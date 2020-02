Najzdraviji recepti od sjemenki chije i lana te izdanaka povrća

Sjemenke suncokreta imaju veliku hranjivu vrijednost i izuzetno su bogate uljem, a već 25 grama sjemenki zadovoljava dnevne potrebe organizma za vitaminom E. Osim sirovih sjemenki, upotrebljavaju se pripravci od osušenih i prženih sjemenki. U kulinarstvu ima također značajnu ulogu, a sjemenke su bogate bjelančevinama gotovo jednako kao i odrezak mesa. Od sjemenki se pripremaju i razni namazi s tofuom ili nekim povrćem. U samo 25 grama sjemenki ove biljke nalazi se količina vitamina E koja je dnevno potrebna organizmu.

Sjemenke bundeve bogate su omega-3 i omega-6 masnim kiseline. Ističu se i relativno visokim udjelom bjelančevina te obiljem minerala. Istraživanja upućuju na smanjenu učestalost oboljenja prostate u područjima gdje se redovito konzumiraju sjemenke bundeve. Iako nije poznat mehanizam pozitivnog djelovanja, zaslužnim se smatra jedinstvena kombinacija cinka, beta karotena i omega-3 masnih kiselina sadržanih u njima. Sjemenke bundeve kao vrlo dobar izvor magnezija pomažu regulirati visoki krvni tlak i prevenirati napadaje migrene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sjemenke lana (Linum usitatissimum) bogate su omega-3 nezasićenim masnim kiselinama koje štite od problema sa srcem i cirkulacijom te imaju protuupalna svojstva. No da bi ih tijelo moglo iskoristiti, sjemenke moraju biti svježe mljevene (npr., u mlincu za kavu) jer već deset minuta nakon mljevenja njihova hranjivost opada. Kao blagi laksativ djelotvorne su i čitave i mljevene sjemenke, no bolesnici s osjetljivom sluznicom želuca teže podnose mljeveno sjeme.

Uzgoj klica vrlo je jednostavan, a u prodavaonicama zdrave hrane mogu se nabaviti različita klijališta koja olakšavaju taj postupak. No ona vam zapravo nisu potrebna - dovoljno je uzeti običnu staklenku, primjerice onu u kojoj su nekoć stajali krastavci, komad gaze i nekoliko gumica. Sjemenke najprije stavite u staklenku i napunite je vodom, kao kad močite grah, i ostavite da odstoje preko noći. Ujutro na otvor staklenke stavite gazu, učvrstite je gumicama i kroz nju ocijedite vodu. Još jednom isperite kroz gazu pod tekućom vodom, ocijedite vodu i staklenku odložite u plastičnu posudu tako da stoji malo nakošena kako bi se ocijedio eventualni višak vode. Ponavljajte ispiranje i cijeđenje tri puta na dan. Ako klice predugo stoje, na njima se može uhvatiti plijesan. Pritom je važno koristiti isključivo sjeme koje nije kemijski tretirano.

Puding od chije

Foto: Dreamstime

Pomiješajte 1/4 šalice chia sjemeki s pola šalice vode, mlijeka ili jogurta. Dobro promiješajte, pričekajte nekoliko minuta, ponovno promiješajte i ostavite 10 minuta. Po želji začinite s malo cimeta, kakaa i stevije te dodajte svježeg voća.

Pšenične klice

Okus pšeničnih klica podsjeća na mladi kukuruz. Dok neki preferiraju kratke izdanke, drugi tvrde da su oni najukusniji kad dosegnu dvostruku dužinu zrna. Stoga eksperimentirajte - koristite dio izdanaka već treći ili četvrti dan, a ostatak ispirite i dalje. Kako se pojavljuje i korijen nove biljčice, tako ona gubi sočnost i vitamine. U sokovima je ukusna i pšenična trava.

Klijanje bundeve

Koštice bundeve treba dugo namakati u vodi, najbolje 16 sati. Tad ih ostavljamo tri dana na temperaturi 21°C da prokliju i redovito ih ispiremo triput dnevno. Kad je izdanak dug oko 3 centimetra, može se koristiti za jelo. Lupinke ćete odstraniti tako da izdanke uronite u posudu s vodom i pokupite s površine prazne košuljice.

Potočarka

Sjeme potočarke treba ispirati dvaput dnevno, a izdanke koristiti od drugog do šestog dana klijanja ako je temperatura u kojoj su klijali oko 21°C. Potočarka je puna vitamina C, a izvrsna je kao salata te dodatak juhama i varivima.

Brokula

Izdanci brokule smatraju se superhranom koja se preporučuje i oboljelima od raka. Sjeme brokule močite 8-10 sati, ocijedite i pustite da klijaju 4-5 dana na tamnome mjestu, uz ispiranje dva puta na dan. Kada narastu 1 cm i razviju listiće, premjestite ih na sunčano mjesto. Možete ih jesti odmah ili kad narastu na 2 cm i postanu tamnozeleni.

Zobene klice

Zobeni izdanci blagog su okusa. Mogu se dodati muslima, salatama ili zdravim slatkišima. Da bi zob proklijala, potrebno je čitavo zrno kojem je uklonjena samo gornja pljeva - tako se mogu zajedno jesti i izdanak i zrno. Zob treba močiti u vodi 4 sata, a zatim neka klija na sobnoj temperaturi 2-3 dana uz dva ispiranja na dan. Jede se kad izdanci dosegnu dužinu zrna. Može se uzgajati i kao pšenična trava pa samljeti i dodavati zelenim sokovima.

Sojine klice

Foto: Dreamstime

Budući da je zrno soje krupnije od drugih, treba ga namakati najmanje 12 sati. Za klijanja soje potrebno je češće ispiranje zrnja i izdanaka čim se pojave. Također treba smjesta, već drugog dana klijanja treba očistiti proklijala od neproklijalih zrna kako bi izdanci imali veću šansu da se razviju. Koriste se između četvrtog i šestog dana, kad je izdanak narastao od 5 do 7 centimetara dužine. U Europi se sojini izdanci koriste 3. dan, kad su dugi 1 cm. Sirovi sojini izdanci žestokog su okusa, ali ako ih kuhate na pari ili popržite nekoliko minuta na ulju, dobit ćete sočno i ukusno jelo.

Protiv zatvora

Samljeti ili grubo zdrobiti 2-3 žlice sjemenki lana i pomiješati s 2 žličice marmelade. Protiv zatvora uzimati nekoliko dana, tri puta na dan, ujutro na prazan želudac, poslije ručka i navečer.

Upala desni

Preliti 1-2 žlice sjemenki lana litrom hladne vode i pokriveno ostaviti da odstoji 8-10 sati ili preko noći. Ujutro tekućinu procijediti bez istiskivanja sjemena i malo podgrijati. Kod upale sluznice usta i desni te upale ždrijela čaj koristiti za grgljanje i ispiranje usta.

Suncokretov čaj



U emajlirani lonac stavite dvije i pol čaše opranih neoljuštenih sjemenki suncokreta. Prelijte s 1,5 litara hladne vode i zakuhajte. Kad voda prokuha, smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri dva sata. Procijedite. Kad se ohladi, popijte tijekom dana čašu ove tekućine, a ostalo čuvajte u dobro zatvorenoj staklenci u hladnjaku.

Dojenje

Upotreba određene hrane i bilja za poticanje laktacije i otpuštanja mlijeka ima jako dugu tradiciju. Stoga je dobro jesti sjemenke lana, sezama, suncokreta i bundeve, kao i zob te ječam.

Čir na želucu

Oprati 1 krumpir i sitno ga narezati zajedno s korom. Samljeti 2 žlice sjemenki lana i žličicu plodova komorača. Sastojke pomiješati, preliti s 3 dl hladne vode i zakuhati. Maknuti s vatre, pokriveno ostaviti da se ohladi na temperaturu tijela i procijediti. Leći u krevet, popiti čaj i ležati po 5 minuta na lijevom boku, trbuhu, desnom boku i leđima. Postupak ponavljati 20 dana, 1-2 puta na dan.

Čaj od lana

Foto: SYSTEM

Čaj protiv zatvora, kašlja, grlobolje i upale sluznice želuca priprema se na sljedeći način. Stavite 15-20 g sjemena lana u litru hladne vode. Ostavite da se namače tijekom noći pa ujutro procijedite. Pijte šalicu ujutro prije jela, a zatim četiri, pet šalica tijekom dana, ali ne u vrijeme obroka. Kod upale sluznice usta i desni te upale grla i ždrijela te promuklosti čaj upotrebljavajte za grgljanje i ispiranje usta.

Masnoće u krvi

U mlincu za kavu sameljite 100 g lana, 100 g bučinih sjemenki, 100 g sjemenki suncokreta, 100 g sezama i 50 g cimeta. Stavite u staklenku i svake večeri veliku žlicu mješavine potopite u čašu nemasnog jogurta te ostavite da odstoji preko noći. Ujutro pojedite i odmah napravite istu smjesu za navečer.

Protiv parazita

U blenderu izmiksajte šalicu sirovih sjemenki bundeve s pola šalice kokosova mlijeka i pola šalice vode. Trebali biste dobiti glatku pastu pa vodu dodajte malo-pomalo. Kokosovo mlijeko dobro je za zdravlje crijeva, dok mliječne proizvode i zaslađene napitke treba izbjegavati jer oni hrane parazite. Ako želite možete zasladiti stevijom. Pojedite ujutro na prazan želudac, a zatim u roku od jednog sata popijte veliku čašu vode ili nekoliko čaša.

Alfalfa

Alfalfa vrlo lako klija. Daje dugačke tanke mladice delikatnog slatkastog okusa. Izdanci se koriste kad se produže od 3 do 5 cm. U tom stadiju klijanja razvit će se na vrhu izdanaka sićušni zeleni list. To je znak da izdanak treba jesti jer pojava lišća na novoj biljčici signalizira promjenu u procesima u biljci. Ona se više ne hrani energijom iz sjemena jer počinju procesi fotosinteze i kraj zalihama u sjemenu. Za tri do pet dana klijanja mladice narastu do 3 centimetra. Dobre su za jelo sve dok ne dosegnu 5 cm. Izdanci imaju hrskavu lomljivu strukturu ugodnu jeziku i nepcu. Izloženi vreloj vodi odmah su kuhani. Možete ih jesti svježe, a tako se najčešće i poslužuju.

Grašak

Grašak može također klijati ako je pravilno osušen i predviđen za kuhanje. U izdancima se povećava količina šećera, a to im daje okus sličan svježem grašku. Dobre su sve vrste graška. Koristite izdanke kad dostignu dužinu zrna iz kojega klija. Prokuhajte izdanke od tri do pet minuta. Duži izdanci graška mogu se dodati salatama kao mlado povrće.

Suncokret

Sjemenke suncokreta treba pažljivo otvoriti i natopiti vodom, a zatim isprati i postupati s njima kao i s ostalim izdancima. Stariji izdanci vrlo su dekorativni, ali i vrlo oštrog okusa. Stoga ih je bolje pojesti kad izdanak naraste do dužine sjemenke. Tu će dužinu dostići od 24 do 72 sata nakon početka klijanja. Izdanci suncokreta sadrže gotovo sve minerale. Upotrebljavajte ih u salatama, miješajte s datuljama i suhim voćem, svježim voćem, orasima i grožđicama.

Slanutak

Izdanci slanutka su mekši i finijeg okusa od neproklijalog zrna. Treba ih kuhati od pet do osam minuta. Najboljeg su okusa kad narastu od 0,5 do 1 centimetar.

Piskavica

Za klijanje piskavice potrebna su do četiri dana, a izdanci su izuzetno mirisni i pikantnog okusa. Kuhaju se samo nekoliko minuta jer duljim kuhanjem postaju suviše gorki. Najbolje ih je koristiti kad narastu do dužine sjemena.

Gorušica

Foto: Dreamstime

Gorušica daje odlične izdanke neobično jakog okusa sličnog senfu. Mogu se jesti samo u maloj količini kao začin salati ili u kombinaciji s drugim izdancima. Ne podnose mnogo vlage te sjeme treba namočiti samo prvi i četvrti dan klijanja. Posudicu u kojoj klija dobro je s vremena na vrijeme protresti kako bi se slijepljeno sjeme rasulo i dalo zraka klici da potjera izdanak.

Rotkvica

Sjeme rotkvice je sitno, a mladice narastu od 0,3 do dva centimetra za dva do četiri dana. Ljutog su okusa, vrlo sličnog okusu rotkvice. Idu dobro uz miješano povrće ili miješanu salatu. Ukusne su i u kombinaciji s drugim izdancima, osobito s izdancima alfalfe, jer su ovi posljednji blagog, neutralnog okusa. Sadrže visoki postotak kalcija pa pomažu spriječiti osteoporozu.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: