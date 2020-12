Možda vas je ponio loš trenutak pa ste impulzivno prekinuli vezu koja se mogla spasiti, ili je preispitivanje nakon raskida sasvim normalno? Nikad nije jednostavno ostaviti nekoga do koga vam je stalo, piše MindBodyGreen.

Dobro udahnite. Ovo su pravila koja morate imati na umu kad je riječ o prekidima. Ona će vam pomoći učvrstiti odluku o prekidu i da krenete u težak proces ostavljanja bivšeg iza sebe i ulaska u novi život.

Tuga ne znači da je odluka o prekidu bila loša

Terapeut Dennis Nguyen kaže da su osjećaji paralize i neizvjesnosti sasvim normalna reakcija i treba ih očekivati. Uostalom, raskid je vrijeme intenzivnih i teških promjena.

- Sve promjene prati malo tuge. Kad prekinemo s nekim, rjeđe ćemo ga susretati, nekima će se promijeniti životna situacija ili će morati smisliti kako funkcionirati kroz zajednička prijateljstva. Ljudi vole rutinu i obrasce čak i kad im nisu od pomoći, a njihovo ometanje može dovesti do tjeskobe i straha od nove i nepoznate budućnosti - kaže Nguyen.

Dok razmišljate o svojim osjećajima, možda razmišljate i o situacijama koje bi bile moguće, poput povratka bivšem. Može biti primamljivo vratiti se onome što ste dobro poznavali te izbjeći emocionalnu bol, radije nego da se otisnete na nužno putovanje stavljanja vlastitih osjećaja i zadovoljenja vlastitih potreba na prvo mjesto. Postoje razni znakovi koji će vam ukazati na to da je vaš prekid bila ispravna odluka.

1. Prerasli ste vezu i nema se što u njoj popravljati

Veza neće preživjeti ako su među partnerima prevelike razlike u shvaćanju životnih vrijednosti te nespojive razlike u karakterima. Ponekad je za vezu potrebno puno više od ljubavi i marljivog rada, a to su stalni međusobni pregovori i osjećaj da odnos poštuje vaše individualne potrebe.

- Pažljivo i iskreno razmislite o vrijednostima koje cijenite. Podsjetite se što je dovelo do toga da ste se vi ili vaš partner odlučili razdvojiti. Da bi se realizirao prekid, mora postojati opravdanje koje je u tom času imalo smisla i dobro je to poštovati - kaže Nguyen.

Objašnjava kako se veza može usporediti sa slikom dvoje ljudi koji hodaju poljem.

- Kad su naše vrijednosti usklađene, hodamo u istom smjeru. Kad se čini da se udaljavamo, možda bismo mogli razgovarati i pronaći zajednički smjer. Kad vam se učini da veza nije u skladu s vašim vrijednostima, ljudi počinju dobro razmišljati je li u njihovom najboljem interesu da ostanu na putu ili krenu drugim putem. Ponekad se to može popraviti i oboje mogu nastaviti uobičajenim tijekom. Ponekad to nije vrijedno energije - zaključio je on.

2. Osjećate mir i olakšanje

Iako osjećate smirenost zbog prekida, imajte na umu da te osjećaji mogu pratiti i osjećaji poput straha, tuge, bijesa, ljubomore, tuge i neizvjesnosti. Neki od tih osjećaja su vaši, a neki mogu pripadati bivšem partneru.

Ako ne želite povrijediti nekoga do koga vam je stalo, teže je odmah prihvatiti odluku o razlazu. Ali ako ste tražili razlog za prekid veze, obično ga vrijedi pronaći čak i ako je na prvi pogled riječ o mučnoj situaciji. Neka partnerstva mogu zagušiti i ograničiti vaš napredak kao pojedinca, a odlazak je presudan za nastavak normalnog života. To što ste tužni i osjećate se emocionalno prazni ne znači da je to dovoljan razlog za ostanak.

- Prihvatite činjenicu da ste odlučili prekinuti temeljem ograničenih dostupnih podataka. Nitko nikada neće moći dobiti cjelovit i nepristran pogled na ono što se zaista zbivalo među vama. Imajte na umu da ste učinili najbolje što ste mogli s onim što vam je bilo na raspolaganju - savjetuje Nguyen.

3. Više se bojite budućnosti nego prošlosti

- Hoću li se osjećati usamljeno? Hoću li moći upoznati još koga? Što ako je ovo bila greška? Sva su pitanja normalna nakon prekida. Sve promjene, čak i ako su u velikoj mjeri pozitivne, dolaze s određenom tjeskobom, strahom ili žaljenjem - kaže Nguyen.

Kad se sjetite prekida, zajedničke uspomene mogu vam biti bolne. Možda je život s bivšim bio lagan i jednostavan, a pomisao na samoću vas straši. No nemojte dopustiti da strah utječe na vaše odluke. To vam neće pomoći, a ni vaš partner ne zaslužuje biti s nekim tko je tu samo jer se boji samoće.

- Problem s nepoznatim je upravo u tome što o njemu ne znamo ništa. Možda neko vrijeme nećemo imati odgovore na naša pitanja, ako ih ikad i postavimo. Sve što možemo učiniti jest pitati se što nam u ovom trenutku treba, a potom zakoračiti prema tome. Ponekad doznamo više informacija i moramo promijeniti smjer kretanja, i to je sasvim u redu - kaže Nguyen.

Prekidi nisu uvijek trajni

Ako ste i dalje nesigurni zbog prekida, imajte na umu da oni nisu uvijek trajni. Ako ste u međuvremenu radili na sebi, uvijek se možete vratiti bivšem partneru s dodatnom dozom zrelosti, a za to je možda potrebno samo vrijeme. Ako ste vezu raskinuli s ljubavlju, uvijek postoji prilika za ponovni susret. Samo što ovog puta to pokušajte učiniti iz ispravnih razloga, a ne zato što ćete liječiti usamljenost.

- Zapamtite da nikada niste istinski zarobljeni. Iako ne možemo promijeniti prošlost, u budućnosti postoji mnogo više mogućnosti. Možda ima mjesta za ponovni razgovor s bivšim, a možda moramo krenuti dalje i početi izlaziti s nekim drugim. Ili čak možete uživati u slobodi. Razmišljanje o beskonačnim mogućnostima može vas zaboljeti, ali imajte na umu da je uvijek riječ o kretanju prema naprijed - zaključio je Nguyen.

Na kraju, nitko osim vas ne može vam reći je li prekid bio ispravna odluka. Možda se nikada nećete osjećati uvjereno i sigurno zbog svoje odluke, ali najvažnije je što poštujete svoje sadašnje želje i to će vam pomoći da rastete i iz ovog iskustva. Uživajte u životu trenutak po trenutak, sat po sat, dan po dan sve dok ne dođete u vrijeme u kojem prepoznajete da ste na vlastitom putu i više se ne osvrćete u prošlost.