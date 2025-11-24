Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RECEPT DANA

Napravite kremasti martini od buče: Prava je zimska poslastica

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Napravite kremasti martini od buče: Prava je zimska poslastica
Foto: 123RF

Bundeva koktel za dvoje gotov je u samo 10 minuta. Mješavina votke, bundeve i začina osvaja okusom. Ukrasite ga tučenim vrhnjem i cimetom za savršeni užitak

Količina sastojaka dovoljna je za dvije osobe, a priprema ovog koktela trajat će svega 10 minuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Markov koktel treći je u Europi 01:07
Markov koktel treći je u Europi | Video: 24sata Video

Sastojci:

2 žlice šećera, 0,75 žličice začina za bundevu (pumpkin spice), kriška limuna, 120 ml votke, 3 žlice vrhnja za kuhanje, 3 žlice pirea od bundeve, 2 žlice javorova sirupa, tučeno slatko vrhnje, 2 štapića cimeta

Delicious pumpkin pie martini by the table
Foto: 123RF

Priprema: 

Pomiješajte šećer i začin za bundevu. Navlažite rubove čaša limunom i uvaljajte ih u tu mješavinu. Napunite šejker ledom, dodajte votku, vrhnje, pire od bundeve i javorov sirup te snažno protresite.

RECEPT DANA Mljac! Za ručak pripremite ove fine mesne okruglice s njokima
Mljac! Za ručak pripremite ove fine mesne okruglice s njokima

Procijedite koktel u pripremljene čaše. Ukrasite tučenim vrhnjem, štapićem cimeta i pospite preostalom mješavinom začina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...
19 LUDIH PRIČA

Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...

Vjenčanja bi trebala biti radosne proslave, ali ponekad se pretvore u nevjerojatne spektakle ispunjene dramatičnim trenucima koje nitko ne očekuje
15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima
ZA FANTASTIČAN IZGLED

15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima

Odabir haljine za posebne prilike može biti izazov, no ključno je birati dobro pristajuće i strukturirane komade koji naglašavaju figuru, kao i ne bojati se jarkih boja
Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer
RAZNI BENEFITI

Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer

Banane su jedno od najpraktičnijih i najpopularnijih voćki na svijetu. No osim što su ukusne i zasitne, njihovo djelovanje na organizam može se mijenjati ovisno o tome u koje doba dana ih jedemo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025