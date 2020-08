Napravite domaći grčki jogurt - donosimo vam 2 super recepta

Dobit ćete prefini, kremasti jogurt u koji potom po želji dodajte voće, malo limuna, med, orašaste plodove, žitarice... A možete ga i zalediti pa uživati u ukusnom i zdravom sladoledu

<h2>Prvi, jednostavniji način pripreme</h2><p>Sastojci:</p><p>Postupak:</p><p>Na veću posudu stavite cjediljku, a na nju gazu u nekoliko slojeva. Na to stavite jogurt pa sve prekrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak preko noći, no pazite da ne ostane tako dulje od osam do deset sati.</p><p>U gazi će vam ostati domaći grčki jogurt, a u posudi sirutka koju možete popiti jer je vrlo zdrava i osvježavajuća.</p><h2>Postoji još jedan načina kako ga napraviti</h2><p>Sastojci:</p><p>Postupak:</p><p>Mlijeko zagrijete na srednjoj jakoj vatri dok ne bude gotovo pred kuhanje, odnosno dok ne dosegne temperaturu od 80 stupnjeva.</p><p>Ulijte ga potom u staklenku i ostavite da se ohladi na 40 stupnjeva. Tada umiješajte jogurt i staklenku prekrijte krpom. Ostavite na toplom mjestu preko noći, osam do deset sati.</p><p>Smjesu ocijedite kao u prvom receptu, ali neka ovom slučaju u cjediljki ne bude dulje od četiri do šest sati, prenosi <a href="https://atma.hr/kako-napraviti-domaci-grcki-jogurt/" target="_blank">Atma</a>.</p><p> </p>