Za najbolje iskustvo: Evo koje doba dana je najbolje za seks

Kod popodnevnog seksa čovjek se uspije razbuditi dovoljno da uživa, a s druge strane nije se još uspio umoriti od silnih obveza. Ipak, večernji je mnogima najdraži jer fino utonu u san preplavljeni hormonima sreće

<p>Zapravo je teško reći kada je najbolje doba dana za vođenje ljubavi, to je vrlo individualna stvar, no postoje neke prednosti prepuštanja strastima ujutro, popodne i navečer.</p><h2>Blagodati jutarnjeg seksa</h2><p>Kaže se da su prednosti mnoge, od lagane jutarnje tjelovježbe do započinjanja dana sa tijelom preplavljenim hormonima sreće i dobrog raspoloženja. A, kada jutro dobro počne, obično je i cijeli dan takav.</p><p>- Razina testosterona prirodno je najviša u čovjekovom tijelu ujutro, a upravo to je razlog zašto muškarci imaju jutarnju erekciju. Za one koji se bude rano, seks je odličan način započinjanja dana - kaže seksualna terapeutkinja <strong>Tammy Nelson</strong>.</p><p>Također, jutarnji seks može biti čak i ugodniji jer je tijelo opušteno nakon prospavane noći, smatra seksualna trenerica <strong>Gigi Engle</strong>.</p><p>- Donji dio zdjelice nije zgrčen od stresa, a puls je niži, što može pomoći u opuštanju i osjećaju većeg zadovoljstva. Iako, to nije slučaj kod svih ljudi, ali vrijedi pokušati - kaže trenerica.</p><p>Napomenula je da jutarnje prepuštanje strastima ima i negativne strane.</p><p>- Neposredno nakon buđenja vaše sinapse još uvijek ne rade punom parom, a tijelo se i dalje nalazi u stanju mirovanja pa osjećaj zadovoljstva nije kao kada ste potpuno budni. Vaši živčani završeci još spavaju - pojasnila je.</p><h2>Blagodati popodnevnog užitka</h2><p>Za ljude koji nisu jutarnje ptice i sama pomisao na jutarnji seks može biti odbojna.</p><p>- Mnogi ljudi vole ustati, istuširati se i oprati zube prije seksa. Kod drugih bi jutarnji seks izazvao još veći umor i manji osjećaj živosti - kaže terapeutkinja Nelson.</p><p>S druge strane, prepuštanje strasnim zagrljajima u večernjim satima za mnoge je lijepa pomisao, no nemaju dovoljno energije za to nakon napornog dana. I tu dolazimo do popodnevnog seksa, koji je taman u sredini. Čovjek se uspije razbuditi dovoljno da uživa, a s druge strane nije se još uspio umoriti od silnih obveza.</p><h2>Blagodati večernjeg seksa</h2><p>- Orgazmi su jednosmjerna karta za ulazak u san. Nakon nevjerojatnog seksa i orgazma vaš mozak ispušta koktel hormona od kojih se osjećate dobro, poput serotonina i oksitocina - kaže seksualna trenerica Engle.</p><p>Oksitocin jača ljubav i povezanost među partnerima, a oslobađanje ovog hormona prije spavanja stvara pozitivne osjećaje prema partneru s kojim ulazite u svijet snova.</p><p>Također, ubacivanje večernjeg seksa u svakodnevnu rutinu može biti nešto čemu se cijeli dan možete veseliti, nečemu lijepom i uzbudljivom na kraju napornog dana, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/best-time-of-day-to-have-sex" target="_blank">mindbodygreen.com</a>.</p>