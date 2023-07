Napustila posao u marketingu i zarađuje kao vidovnjakinja za životinje: pronalazi ih i liječi

Ali Kathryn Knock (39), iz grofovije Suffolk u Engleskoj, zarađuje za život kao šaptačica životinjama, ili neka vrsta vidovnjaka za životinje, nakon što je shvatila da joj dobro ide komunikacija s njima. Na taj način pomaže vlasnicima kućnih ljubimaca da razumiju svoje krznene prijatelje na dubljoj razini, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Vratio se na selo i osnovao utočište za životinje

- Gledajući fotografiju dugodlakog mačka sive boje sva sam se naježila osjetivši njegov strah i glad. Kroz moje misli bljesnula mi je slika guste vegetacije i drveća. Iako je mačka bila udaljena gotovo 650 kilometara, u Nizozemskoj, doživljavala sam njegove emocije i vidjela što on može vidjeti iz mog doma u Norfolku. Taj je mačak pobjegao nakon traumatičnog putovanja veterinaru i njegova vlasnica me kontaktirala, očajnički moleći pomoć u traženju. Opisala sam mu ono što vidim, a ona je to prepoznala kao dio ograde na dnu svog vrta. Trenutak kasnije tamo je pronašla mačka. Kad me ljudi pitaju što radim, kažem im da sam pravi, stvarni Dr. Dolittle. To je najlakši način da im kažem da komuniciram sa životinjama – priča Ali Kathryn.

Kaže kako je još kao dijete obožavala životinje. Odrastanje u blizini Newmarketa, gradića u Suffolku. Imala je mačke, pse i zečeve i dijelila duboku vezu sa svima njima.

- Obožavala sam konje, a kad sam napunila 16 godina, roditelji su mi kupili ponija, kojeg sam nazvala Henry. Upravo sam s Henryjem prvi put postala svjesna svojih intuitivnih moći. Dok smo bili na jahanju, nešto bi ga preplašilo, i ja bih osjetila njegov nalet straha – priča. No, svoju je vještinu počela razvijati tek kad je Henry umro.

- Bilo je to 2001. godine, kada sam imala 17 godina. Henry je umro od infekcije. Bila sam devastirana i taj gubitak me usmjerio na put traženja takve posebne veze koju smo nas dvoje imali. Provela sam svoje 20-te i 30-te živeći običan život. Išla sam na sveučilište, pa se upustila u gradnju karijere u marketingu, ali cijelo svoje slobodno vrijeme posvećivala sam ljubavi prema životinjama. Odmore bih provodila na farmi konja u Španjolskoj, učila o govoru tijela životinja i prilagođavanju njihovim osjećajima. Kao, na primjer, s Bertie, kojoj se noga ukočila, nakon čega je mene moja noga počela boljeti i trajalo je sve dok mi drugi konj nije rekao da je to zato što mi je mučno jer jašem na njoj. Ne mogu objasniti kako sam znala što misli, jednostavno sam mogla čuti njegove misli – priča Ali Kathryn.

Paralelno s karijerom u marketingu, studirala je reiki za životinje i stekla kvalifikacije koje joj omogućavaju da ih liječi.

- S vremenom je moja intuicija postajala jača. Našla bih se pored psa i znala da osjeća nelagodu zbog bolnog kuka. Vidjela bih aure prijateljevih kućnih ljubimaca i osjećala njihove misli. U početku sam te sposobnosti čuvala u tajnosti zbog straha da će ljudi pomisliti da sam luda. Počela sam anonimno objavljivati na forumima za kućne ljubimce ponudu da mi se ljudi jave za besplatno psihološko očitanje njihovih životinja. Ljudi bi poslali fotografiju svog ljubimca i ja bih preko nje komunicirala s njim. Ubrzo sam shvatila koliko sam precizna – priča Ali.

Godine 2019. preboljela je upalu žlijezda u tijelu, a nakon toga borila se još s kroničnim umorom, kad se javila globalna pandemija Covid-19. Tako je ostala bez posla i počela raditi na tome da nekako preživi.

- Godinama sam razmišljala o tome da se istupim javno s vještinom komuniciranja sa životinjama, kako bih mogla pomagati vlasnicima i životinjama. Moje loše zdravlje, a onda i pandemija, natjerali su me da shvatim da je život kratak. Tako sam se u lipnju 2021. upisao na internetski tečaj za komuniciranje sa životinjama koji je stajao 495 funti, ili oko 580 eura. Da bih prošla na tečaju, morala sam raditi s nekoliko stručnjaka za životinje i reći im stvari o njihovim kućnim ljubimcima koje nisam mogla znati, poput mjesta gdje pas najčešće leži u njihovom domu. Tog ljeta počela sam se promovirati na društvenim medijima i od tad sam pomogla ogromnom broju životinja diljem svijeta – priča Ali. Od vlasnika traži da joj kažu samo ono minimalno što treba znati i pošalju fotografije s običnom pozadinom, tako da nema tragova odgovora koje ona traži.

- Za 45-minutnu sesiju naplaćujem 65 funti, odnosno oko 65 eura, no uz to radim honorarno i u muzeju, kako bih mogla platiti račune. Ponekad se od mene traži da riješim problem, poput te mačke u Nizozemskoj koja se izgubila, ili je vlasnik samo znatiželjan i želi znati što kućni ljubimac misli o nekom njegovom potezu. Jednom me kontaktirao vlasnik spasilačkog psa, koji ga je prestravio u kontaktu s njegovim novim partnerom. Pretpostavljao je da je to zbog zlostavljanja koja je proživio. Kad je vlasnikov partner ušao u sobu, pas bi se stisnuo uz zemlju od straha, no uspjeli smo u tome da već nakon nekoliko sati legne pored čovjeka – kaže Allie.

Bio je tu i jedan Collie koji joj je rekao da je njegov najdraži film 'Lassie', kao i kornjača koja se žalila na jagode koje joj je davao njezin vlasnik, jer su bile previše kisele, priča.

- Životinja s kojom najradije komuniciram je moj petogodišnji terijer Foxy. Razgovaramo o svemu, od ćakulanja o vremenu i toga gdje bismo mogli otići u šetnju, pa do njegovog života prije nego što sam ga usvojila. U Foxyju sam pronašla srodnu dušu koju sam izgubila kad je Henry umro, kaže Ali. Dodaje kako su ljudi uglavnom fascinirani onime što radi, ali uvijek ima i skeptika.

- Razumijem to, ali moji klijenti mogu potvrditi da sam doista pravo Dr. Dolittle – zaključuje.

Svi koji žele doznati nešto više o njoj, ili ju angažirati da kontakt sa svojim ljubimcem, mogu se javiti putem njene stranice: Kathrynknock.com.