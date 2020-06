Otvara se prvi hrvatski park za ptice u šumi nedaleko od Poreča

Da ništa nije prepušteno slučaju, pokazuju i drvene kućice sa solarnim kolektorima, ručno rađena drvena ograda koja okružuje park, a u izradi i je malo jezero u koje će staviti šarane, izgraditi vodopad...

<p>Dugogodišnji san Porečana <strong>Bernarda Kranjeca </strong>ovih će dana mjeseca lipnja postati stvarnost. Naime on je u šumi pokraj Červar-Porta, mjesta nedaleko Poreča, vlastitim rukama uredio i opremio prvi hrvatski park za ptice, a koji je istovremeno i eco-friendly, napravljen od prirodnih materijala i potpuno uklopljen u okoliš. </p><p>Kako nam ispričao Bernard, prije sedam je godina od države u najam dobio tri hektara šume, a u čiju je duboku hladovinu sada već postavljeno dvadeset volijera za 200 egzotičnih i autohtonih ptica.</p><p>Da ništa nije prepušteno slučaju, pokazuju i drvene kućice sa solarnim kolektorima, ručno rađena drvena ograda koja okružuje park, a u izradi i je malo jezero u koje će staviti šarane, izgraditi vodopad...</p><p>- Stvarno sam se namučio prilikom stvaranja parka i sve doslovno napravio svojim rukama, naravno poštujući Zakon o zaštiti šuma sve je i maksimalno prirodno. Tako smo supruga i ja, ali i članovi obitelji kada su mogli pomoći, kod izrade šetnice, umjesto tlakovca, betona ili rizle, koristili isključivo sječku. Sve otpadno granje iz parka smo samljeli i posipali po šetnici, odnosno, vratili natrag u prirodu sve što prirodi i pripada. Također sve natpise i oznake u parku radili smo sami tehnikom pirografija, te nismo koristili nikakve naljepnice niti plastiku - kaže nam Bernard, koji je ponosan da će zoološki vrt zahvaljujući takvom pristupu biti okrunjen i eco-friendly titulom.</p><p>Za ptice kojima se aktivno bavi već 18 godina, u parku su osigurani približni uvjeti kao i za boravka u prirodi. Nastambe su napravljene tako da ptice imaju prostora za let, prostora za sakrivanje od nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali i da u vrijeme razmnožavanja imaju sigurno mjesto na kojem mogu napraviti gnijezdo.</p><p>Također, jedan od bitnijih faktora je poštivanje života u zajednicama. Naime postoje ptice koje žive u paru sa svojim partnerom i takvim je pticama osigurana nastamba u kojoj mogu stvoriti svoj svijet, a da se pritom izbjegne stavljanje većeg broja jedinki istog spola, kako bi spriječili rivalstvo i međusobno ozljeđivanje. </p><p>Onim pticama koje žive u jatu, kaže Bernard, osigurali su da sa svim svojim potrebama i običajima, mogu normalno funkcionirati.</p><p>- Primjerice, u jednu od nastambi smjestili su jato od tridesetak papagaja tigrica, postavili kućice za gniježđenje u zaštićeni dio nastambe, te samu nastambu smjestili tako da ima dovoljno sunca, ali i prijeko potreban hlad. Sastavni dio nastambe je drvo graba koje u većem djelu godine je obraslo lišćem tako da im ono simulira mjesto za skrivanje od predatora - rekao nam je Bernard, koji uz sve to naglašava kako ljubav prema pticama vezuje, dok vjera i volja za rad zahtijevaju popriličnu dozu snage i dosljednosti.</p><p>Kako se nakon nekoliko godina rada, pa promjena planova i propisa, otvorenje sve više bliži, u parku razmišljaju, da uz turističke posjete naprave i mogućnost edukacija koje bi razvili s lokalnim školama. Djeca bi prema viđenom na terenu zaista uživala, jer osim papagaja, u parku ima i gusaka, zeba, fazana i pauna, patki...</p><p>Trenutno se samo čeka dobivanje svih potrebnih dozvola, i tada će, uvjerio se u to i gradonačelnik Poreča <strong>Loris Peršurić</strong> sa suradnicima koji je park posjetio u srijedu, zasigurno ovaj park privući mnoštvo obitelji, prijatelja životinja, kao i turista željenih drugačije ponude osim sunca i mora.</p>