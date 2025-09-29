Napitak strasti: Ovo je recept za biklu od koje se najbolje 'diže'

Riječ je o napitku posebne ljubičaste boje, kremaste teksture i krepka okusa, koji se tradicionalno spravlja nakon berbe grožđa.

Bikla je specifična upravo za Vrgorac i okolna sela, a tragovi njezina spravljanja bilježe se i na području Mosora, Biokova te na otocima Braču, Hvaru i Korčuli. Ipak, upravo su Vrgorčani ti koji su ovu tradiciju sačuvali do danas, pretvorivši je u prepoznatljivu manifestaciju, Dane bikle. U srcu grada tada se nazdravlja ovom napitku, okupljaju se mještani i gosti, a običaj se prenosi na mlađe generacije.

Bikla se oduvijek smatrala pićem koje krijepi tijelo. Težaci su je pili nakon napornih radova u polju, a ženama se davala poslije poroda da povrate snagu. Osim što osvježava i jača, mnogi joj pripisuju i afrodizijačka svojstva. Kažu da se od nje bolje grli, ljubi i mazi. Upravo zato se oko nje isprepliću priče, stihovi i legende koje su postale dio kulturnog identiteta vrgoračkog kraja.

Recept za biklu

Za dobru biklu potrebno je ispuniti dva uvjeta: kvalitetno mlado crno vino i svježe kozje mlijeko. Najčešće se koristi omjer dvije trećine vina i jedna trećina mlijeka, no iskusni domaćini znaju da se pravi okus postiže i osjećajem, a ne samo mjerenjem.

Priprema:

U drvenu posudu ulije se mlado vino od autohtonih sorti poput trnka, vranca ili merlota. Vino treba odležati u dropu najmanje dva tjedna kako bi se razvila puna aroma. Dodaje se svježe, još toplo i prethodno prokuhano kozje mlijeko. Napitak se lagano miješa drvenom kuhačom dok ne poprimi kompaktnu, glatku teksturu i karakterističnu svijetlo-ljubičastu boju. Pije se umjereno, čašica ili dvije tijekom dana dovoljne su za okrepu i užitak.

Piće koje spaja prošlost i sadašnjost

Bikla nije samo napitak, nego i simbol opstanka u kamenjaru gdje su koza i loza bile jamstvo života. Dok je u mnogim krajevima ovaj običaj nestao, u Vrgorcu se pretvorio u jedinstveno kulturno događanje. S njom se slavi plodnost zemlje, snaga zajednice i tradicija koju ni suvremeno doba nije izbrisalo.

U vrgoračkoj bukari bikla i danas spaja generacije, od starijih koji se sjećaju djetinjstva u vinogradima, do mladih koji tek otkrivaju čari ovog ljubičastog napitka.