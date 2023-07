'Naša ljetna ponuda koktela na Dvorištima je autentična, a posjetitelji ih baš vole pijuckati'

Gornjogradska Dvorišta ovih su dana najposjećenija zagrebačka lokacija. Ljetne terase palača i uživanje u hladnim pićima u čarobnom ambijentu najbolja su pozivnica za sve one koji žude za dobrom zabavom i bogatom ponudom u Zagrebu. U atriju Muzeja Grada Zagreba probali smo koktele koji su nas oduševili, pa nas nije začudilo kad nam je zagrebački ugostitelj Gordan Knežević otkrio da su Zagrepčani i turisti veliki ljubitelji koktela.

- U ponudi imamo naše autohtone koktele. Istraživanja tržišta dovela su nas do recepata, a one koji su nam najdraži, ovaj su tjedan s nama na Dvorištima. Posjetiteljima se jako sviđaju i to je ono najbitnije. Zagrepčani vole koktele, pogotovo one koji odskaču od onih regularnih. Namjerno smo izbjegavali klasične koktele poput Mohita - ispričao nam je Gordan, koji je jako zadovoljan ovogodišnjim odazivom na Dvorištima.

Pink Lady, Hugo Spritz, Limoncello i Orancello, samo su neki od koktela koje smo probali. Gordan je samo jedan od brojnih ugostitelja koji su odlučili ući u projekt zagrebačkih Dvorišta.

- Ljudi i atmosfera u ono što me privuklo da sudjelujem u ovoj manifestaciji - kratko je odgovorio pa nastavio:

- Posjetitelji ovdje slušaju glazbu, pijuckaju i uživaju u ljetnim večerima. Stvarno je prekrasno i mirno. Cijela priča je baš pozitiva. Ljudi koji su ostali u Zagrebu trebaju mjesto koje će ih privući i gdje će se zabaviti u ove ljetne dane. Dvorišta su baš pravo mjesto za to.

Osim šanka na zagrebačkim Dvorištima, Gordan ima nekoliko lokala u Zagrebu i kućice na adventu. Upitali smo ga osjeti li se da je ljeto i da je u Zagrebu manje ljudi.

- Pa čak i ne toliko. Vidno je manje ljudi u Zagrebu, ali ne vjerujem da se to osjeti na ugostiteljstvu, pogotovo onima u centru i okolici. Zagreb svake godine preko ljeta ima sve više turista. Ljudima je Zagreb usputna stanica na putu do mora i to moramo iskoristiti. Ovakvi događaji su odlična prilika za to.

Nekada se govorilo da turisti u Zagreb dolaze samo preko zime, na advent, no Goranu ipak ljeto bolje 'leži'.

- Lijepo je raditi Advent. Traje dugo i tu cirkulira puno ljudi. Naravno da se bolje zaradi i da ima više posla tada, ali ja osobno nekako više volim ljeto i ovakve događaje. Imaju nešto posebno i ljudi su stvarno prekrasni kada dođu ovdje. Nema toliko gužve i ljeto u Zagrebu zna biti itekako zanimljivo - istaknuo je Knežević.

Ugostitelji na Jadranu se žale da im je teško pronaći radnu snagu, kakvo je stanje s pronalaskom radne snage u Zagrebu?

- Cure koje su ovdje glavne za koktele rade u lokalima, a pomoćni konobari su studenti. Mladi su ljudi, žele raditi i stvarno je užitak imati ovakvu ekipu. Nemam se na što požaliti - zaključio je.