Namirnice koje rješavaju celulit: Jabuka, kamilica, jaja i paprika

Iako celulit vežemo uglavnom uz pojam prekomjerne težine, činjenica da ga dobiva velika većina žena, bez obzira na kilažu. Osim tretmanima, masažom, dubokim disanjem i kretanjem, što pomaže u sprečavanju njegova nastanka, možemo si pomoći i pažljivijim odabirom hrane.

- Zato ćemo si pomoći hranom koja može smanjiti i reducirati pojavu takozvane narančine kore. Naime, u današnje vrijeme možemo se puno lakše boriti s celulitom nego prije, jer je sve više spoznaja i znanstvenih istraživanja. Celulit je veliki estetski problem žena i one traže načine kako da se svakodnevno, na dostupan način, brinu o zdravom izgledu kože. Bitan faktor su svakako vrsta hrane i pića, ali i njihova kvaliteta - ističe nutricionistica dr.sc. Mirela Marić, voditeljica Poliklinike Vaš Pregled koja preporučuje da se u prehranu uvrste neke namirnice poput jabuka, jaja, čili papričice, ali i čaj od kamilice i zeleni čaj...

Općenita je preporuka konzumirati laganu hranu, siromašnu zasićenim masnoćama, a bogatu vitaminima, mineralima, vlaknima i vodom. Uz promjenu svakodnevnih prehrambenih navika iz kojih bi dakle trebalo izbaciti sve rafinirane i prerađene namirnice, prženu i preslanu hranu, potrebno je uvesti svakodnevnu fizičku aktivnost i paziti na hidriranost organizma.

- Prije svega, organizmu je potrebno osigurati dovoljno tekućine, barem dvije litre dnevno, kako bi se pospješila izmjena tvari, a samim time i uklanjanje toksina. Pritom se prvenstveno preporučuju obična voda i biljni čajevi, od kojih treba istaknuti one za poticanje cirkulacije i detoksikaciju organizma: čaj od koprive, peteljki trešanja i preslice - naglašava doc. dr. sc. Darija Vranešić Bender, direktorica na Vitamin.hr. Osim ribe i u nešto manjoj mjeri krtog mesa, preporuka je povećati unos namirnica bogatih vitaminom C (obojeno voće i povrće, prirodni voćni sokovi), kalijem (banane, marelice, breskve, naranče, grah, integralne žitarice, orašasti plodovi) i na taj način što je moguće više smanjiti pojavu celulita iznutra.

- Od namirnica predlažem artičoke, kupuse, šparoge i ananase jer djeluju kao prirodni diuretici odnosno pomažu izlučivanje suvišne tekućine i detoksikaciju organizma. Jednostavnije, recept za borbu protiv celulita je jedna tipična mediteranska kuhinja koja ne samo da prevenira nastanak celulita, već čini dobro i čitavom organizmu - tvrdi naša sugovornica. Što se tiče nepoželjnih namirnica, svi ih znamo: brza hrana, slatkiši, alkohol, gazirano... Na lošem je glasu i jako slana hrana jer potiče zadržavanja vode u organizmu, jedan od razloga nastanka celulita. No, tu je još jedan uzrok celulitu.

- Naime, čest problem koji doprinosi gomilanju otpadnih tvari u organizmu, a samim time i nastanku celulita jest konstipacija - dodaje Darija.

- U cilju reguliranja stolice poželjno je uz hranu bogatu prehrambenim vlaknima (integralne žitarice, voće i povrće) u prehranu uvrstiti prirodne laksative poput suhih šljiva, pšeničnih klica, lanenih sjemenki i zobene kaše - zaključuje.

1. Zeleni čaj

Tijekom dana preporučuje se konzumirati dvije do dvije i pol litre tekućine, bilo u obliku vode ili biljnog čaja (zeleni čaj, čaj od koprive ili maslačka). Tekućina ubrzava metabolizam i pomaže tijelu da se riješi štetnih tvari, objasnila je nutricionistica Mirela Marić.

2. Brokula

Prepuna vitamina C, brokula pomaže u pojačavanju proizvodnje kolagena. Općepoznato je da kolagenska vlakna drže našu kožu čvrstom i napetom. S godinama, količina kolagenskih vlakana u organizmu se smanjuje, stoga treba razmišljati o nutrijentima koji potiču njihovu izgradnju.

3. Jabuka

Zelene, crvene ili žute... jabuke su bogate vlaknima koja su dobra za probavu, podrška su skidanju viška kilograma, njihovi antioksidansi pomažu u borbi organizma protiv slobodnih radikala. Svakodnevna konzumacija jabuka izuzetno popravlja općenito zdravstveno stanje, a osim toga smanjuje mogućnost pojave celulita.

4. Plava riba

Zdrava i balansirana prehrana uključuje ribu, no često zaboravljamo stavljati je na tjedni menu.

- Isplanirajte si jelovnik i pokušajte barem jednom uključiti plavu ribu, na primjer inćune, sardele, skušu ili tunu, dodaje nutricionistica Marić. Plava riba, naime, ima izuzetno visok postotak omega 3-masnih kiselina koje imaju pozitivan efekt na stabilnost i jačinu stanične membrane - upravo to smanjuje mogućnost pojave celulita na tijelu.

5. Cayenne papar

Čak i ako ga ne volite, treba se sjetiti zašto je snažan čejenski papar odličan – ne samo da pojačava metabolizam, već i ubrzava cirkulaciju. A upravo je usporena cirkulacija tipična za stvaranje celulita.

6. Jaja

Naravno, ne trebamo s jajima pretjerivati jer znaju biti "teška", no treba znati da su ona bogata proteinima koji pojačavaju građu kože i daju joj elastičnost. Otpornija i zdravija koža na lakši će se način boriti protiv poremećaja kao što je celulit.

7. Kamilica

Stres je okidač za povećanje adrenalina i kortizola u tijelu, koji dokazano utječu na stvaranje celulita. Kamilica opušta, što može indirektno utjecati na smanjenu pojavu celulita te vas opustiti.

8. Borovnice

Imaju veliku količinu antioksidansa i vitamina C koji će smanjiti broj slobodnih radikala.

- Oni uništavaju kolagen i oslabljuju teksturu kože i potkožnog tkiva, stoga su namirnice s antioksidansima jedna od prvih obrana u borbi s celulitom, ističe Mirela.

9. Paprika - obična i chilli

Praktična, na salatu ili solo, paprika je odlična u svim bojama i oblicima. Bogata je vitaminom C i odlična podrška hidratiziranoj, zdravoj koži. Osim toga, potiče elastičnost i otpornost na vanjske utjecaje. Chilli varijanta ubrzava cirkulaciju i metabolizam, što direktno utječe na smanjenu mogućnost pojave celulita.

10. Jabučni ocat

Ovaj slavni nutrijent detoksicira organizam, čisti ga, što uvelike utječe na kvalitetu kože, njezinu cirkulaciju i obrambeni sistem od svakodnevnih toksina.

Naglo se debljate ili mršavite?

Nutricionistica Sandra Marić Bulat kaže kako koža prilično loše podnosi naglo mršavljenje i ponovno naglo debljanje te nastaju još veće nakupine celulita. Uzrok je među ostalim i taj što dijete za brzo skidanje suvišnih kilograma sadržavaju male količine proteina. Naš organizam pretežito se sastoji od vode i proteina te stoga dolazi do velikih gubitaka - naglih gubitaka na težini. Čak se i kolagen sastoji od proteina, a upravo je on zaštita da masne stanice ne dođu do vanjske površine tkiva. Nedostatkom proteina i kolagen gubi čvrstoću, stoga gubi i sposobnost zadržavanja masnih stanica u dubljim slojevima te nastaje celulit.

Vitamin A i C

Važan je i vitamin A - beta karoten kojeg ima u jabuci, mangu, avokadu, mrkvi i radiču. On potiče obnovu stanica, daje tonus koži i sprečava stvaranje bora , zajedno sa vitaminom C kojeg osim u agrumima kiviju,limunu, naranči ima i u paprici, ribizlu, cvjetači i špinatu. C vitamin je nužan za proizvodnju kolagena, a kožu čini glatkom i svježom. Poželjne namirnice su i suho voće i neke vrste riba (primjerice plave masne ribe haringa, inćuni i losos) jer obiluju omega-3 i omega-6 masnim kiselinama koje dubinski vlaže kožu.

Dehidracija je znak

Nedovoljan unos vode dehidrira naš organizam koji je 60 - 80 posto sastavljen od vode. Ona je otapalo i pokretač svih procesa u organizmu. U uvjetima kada organizam ne dobiva dovoljno vode dolazi do smanjenja zapremine izvanstanične tekućine - limfe, pa voda pojačano prelazi iz stanice u izvanstanični prostor i istodobno dolazi do zaostajanja Na (Natrija) i proteina koji vežu vodu. Celulit je na neki način znak dehidracije organizma (mehanizam borbe protiv isušivanja.)

Tijekom dana potrebno je popiti najmanje 8 čaša od 2 dl vode, a u uvjetima pojačanog znojenja, jače tjelesne aktivnosti i 3 l, pa i više. Pritom treba naglasiti da čaj, kava, gazirana pića s umjetnim sladilima ne mogu biti zamjena za vodu, nego dopuna. Drugim riječima od ukupnog unosa tekućine, 2/3 bi trebala biti obična voda. Čaj primjerice sadrži tein koji je ekvivalent kofeinu iz kave, a djeluje kao diuretik pa još dodatno povuče vodu iz organizma.

Detoksikacija

Detoksikacijom probavnog sustava potičemo eliminaciju suvišne vode i zadržane stolice u crijevima. Iako na ovaj način ne dobivamo dugoročne rezultate, vrlo brzo se osjećate bolje. Povremenom detoksikacijom probavnog sustava može se i bolje regulirati tjelesna težina, ali najvažnije od svega je povećati iskoristivost nutrijenata, vitamina i minerala koje unosimo putem prehrane.

• Špinat: detoksicira jetru – kuhati ga na pari i pripremati s vrlo malo maslinovog ulja

• Brokula: kuhati na pari, izvrstan saveznik u čišćenju od toksina

• Artičoke: stimuliraju rad žuči i čišćenje toksina, jede se 1 X tjedno

• Zelena salata: listovi zelene salate i njoj srodnih matovilca, cikorije ili endivije, obiluju vitaminima A i C, folnom kiselinom te kalcijem i željezom; pomažu dobar rad i funkcije jetre i probave.

• Mrkva: obiluje beta-karotenom,za kožu i oči, utječe na snižavanje razine kolesterola te potiče probavu. Za još bolji učinak mrkvu obvezno jesti sa malo maslaca ili maslinovog ulja

• Grejp: dobar za čišćenje kože, jetre, crijeva i bubrega.

• Kupus bijeli i crveni: snažno stimulira obrambeni sustav organizma, jer obiluje vitaminima A, C i B skupine, sadrži kalij i kalcij i druge ljekovite sastojke; može se jesti sirov ili kuhan

• Crveni radič: potiče na rad žuč i mokraćni mjehur

• Luk i poriluk: imaju detoksikacijsko i dijuretičko djelovanje

• Komorač: Poželjan je u procesu detoksikacije organizma; kuhajte ga na pari, tako će imati snažan učinak na drenažu organizma i na bolji rad probave.

• Cjelovite žitarice: vlakna podupiru uklanjanje toksina iz tijela.