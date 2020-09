Nakon mora i ljeta koži treba piling da bi zdravo izgledala

<p>Nakon mora i sunca, koži lica i tijela treba priuštiti dobar piling te hidrataciju, savjetuje kozmetičarka <strong>Antonija Tretinjak</strong>, vlasnica kozmetičkog salona De luxe u Zagrebu.</p><p>Najveća greška koju ljudi rade tijekom ljeta je izbjegavanje pilinga jer smatraju da će na taj način održati boju postojanom, no zapravo se dobiva kontraefekt.</p><p>- Ako se tijekom ljeta izbjegavala rutina pilinga, sada je pravo vrijeme da svojoj koži vratite sjaj i mekoću te otklonite perutanje. Piling lica i tijela inače je dovoljan jedanput tjedno, no sada bi ga bilo poželjno raditi svakih četiri do pet dana. Nakon toga važno je dobro nahraniti kožu mlijekom za tijelo i kremom za lice, savjetuje Antonija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koža reagira na stres</p><p>Ako je koža perutava, najbolje je koristiti mlijeko i kremu za suhu kožu koja vraća potrebnu masnoću. Mogu se koristiti serumi ili ampule koje će dubinski nahraniti kožu. Ako je jako suha, birajte preparate za hidrataciju koji su teži po teksturi. </p><p>- Ne treba zaboraviti da preparati djeluju samo površinski pa nikako ne treba zaboraviti i na unutarnju hidrataciju - savjetuje Antonija te dodaje da je važno i dalje piti dovoljno tekućine te paziti na dovoljan unos nutrijenata potrebnih za normalno funkcioniranje organizma koje se itekako manifestira na koži.</p><p>Kako bi se koža prestala perutati nakon ljeta, važno je često raditi kućni piling. Sol je bogata mineralima pa je odlična u te svrhe. Maslinovo ulje će nakon pilinga na koži ostaviti lijepi lipidni sloj te je nahraniti. Nakon pilinga koža je pripremljena i bolje upija hidratantne losione ili hranjive kreme. </p><h2>Piling za tijelo</h2><p>Potrebna vam je šalica morske soli ( krupna, sitna ili kombinacija) i maslinovo ulje. Miješajte dok ne dobijete glatku, zrnastu smjesu. Piling nanesite na vlažno tijelo i umasirajte u kožu.</p><h2>Piling za lice</h2><p>Žlicu sitne morske soli pomiješajte u par kapi maslinova ulja da se dobije gusta smjesa. Tijekom masaže koncentrirajte se na obraze i t-zonu, a poželjno je da sol prodre u kožu. Pazite da piling ne dođe u doticaj s očima.</p><p>- Što se tiče hiperpigmentacije, odnosno tamnih mrlja na licu, to je malo teže riješiti - naglašava kozmetičarka te dodaje da one mrljice nastale od sunca mogu, kroz neko vrijeme, nestati same od sebe. </p><p>- Uz dobru beauty rutinu, odlaze s vremenom. Manje hiperpigmentacije izazvane suncem mogu se povući uz pomoć dobre njege, pilinga, čišćenja i uobičajene rutine. Razlog je što se ‘mrljice’ nalaze u gornjem sloju kože koja se regenerira. Ako se ipak radi o jačem tipu mrlja kojima uzrok nije samo sunce, potrebni su green peel i slični kozmetički tretmani - naglašava. </p><p>Kraj ljeta donosi i priliku za početak s profesionalnim aparativnim i preparativnim kozmetičkim tretmanima, među kojima je i green peel tretman koji ublažava nepravilnosti na koži te tako i probleme s hiperpigmentacijom. </p><p>Ako već niste, nakon mora najbolje je otići na čišćenje lica. </p><p>- Čišćenje lica preporučuje se cijelu godinu, no nakon ljeta je ipak posebna blagodat za kožu. Čisti pore, radi dubinski piling i baza je za druge tretmane - savjetuje kozmetičarka. </p><p> </p><p> </p>