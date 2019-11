Napravite kućni vrt za bilje u par koraka i sa super alatima

Za kuhanje ukusnih i zdravih obroka, važno je korištenje svježeg bilja. Ono ne samo da daje jelu dašak jedinstvenog ukusa, već vašoj prehrani dodaje i snažna antioksidacijska svojstva. Kuhanje s biljem i raznim začinima jednostavnije je u proljeće i ljeto, a u vrijeme zimskih uvjeta možete sami napraviti zatvoreni biljni vrt.

Ključ izrade uspješnog zatvorenog biljnog vrta je znati što sve biljkama treba, a to su: svjetlost, toplina, voda, cirkulacija zraka i gnojivo. Ako ste stručni u vrtlarstvu, onda to već sigurno znate, ali većina ljudi su uglavnom početnici ili entuzijasti, u najboljem slučaju. Srećom, postoji nekoliko kompleta alata za uzgoj u zatvorenom prostoru koji vas mogu dovesti do uspjeha.

Uzgoj vlastitog svježeg organskog bilja ne samo da će vam pomoći da kuhate hranu s manje soli i masti, već je i prilično zahvalan proces. Sad postoje i setovi koji uključuju cijelu obitelj (uključujući i djecu koja mogu imati svoj vlastiti vrt).

Najbolji alat za početnike

Ako ste početnik onda je za vas idealan ovaj vrtni komplet Click and Grow Smart Garden 3 dostupan na Amazonu. Jednostavno postavite biljne spremnike, napunite rezervoar za vodu i uključite ga. On ima i tajmer koji kontrolira svjetlost i automatski zalijeva biljke, tako da možete samo sjesti i čekati da vaše biljke narastu.

Prije ste se bavili vrtlarstvom? Onda je ovo komplet za vas

Ako ste se već i prije bavili vrtlarstvom, onda možete upotrijebiti malo napredniji AeroGarden Bounty. On ima interaktivno sučelje sa zaslonom osjetljivim na dodir koji vas podsjeća na to kada biljku treba zalijevati ili dodavati gnojivo, a ima prostora i za devet zasebnih sadnica.

Ovo ćete morati isprobati ako ste stručnjak u vrtlarstvu

Imate puno iskustva u vrtlarstvu i želite imati više prostora za uzgoj biljaka? Onda biste se trebali odlučiti za vrhunski sustav, odnosno hidroponski (uzgoj biljaka bez tla) vrt AeroGarden Farm Plus. On pak ima neovisno prilagodljiva svjetla, tako da istovremeno možete uzgajati visoke i niske biljke, a kontrolnu ploču možete kontrolirati sa svog pametnog telefona putem WiFi-a.

Savršen alat za djecu

Potaknite svoju djecu i poučite ih o važnosti uzgoja biljaka na način da i oni isto imaju svoj vlastiti zatvoreni vrt koji se zove AeroGarden Herbie Kid's Garden. Tako vam djeca mogu pratiti proces od 12 tjedana sa knjigom aktivnosti na 32 stranice, a pošto je vrt hidroponski, ne treba vam ni tlo. Samo dodajte vodu i sjeme koje nije GMO. Biljka će narasti u vrlo kratkom vremenu, piše SkinnyMS.

