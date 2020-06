U parku \u0107e biti sedam tematskih zona. Tu \u0107e biti i imitacija atmosfere na ulicama Las Vegasa koja\u00a0vodi do vodenog resorta\u00a0s mno\u0161tvo restorana i hotela Radisson Blu.

U zoni Studios, posjetitelji \u0107e mo\u0107i gledati omiljene Paramount blockbustere, a u planu je \u010dak 2000 kazali\u0161ta.\u00a0

Zona Woods je svijet prepun motiva iz bajki, poput velikog dvorca koji podsje\u0107a na onaj iz Trnoru\u017eice. Zona Kingdom nudi misti\u010dno iskustvo u kojem se ispreple\u0107u legende i \u010darobnja\u0161tvo.\u00a0

The Isles nudi divovska stvorenja i zvijeri iz mitologije. The Jungle zone predstavlja staru drevnu ru\u0161evinu okru\u017eenu d\u017eunglom. Starport je mjesto za sve one koji u\u017eivaju u znanstvenoj fantastici. Osmi\u0161ljeno je kao putni\u010dka luka iz 23. stolje\u0107a.\u00a0

Otvorenje se planira za 2024. godinu.\u00a0Graditelji \u0107e u suradnji s\u00a0tvrtkom EDF Energy nastojati proizvesti najni\u017ei otisak ugljika u bilo kojem tematskom parku na svijetu, pi\u0161e The Sun.\u00a0