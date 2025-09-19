Minea: Ljubav? Ne skrivam, sve se vidi na licu zaljubljene žene

Emocije su nešto što nas većinu pokreće i ja zaista tako funkcioniram. Volim dodire, volim osjetiti to, bez obzira radi li se o prijateljima, o obitelji ili o ljubavi. Najljepše i najbolje funkcioniram kad volim i kad me vole, priznala je nedavno Renata Končič Minea za IN magazin.

I upravo tom rečenicom najbolje opisuje i sebe i sve ono što ju je vodilo kroz tri desetljeća karijere. U srijedu je u prepunom KD Lisinskom obilježila 30 godina na sceni, a publiku je podsjetila na svoj put. Od spontanih početaka 1995. godine, preko pjesme 'Good boy' koja ju je preko noći učinila poznatom, pa sve do danas kad i dalje, kaže, odluke donosi srcem.

- Kad se okrenem unatrag, imam samo osmijeh na licu, prekrasne uspomene. Kad bi me pitali što bih promijenila, ne bih ništa. Sve je išlo svojim tijekom, bilo je lijepo, neopterećeno. Puno stvari mi se dogodilo i to je možda čar te priče jer sam se opustila i pustila da me život nosi - rekla je Minea.

Zagreb: Minea koncertom proslavila rođendan i 30 godina karijere | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

A među uspomenama posebno mjesto zauzima pjesma koja joj je promijenila život, 'Good boy'.

- Kad se sjetim te '95. kad sam počela, pjesma 'Good boy', i znam da tada nisam bila ničega svjesna, niti što me čeka niti što će se dogoditi. Sve se dogodilo slučajno i spontano i eto mene na Dori, drugi dan apsolutno svi su znali tko je Minea, znali su pjesmu 'Good boy', koja je mjesecima kasnije bila prva na top listama - ispričala je.

ARHIVA - Đurđevac: Izbor Model Hrvatske za Model svijeta održan u hotelu Picok | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kad je riječ o ljubavi, dodaje da se o tome ne mora posebno govoriti. Sve se vidi na licu.

- Žena drugačije zrači kad je zaljubljena i kad je voljena i kad ima miran život. Nije da ja to skrivam, nije da ne volim o tome pričati, ali to je dio mene, to je intima koju ja njegujem i volim. Svi ti ljudi u mom životu nisu birali moj posao, ja sam ga birala i zato ih želim poštedjeti. Ali kad je žena zaljubljena, to se vidi i to se zna - zaključila je Minea.