Što se događa s vašom jetrom kada redovito pijete kavu?

Redovita konzumacija kave može donijeti brojne koristi za zdravlje jetre, uključujući smanjenje rizika od ciroze, masne bolesti jetre i povećane krutosti jetre, kažu stručnjaci za zdravlje, piše msn.

Istraživanja dosljedno pokazuju da osobe koje piju kavu imaju manju vjerojatnost razvoja bolesti jetre poput raka jetre, fibroze (ožiljnog tkiva u jetri), ciroze (teški stadij fibroze kada jetra više ne funkcionira pravilno) i nealkoholne masne bolesti jetre (nakupljanje masti u jetri), prenosi WebMD.

Konkretno, studija objavljena u časopisu Alimentary Pharmacology and Therapeutics pokazala je da pijenje samo dvije šalice kave dnevno smanjuje rizik od ciroze za 44 posto, prenosi CNN.

Osim toga, tim stručnjaka za jetru sa Michigan Medicine i Harvard Medical School otkrio je da konzumacija više od tri šalice kave dnevno dovodi do smanjenja krutosti jetre, uzimajući u obzir životne navike. Osobe koje piju kavu također su imale niži rizik povezan s povećanom krutošću jetre.

Za osobe koje već imaju probleme s jetrom, umjerena konzumacija kave - obično jedna do tri šalice dnevno - može pomoći usporiti napredovanje stanja poput fibroze, ciroze, hepatitisa B i C te nealkoholne masne bolesti jetre.

Ove koristi proizlaze iz više od 1.000 kemijskih spojeva koji se nalaze u kavi, od kojih se mnogi još istražuju zbog njihovog učinka na zdravlje jetre. Evo kako neki od ovih spojeva mogu doprinijeti zaštiti jetre:

Paraksantin, kemijski spoj koji nastaje razgradnjom kofeina, može usporiti razvoj ožiljnog tkiva u jetri, pomažući u borbi protiv raka jetre, ciroze i hepatitisa C.

Kahweol i cafestol, dva spoja u kavi, mogu imati svojstva koja se bore protiv raka. Iako je istraživanje još u ranoj fazi, umjerena konzumacija nezaslađene kave može nadopuniti tretmane za rak jetre.

Kiseline u kavi mogu pomoći u borbi protiv virusa hepatitisa B, a studije sugeriraju da i beskofeinska kava može imati slične koristi.

Ove prednosti kave vrijede za muškarce i žene, bez obzira na način pripreme - filtrirana, instant ili espresso.

Iako kava može imati zaštitni učinak na jetru, trebala bi se smatrati dijelom cjelokupnog zdravog načina života, koji uključuje uravnoteženu prehranu, ograničenu konzumaciju alkohola i redovitu tjelesnu aktivnost.