Kad u vrgoračkom kraju mošt u podrumima počne vriti, a koze s biokovskih pašnjaka daju mlijeko puno ljekovitih mirisa, tada dolazi pravo vrijeme za biklu, osebujno piće koje već stoljećima povezuje lozu i kozu
Napitak strasti: Ovo je recept za biklu od koje se najbolje 'diže'
Riječ je o napitku posebne ljubičaste boje, kremaste teksture i krepka okusa, koji se tradicionalno spravlja nakon berbe grožđa.
Bikla je specifična upravo za Vrgorac i okolna sela, a tragovi njezina spravljanja bilježe se i na području Mosora, Biokova te na otocima Braču, Hvaru i Korčuli. Ipak, upravo su Vrgorčani ti koji su ovu tradiciju sačuvali do danas, pretvorivši je u prepoznatljivu manifestaciju, Dane bikle. U srcu grada tada se nazdravlja ovom napitku, okupljaju se mještani i gosti, a običaj se prenosi na mlađe generacije.
Bikla se oduvijek smatrala pićem koje krijepi tijelo. Težaci su je pili nakon napornih radova u polju, a ženama se davala poslije poroda da povrate snagu. Osim što osvježava i jača, mnogi joj pripisuju i afrodizijačka svojstva. Kažu da se od nje bolje grli, ljubi i mazi. Upravo zato se oko nje isprepliću priče, stihovi i legende koje su postale dio kulturnog identiteta vrgoračkog kraja.
Recept za biklu
Za dobru biklu potrebno je ispuniti dva uvjeta: kvalitetno mlado crno vino i svježe kozje mlijeko. Najčešće se koristi omjer dvije trećine vina i jedna trećina mlijeka, no iskusni domaćini znaju da se pravi okus postiže i osjećajem, a ne samo mjerenjem.
Priprema:
U drvenu posudu ulije se mlado vino od autohtonih sorti poput trnka, vranca ili merlota. Vino treba odležati u dropu najmanje dva tjedna kako bi se razvila puna aroma.
Dodaje se svježe, još toplo i prethodno prokuhano kozje mlijeko.
Napitak se lagano miješa drvenom kuhačom dok ne poprimi kompaktnu, glatku teksturu i karakterističnu svijetlo-ljubičastu boju.
Pije se umjereno, čašica ili dvije tijekom dana dovoljne su za okrepu i užitak.
Piće koje spaja prošlost i sadašnjost
Bikla nije samo napitak, nego i simbol opstanka u kamenjaru gdje su koza i loza bile jamstvo života. Dok je u mnogim krajevima ovaj običaj nestao, u Vrgorcu se pretvorio u jedinstveno kulturno događanje. S njom se slavi plodnost zemlje, snaga zajednice i tradicija koju ni suvremeno doba nije izbrisalo.
U vrgoračkoj bukari bikla i danas spaja generacije, od starijih koji se sjećaju djetinjstva u vinogradima, do mladih koji tek otkrivaju čari ovog ljubičastog napitka.
