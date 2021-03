Otprilike 15 minuta nakon ulaskom šparoga u naše tijelo počinje njihova razgradnja tijekom koje nastaju kemijski spojevi koji sadrže sumpor. Naime, šparoge sadrže specifičnu kiselinu koja se počine razgrađivati u više spojeva čije molekule sadrže sumpor za koji se zna da ima intenzivan neugodan miris. Ti spojevi izlaze iz tijela putem mokraće i to je odgovor zašto nastaje taj karakterističan miris.

Sad se nadovezuje pitanje zašto taj miris osjetimo?

To je zato što sumporni spojevi nakon izlaska iz tijela poprimaju plinovito stanje i dižu se u zrak, do naših noseva. Neki ljudi znaju se zabrinuti zbog tog mirisa jer vjeruju kako nešto s njihovim zdravljem nije kako treba. Ali, stručnjaci kažu kako razloga za brigu nema.

Neki ljudi nakon jedenja šparoga ne osjete karakterističan miris svoje mokraće, a neki taj miris ne proizvode. U jednom istraživanju sudjelovalo je 38 ljudi, jeli su šparoge i mirisali svoj urin, ali i od drugih sudionika. Kod oko osam posto njih mokraća nije promijenila miris, a oko šest posto nije namirisalo ništa.

Znanstvenici su sagledali razne genetske uzroke i zaključili kako genetika nema nikakve veze s time što nekome urin promijeni miris, a drugima ne. Međutim, genetika je kod onih šest posto bila kriva što ne osjećaju miris. Ne postoji puno studija na ovu temu, a one koje postoje su rađene na malom broju ljudi pa je stručnjacima teško zaključiti zašto se nekim ljudima miris urina ne mijenja nakon što pojedu šparoge.

Inače, šparoge je dobro jesti jer one pomažu izbaciti suvišnu tekućinu iz tijela, vlakna u njima dobra su za poticanje probave itd. Osim toga puna su vitamina i minerala. Osim mirisa, šparoge znaju promijeniti i boju mokraće u pomalo zelenkastu kao što na primjer od cikle može biti crvenkasta. No zbog toga se ne treba brinuti, prenosi The Independent.