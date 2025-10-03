Previše ljudi: Organizatori su opet zatvorili Oktoberfest

Organizatori su u petak objavili kako je Oktoberfest u Münchenu trenutno zatvoren. To je već drugi put ovaj tjedan. Oktoberfest su prvi puta zatvorili u srijedu. Tada je na sjeveru grada muškarac digao u zrak obiteljsku kuću, ubio svojeg oca te ranio majku i svoju kćer. Budući da je ostavio prijetnju u poštanskom sandučiću u kojoj je pisao da je postavio bombe na Oktoberfestu, manifestacija je bila zatvorena na sedam sati.

Toliko je trebalo pirotehničarima i policiji da provjere da li je cijelo područje sigurno.

U petak su pak privremeno zatvorili Oktoberfest jer je došlo previše ljudi, piše Bild.

Ovo je zadnji vikend manifestacije koja traje do nedjelje pa je veliki broj posjetitelja pohrlio u München. Danas je Oktoberfest trebao biti otvoren do 24 sata, a u subotu i nedjelju bi trebao biti otvoren od 9 do 24 sata odnosno 23.30 sati.