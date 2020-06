Napokon otkrili razliku zašto su neki dešnjaci, a drugi - ljevaci

Prema najnovijoj studiji hoće li beba biti ljevak ili dešnjak kad odraste određeno je i prije njenog rođenja. Riječ je o genskoj aktivnosti u kralježnici koja počinje u 8. tjednu trudnoće, a ne u mozgu

<p>Većina ljudi su dešnjaci, no postoji oko 10 posto ljevaka, pokazuje istraživanje provedeno na 2,3 milijuna ljudi. No, dok se nekoć mislilo kako je sklonost korištenja jedne dominantne ruke zapisana u mozgu, najnovija studija kako to definitivno nema veze s našim mozgom ili našim neurološkim razvojem.</p><p>U prilično zanimljivom zapletu, čini se kako je to hoćemo li biti ljevaci ili dešnjaci zapravo 'ugrađeno' u naše biološke djelovanje čak i prije našeg rođenja, piše <a href="https://www.iflscience.com/brain/finally-know-people-left-righthanded/?fbclid=IwAR1abph1Z6HmrnVXAZt2jdJ0jEG_dUGiF3HDoPJDx08yBdRy6KguUl77wec">IFL Science</a>.</p><h2>Nije do mozga, već kralježnice</h2><p>- Naši podaci sugeriraju kičmeni, a ne kortikalni početak asimetrije polutke - stoji u izvješću tima istraživača iz Njemačke, Nizozemske i Južne Afrike - na čelu s biofizičarima sa Sveučilišta Ruhr Bochum. Oni su pažljivo nadzirali ekspresiju gena unutar kralježnice koja se razvija u fetusu u maternici između osmog i dvanaestog tjedna trudnoće.</p><p>Dugo se pretpostavljalo da aktivnost gena u mozgu, ovisno o tome koja hemisfera pokazuje najviše aktivnosti, određuje je li netko dešnjak li lijevak. </p><p>Međutim, na temelju aktivnosti u tim proto-kralježničnim kabelima čini se da se tamo događa neka asimetrija koju nikad ranije nisu otkrili. Usredotočili su se na dijelove kralježnice odgovorne za prijenos električnih impulsa na ruke, ruke, noge i stopala, a ta asimetrija određuje piše li osoba desnom ili lijevom rukom.</p><p>Iako još uvijek nije jasno što bi vanjski faktori, koji to uzrokuju mogli biti, moguće je da oni mijenjaju način rada enzima oko djeteta u razvoju, što zauzvrat mijenja način na koji se njihovi geni mogu izraziti. To utječe na asimetriju genske aktivnosti prisutne u kralježnici.</p><h2>Postoji dominantno oko i dominantno uho, ljevonogi...</h2><p>Za utvrditi ono prvo, zagledajte se pokrivenog jednog oka u ispruženi palac svoje ispružene ruke, a potom promijenite oko. Ono oko koje daje sliku sličniju trodimenzionalnom prikazu koji poznajemo kad gledamo s oba oka, to nam je oko dominantno. Za uho naprosto si osvijestite koje uho refleksno koristite u telefonskim razgovorima.</p><p>Statistika kaže da je od svih ljudi na svijetu ljevouhih čak 40 posto, da je ljevookih 30 posto, 20 posto ljevonogih, pa je opaki ljevonogi ofenzivni nogometaš ili krilo, uvijek nešto rjeđa i skuplja 'roba'. O onima koji koriste obje noge da se i ne govori.</p>