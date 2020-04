Nisu auti i seks afere - kako se sad liječi kriza srednjih godina

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Psiholozi otkrili kako umanjiti strah od maski kod male djece

Kriza je srednjih godina, barem nekada u američkim filmovima, označavala životnu fazu kada kreće kupovina, najčešće skupih stvari poput automobila kako bi sami sebi pokazali da smo "još uvijek mladi" i "na vrhuncu života".

Oslobađanje kroz gomilanje materijalnog obuzelo bi mnoge koji su se između četrdesete i pedesete našli uhvaćeni i žrvanj napornih poslova, ambicioznih karijera i zagušljivog i monotonog privatnog života.

Međutim kolumnistica New York Timesa piše kako je kreativnost i rad na "samome sebi" novi "lijek" za krizu srednjih godina. "U novoj eri osviještenosti, i današnjoj potpunoj preokupaciji s time da vodimo bogate i ispunjene živote, javio se novi lijek za izazove krize srednjih godina, a to je kreativnost. Satovi kreativnosti i seminari za one u četrdesetima i pedesetima naprosto cvatu, kao i knjige prepune savjeta oko toga kako ostvariti sretan život".

Svi bi na tečajeve, radionice i pronalazili 'novi smisao'

U eri kada imati crveni Ferrari više nije toliko cool koliko je simbol "potrošnje" i "izlizanosti" mnogi se, barem Amerikanci, okreću suptilnijim i dugotrajnijim rješenjima za svoje probleme, među kojima je i rastući broj dijagnoza depresije i tjeskobe.

"Kreativnost je mnogima solucija za krizu srednjih godina, nešto što su stavili "na pauzu" tijekom proteklog desetljeća. Onda se odjedanput zapitaju je li ovo stvarno sve od života, a nije, ima još mnogo toga što mogu raditi, a da ne upadnu u nezadovoljavajuću zamku proživljavanja nove mladosti i tinejdžerskih godina", kaže Julia Cameron, autorica "The Artist's Way: A Spiritual Path to Creativity" knjige koja se prodala u četiri milijuna primjeraka otkako je izdana 1992. godine.

Ashley Henry, iz Portlanda u američkoj saveznoj državi Oregon, karijeru je sagradila u politici i radu u neprofitnim organizacijama. Oni s kojima radi proteklih 20 godina ne poznaju je onako kao njezini nekadašnji kolege sa fakulteta i prijatelji iz srednje škole, kao "pjevačicu". Potreba za pjevanjem ponovno se pojavila kad je navršila 45. rođendan.

Kada je shvatila da se zatvara njezin najdraži jazz klub, odlučila je kako je vrijeme da propjeva sada ili nikada.

- Kao da mi je sudbina šaptala na uho - kaže Henry koja je unajmila pjevačkog trenera, a onda u klub. U jednoj je noći sakupila 7.000 dolara, a prijatelje, koji su je svim srcem pratili na pozornici, je inspirirala na promjene i hrabre korake u vlastitom životu.

Bill Burnett, profesor na sveučilištu Stanford i autor bestselera "Designing Your Life" objašnjava zašto se mnogi ne usude uhvatiti se u koštac s nekim hobijem koji bi im život činio boljim.

Novac je taj koji ipak diktira

- Moraju se platiti računi, a rijetko tko može samo otići slikati u Provansu i pokazati se kao takav talent da odmah od toga i žive. Tu je naravno i ego, jer su najčešće uspješni u jednoj karijeri, i kako sad podnijeti neke nove početke ili to da "zapnete" za nešto u čemu se ispostavi da niste tako jako dobri. Ljudima, i njihovoj psihi, zapravo treba netko tko će im reći da je u redu baviti se time nečime" - kaže Burnett.

- Za mnoge je, kada uđu u četrdesete, uključena ta neka potreba da se poboljšaju. Tako sam i ja stala da se fokusiram na svoje potrebe, i potpuno se fokusirala na slikanje. Nisam nikada mislila da je to neki sebični potez - kaže Elana Frankel koja je 2016. dala otkaz na menadžersko mjesto.

Naravno, to je nešto što si ne može svatko priuštiti, čak niti na razvijenom zapadu. No, piše New York Times, postoje načini i da se i oni koji ne mogu sutra dati otkaz posvete svojim snovima i dobiju hrabrost da rade nešto o čemu dugo sanjaju.

- Prije četiri godine, pokrenula sam grupu s nekim prijateljima koja je postala naš vlastiti "kreativni salon". Bio je to vrlo svjesni pokušaj da se oslobodimo zadanih rutina naše svakodnevice. Čak sam napravila kurikulum za cijelu grupu, imali smo tjedne zadatke koje smo morali dijeliti na Instagramu, od prekopiravanja i preslikavanja fotografija, do teoretiziranja o boji. Nismo se niti zadržali samo na slikanju, već smo se okušali u plesu, stepu i nizu drugih aktivnosti - piše Laura M. Holson.

Lee Weinstein, nekada glasnogovornik Nikea, sa suprugom je na golemom komadu papira crtkarao svoje buduće planove i želje, a kada je aktualan postao Facebook tamo su dijelili kako njihov projekt napreduje.

- Ubrzo su nam se javili poznanici da pitaju kako se to radi, njima je doslovno trebala dozvola za to da s tim krenu - kaže Weinstein koji sada organizira tečajeve kreativnosti za parove i to naplaćuje 150 dolara po satu, a nedavno je objavio i svoju knjigu/vježbenicu "Write. Open. Act: An Intentional Life Planning Workbook".

"Nekada bi ljudi otišli i kupili si preskupi Porsche. Više to baš ne vidim, više vidim kako traže neki dublji smisao u svemu, a ne samo da čujem kako žele kupiti ovo ili ono, više je stvar u tome kako se žele osjećati i što žele postići", kaže Weinstein.

