tequila Band.

NJEMAČKI ŠATOR

Ovdje je sve u znaku legendi – tribute bendovi izvode glazbu AC/DC-a, ABBA-e, Queen-a, Tine Turner, Beatlesa, pa čak i David Bowieja.

Festival koji ne smijete propustiti

Oktobeer Fest 2025. donosi spoj glazbe, zabave, gastronomije i obiteljske rekreacije – sve na jednom mjestu. Sa svakodnevnim programom od 13 do 24 sata, raznolikim sadržajem i vrhunskom organizacijom, ovaj festival ima sve predispozicije da postane najvažniji događaj jeseni u Hrvatskoj.

Bez obzira jeste li ljubitelj piva, dobre glazbe, rolanja ili tražite savršenu obiteljsku destinaciju – Zagrebački Velesajam od 10. do 19. listopada mjesto je koje ne smijete zaobići.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

