Sjeverna Koreje je na to odgovorila organiziranjem Svjetskog festivala mladih i studenata\u00a01989. godine u\u00a0Pjongjangu. Planirali su\u00a0izgraditi golemi hotel upravo\u00a0za taj doga\u0111aj, a sve kako bi prestigli\u00a0svjetski rekord\u00a0Ju\u017ene Koreje.







Ali, zbog in\u017eenjerskih problema, hotel nije\u00a0dovr\u0161en do odr\u017eavanja festivala. Vlada je ve\u0107 bila ulo\u017eila milijarde u doga\u0111aj, izgradila je novi stadion, pro\u0161irila zra\u010dnu luku Pyongyanga i asfaltirala nove ceste. To je opteretilo krhku ekonomiju dr\u017eave,\u00a0a raspad Sovjetskog Saveza li\u0161io ih je financijske pomo\u0107i.

Sjeverna Koreja bila je zaokupljena ekonomskom krizom. Iako je vanjska gra\u0111evina bila dovr\u0161ena, gradnja je zaustavljena 1992. godine.

Drugi poku\u0161aj

Nakon 16-godi\u0161nje stanke, 2008. godine neo\u010dekivano je nastavljena gradnja, kao dio dogovora s egipatskom tvrtko Orascom. Zahr\u0111ala\u00a0stara dizalica koja je stajala iznad zgrade dva desetlje\u0107a kona\u010dno je bila uklonjena. Radnici potpomognuti egipatskim in\u017eenjerima ugradili su staklene i metalne plo\u010de u betonsku konstrukciju po cijeni od 180 milijuna dolara.

Projekt zavr\u0161en 2011. potaknuo je naga\u0111anja o ponovnom otvaranju hotela. Krajem 2012., njema\u010dki lanac\u00a0luksuznih hotela Kempinski najavio\u00a0je da \u0107e se Ryugyong djelomi\u010dno otvoriti pod njegovom upravom sredinom 2013., ali se potom povukao nekoliko mjeseci kasnije, navode\u0107i da ulazak na tr\u017ei\u0161te 'trenutno nije mogu\u0107'.

Dugogodi\u0161nje glasine da je zgrada strukturalno neosnovana zbog lo\u0161ih gra\u0111evinskih tehnika i materijala ponovno su oja\u010dale.\u00a0

- Sude\u0107i prema vanjskom izgledu,\u00a0zgrada izgleda strukturno dobro, mada je unutra\u0161njost mo\u017eda druga\u010dija pri\u010da. Mislim da bi pravi problem mogla biti jednostavnost vanjskog uklapanja, jer je izgra\u0111ena od\u00a0betona\u00a0i trebat \u0107e puno vremena da se ponovno naprave potrebni servisi i ventilacijski sustavi koji su prvobitno stvoreni prema specifikacijama iz 1980-ih. To bi bilo puno lak\u0161e sa \u010deli\u010dnom konstrukcijom - rekao je arhitekt Calvin Chua.

Svjetlija budu\u0107nost?

Ryugyong je za\u017eivio u 2018. godini, kada su na njegovu fasadu ugra\u0111ene LED diode, pretvaraju\u0107i tako zgradu u najve\u0107i svjetlosni show Pjongjanga - kao i propagandni stroj. \u010cetverominutni program prikazuje povijest Sjeverne Koreje i razne politi\u010dke slogane, dok konus na vrhu prikazuje ogromnu sjevernokorejsku zastavu, me\u0111utim i dalje ostaje pitanje ho\u0107e li se ikada ovaj hotel dovr\u0161iti i otvoriti.

Tako\u0111er, hotel Ryugyong vi\u0161e nije najvi\u0161a zgrada na Korejskom poluotoku - Svjetski toranj Lotte u Seulu, zavr\u0161en 2017. godine, nadma\u0161io ga je za gotovo 240 metara, prenosi CNN.

\u00a0