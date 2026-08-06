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Nakon odmora Varteks uz nove strojeve krenuo punom parom

Piše Marijana Matković,
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Nakon odmora Varteks uz nove strojeve krenuo punom parom
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Početkom 1980-ih Varteks je bio najveći tekstilni kombinat u Jugoslaviji i jedan od vodećih izvoznika odjeće

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Nakon trotjednog kolektivnog godišnjeg odmora, oko 3000 konfekcionara SOUR-a Varteks ponovno se našlo na radnim mjestima. Dok su bili na odmoru, ekipe Službe održavanja prethodno su u tvornicu uvele novu suvremenu opremu i strojeve u varaždinskim pogonima u Ludbregu, Ivancu i Bednji. Uz redovnu proizvodnju odjevnih predmeta za domaće tržište, znatno će se povećati angažman i na izradi odjeće za izvoz, piše novinar D. Brezovec u Večernjem listu na današnji dan 1980. godine.

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