Bundeva koktel za dvoje gotov je u samo 10 minuta. Mješavina votke, bundeve i začina osvaja okusom. Ukrasite ga tučenim vrhnjem i cimetom za savršeni užitak
Napravite kremasti martini od buče: Prava je zimska poslastica
Količina sastojaka dovoljna je za dvije osobe, a priprema ovog koktela trajat će svega 10 minuta.
Sastojci:
2 žlice šećera, 0,75 žličice začina za bundevu (pumpkin spice), kriška limuna, 120 ml votke, 3 žlice vrhnja za kuhanje, 3 žlice pirea od bundeve, 2 žlice javorova sirupa, tučeno slatko vrhnje, 2 štapića cimeta
Priprema:
Pomiješajte šećer i začin za bundevu. Navlažite rubove čaša limunom i uvaljajte ih u tu mješavinu. Napunite šejker ledom, dodajte votku, vrhnje, pire od bundeve i javorov sirup te snažno protresite.
Procijedite koktel u pripremljene čaše. Ukrasite tučenim vrhnjem, štapićem cimeta i pospite preostalom mješavinom začina.
