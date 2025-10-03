Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKA NAVALA

Previše ljudi: Organizatori su opet zatvorili Oktoberfest

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Previše ljudi: Organizatori su opet zatvorili Oktoberfest
3
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Prvi puta ovaj tjedan, Oktoberfest je zatvoren u srijedu. Zbog prijetnji bombama pirotehničari su pregledavali područje sedam sati

Organizatori su u petak objavili kako je Oktoberfest u Münchenu trenutno zatvoren. To je već drugi put ovaj tjedan. Oktoberfest su prvi puta zatvorili u srijedu. Tada je na sjeveru grada muškarac digao u zrak obiteljsku kuću, ubio svojeg oca te ranio majku i svoju kćer. Budući da je ostavio prijetnju u poštanskom sandučiću u kojoj je pisao da je postavio bombe na Oktoberfestu, manifestacija je bila zatvorena na sedam sati.

Toliko je trebalo pirotehničarima i policiji da provjere da li je cijelo područje sigurno.

U petak su pak privremeno zatvorili Oktoberfest jer je došlo previše ljudi, piše Bild. 

Ovo je zadnji vikend manifestacije koja traje do nedjelje pa je veliki broj posjetitelja pohrlio u München. Danas je Oktoberfest trebao biti otvoren do 24 sata, a u subotu i nedjelju bi trebao biti otvoren od 9 do 24 sata odnosno 23.30 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva
ODLUKA SUDA

Zavadlavu smanjili kaznu! Sud tvrdi da nije planirao ubojstva

VKS smatra da Zavadlav nije planirao ubojstva, a pitanje je je li znao u koga puca. Zavadlav je htio srušiti presudu tako da ga se proglasi psihotičnim, pa onda i nevinim. Tvrdi da na snimkama uopće nije on
Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!
TEMPERATURE U NAGLOM PADU

Snijeg zatrpao dijelove Srbije: Polarni vortex stiže i kod nas!

Hladna fronta s istoka donijela je obilne oborine i snijeg u Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025