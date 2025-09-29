Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZA STARE I MLADE

Napitak strasti: Ovo je recept za biklu od koje se najbolje 'diže'

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Napitak strasti: Ovo je recept za biklu od koje se najbolje 'diže'
U sportskoj dvorani u Vrgorcu odrzana 19. manifestacija Dani bikle | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Kad u vrgoračkom kraju mošt u podrumima počne vriti, a koze s biokovskih pašnjaka daju mlijeko puno ljekovitih mirisa, tada dolazi pravo vrijeme za biklu, osebujno piće koje već stoljećima povezuje lozu i kozu

Riječ je o napitku posebne ljubičaste boje, kremaste teksture i krepka okusa, koji se tradicionalno spravlja nakon berbe grožđa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Milica i Matija Jukić obnavljaju tradiciju izrade Roga 09:54
Milica i Matija Jukić obnavljaju tradiciju izrade Roga | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Bikla je specifična upravo za Vrgorac i okolna sela, a tragovi njezina spravljanja bilježe se i na području Mosora, Biokova te na otocima Braču, Hvaru i Korčuli. Ipak, upravo su Vrgorčani ti koji su ovu tradiciju sačuvali do danas, pretvorivši je u prepoznatljivu manifestaciju, Dane bikle. U srcu grada tada se nazdravlja ovom napitku, okupljaju se mještani i gosti, a običaj se prenosi na mlađe generacije.

Vrgorac: Održana 25 Biklijada napitak koji se pravi od Kozijeg Mlijeka i mladog Vina
Foto: Zvonimir Barisin

Bikla se oduvijek smatrala pićem koje krijepi tijelo. Težaci su je pili nakon napornih radova u polju, a ženama se davala poslije poroda da povrate snagu. Osim što osvježava i jača, mnogi joj pripisuju i afrodizijačka svojstva. Kažu da se od nje bolje grli, ljubi i mazi. Upravo zato se oko nje isprepliću priče, stihovi i legende koje su postale dio kulturnog identiteta vrgoračkog kraja.

Recept za biklu

Za dobru biklu potrebno je ispuniti dva uvjeta: kvalitetno mlado crno vino i svježe kozje mlijeko. Najčešće se koristi omjer dvije trećine vina i jedna trećina mlijeka, no iskusni domaćini znaju da se pravi okus postiže i osjećajem, a ne samo mjerenjem.

Vrgorac: Održana 25 Biklijada napitak koji se pravi od Kozijeg Mlijeka i mladog Vina
Foto: Zvonimir Barisin

Priprema:

  1. U drvenu posudu ulije se mlado vino od autohtonih sorti poput trnka, vranca ili merlota. Vino treba odležati u dropu najmanje dva tjedna kako bi se razvila puna aroma.

  2. Dodaje se svježe, još toplo i prethodno prokuhano kozje mlijeko.

  3. Napitak se lagano miješa drvenom kuhačom dok ne poprimi kompaktnu, glatku teksturu i karakterističnu svijetlo-ljubičastu boju.

  4. Pije se umjereno, čašica ili dvije tijekom dana dovoljne su za okrepu i užitak.

25. BIKLIJADA FOTO Prava fešta u Vrgorcu: Pogledajte kako se slavila bikla, tradicionalni afrodizijak
FOTO Prava fešta u Vrgorcu: Pogledajte kako se slavila bikla, tradicionalni afrodizijak

Piće koje spaja prošlost i sadašnjost

Bikla nije samo napitak, nego i simbol opstanka u kamenjaru gdje su koza i loza bile jamstvo života. Dok je u mnogim krajevima ovaj običaj nestao, u Vrgorcu se pretvorio u jedinstveno kulturno događanje. S njom se slavi plodnost zemlje, snaga zajednice i tradicija koju ni suvremeno doba nije izbrisalo.

U vrgoračkoj bukari bikla i danas spaja generacije, od starijih koji se sjećaju djetinjstva u vinogradima, do mladih koji tek otkrivaju čari ovog ljubičastog napitka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. rujna: Riba želi romantiku i nježnost, Lavovi se zaljubljuju...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. rujna: Riba želi romantiku i nježnost, Lavovi se zaljubljuju...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 29. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su znakovi Zodijaka koji najviše psuju - Tko je pristojan, a tko psuje kao kočijaš
JEZIK BRŽI OD PAMETI

Ovo su znakovi Zodijaka koji najviše psuju - Tko je pristojan, a tko psuje kao kočijaš

Svi poznajemo barem jednu osobu čiji je vokabular toliko šarolik da se čini kako komunicira gotovo isključivo psovkama. Iako se sklonost psovanju često veže uz odgoj i okolinu, astrologija sugerira da su neki takvi zbog svoje prirode
Potrošila je više od milijun eura na izgled, ali kaže da joj se najviše isplatilo prestati piti
PREOBRAZBA

Potrošila je više od milijun eura na izgled, ali kaže da joj se najviše isplatilo prestati piti

Klara Lima (34) svojim tijelom nakon brojnih operacija privlači pažnju, ali inzistira na tome da je odricanje od alkohola zaslužno za njezin sjaj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025