Fantastični ljetni voćni kokteli

Kako je ljeto pred vratima, još imate vremena iskušati vještine i postati majstor za koktele. Ključno je eksperimentirati, a što se tiče voća, koristite sezonsko jer će uz njega koktel uvijek biti bolji. Stalno pokušavajte smisliti nešto novo, a recepte mijenjajte s vremena na vrijeme kako vam ne bi dosadili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sok od limuna ili naranče uvijek ide prvi, a tek onda ostali sokovi. Koristite sokove od svježeg voća, a ako želite koristiti limunovu ili narančinu koru, tek tanko odsijecite samo vrh kore pa ga dodajte u koktel. Prije toga voće, naravno, operite, a nemojte zarezivati preduboko. Ako su vam likeri pregorki, dodajte ih u koktele u koje ide slatko vrhnje ili juice, koji će ih dodatno zasladiti. To zna često biti slučaj s jeftinijim likerima.

Pića koja služe kao dodaci koktelima zovu se mješači, a riječ je o raznim sokovima, likerima, bitterima i juiceovima. Uvijek ih držite na niskoj temperaturi jer će se tako bolje izmiješati, ali i da biste uštedjeli na ledu. Što se tiče sokova, koriste se oni od naranče, ananasa, limuna, limete, grejpa, brusnice, rajčice... Mješači su i razni sirupi - od jagode, višnje, maline i banane, a oni daju miris i boju savršenom koktelu. Naravno, koriste se i razna popularna gazirana pića, tonici, mineralne vode, ali i tabasco ili Worcestershire umak.

Za miješanje koktela potrebno je najmanje desetak sekundi. Koristite posudu za miješanje koktela koji sadrže juice, šećer ili vrhnje. Ako nemate posudu, možete koristiti i električni mikser. Natočite koktel u čašu čim ste ga napravili. U protivnom će izgubiti tek.

Foto: 123RF

Osim što koktel treba biti ukusan i osvježavajući, on treba dobro mirisati. Važna je i prezentacija, pa se potrudite da koktel ima i lijepu dekoraciju. No budite umjereni. Možete se poslužiti korama voća, a to izgleda ljepše od raznih šarenih kičastih kišobrančića. Možete dodati i krišku voća, kojom ćete nagovijestiti o kakvom je koktelu riječ. Recimo, kriška limuna dat će do znanja da je koktel osvježavajući, a istodobno oštar. No neki kokteli imaju klasičan dodatak bez kojeg se ni ne poslužuju. Na rubove čaše u kojoj se poslužuje Margarita, recimo, uvijek se stavlja sol. Čaša se mora prvo vrlo dobro ohladiti, gotovo zalediti, pa se gurne u posudicu sa solju.

Mnogi vole i efekt zamrznute čaše, koja izgleda kao da se na nju uhvatilo inje. To je idealno za koktele koji su osvježavajući i moraju izgledati zamrznuto. Čaše moraju biti u hladnjaku ili zamrzivaču nekoliko sati kako bi poprimile taj izgled. Za šećer na rubovima čaše potrebno ju je također dobro ohladiti pa rubove navlažiti kriškom limuna i nakon toga umočiti ih u šećer.

Daiquiri od jagoda

Sastojci: 6 šalica leda, 110 g šećera, 120 g zamrznutih ili svježih jagoda, 30 ml soka limete, 120 ml limunova soka, 175 ml svijetlog ruma

Priprema: Najprije miješajte led, šećer i jagode, a kad se usitne, dodajte limunov i limetin sok te rum. Miješajte dok se svi sastojci posve ne usitne. Potom ulijte u čaše, dodajte slamke i odmah poslužite.

Lubenica tekila koktel

Sastojci: tekila, svježa lubenica, sok od limete, svježa menta, po želji sok od borovnice

Priprema: Lubenicu izblendajte pa iscijedite sok. Usipajte ga u čaše, dodajte tekilu, sok limete i sok od borovnice te ukrasite listićima mente.

Domaći Hugo

Sastojci: dvije žlice sirupa od bazge, 1,5 dl pjenušavog vina (chardonnay ili malvazija), nekoliko kockica leda, 1 dl mineralne vode, nekoliko kriški limuna, listići mente

Priprema: U čašu za vino stavite bazgu, pjenušac i nekoliko kockica leda. Ulijte mineralnu vodu, a u to stavite nekoliko kriški limuna i limete te ukrasite listićima mente. Promiješajte slamkom i uživajte.

Exotic sorbeto

Sastojci: 3 cl svijetlog ruma, 2 cl likera od zelene jabuke, 1 cl likera od kivija, 2 kugle sladoleda od limuna, 8 cl pjenušca

Foto: Dreamstime

Priprema: Smiksajte rum i likere u shakeru pa prelijte preko kuglica sladoleda. Na sve to dodajte pjenušac.

Mai Tai

Sastojci: 0,2 dl Cointreaua (ili drugog likera od naranče), 0,2 dl tamnog ruma, čaša drobljenog leda, 0,2 dl svijetlog ruma, 0,1 dl Amaretta, 0,2 dl soka od limuna, 0,2 dl šećernog sirupa, 0,1 dl soka od limete, kriška ananasa, nekoliko trešanja

Priprema: Sve nabrojene sastojke ulijte u shaker ili uspravni mikser i dobro ih izmiješajte. Pripremite čaše koje napunite drobljenim ledom. Preko leda ulijte koktel. U svaku čašu stavite krišku ananasa i jednu trešnju, koja može biti svježa ili kandirana.

Mojito s malinama

Sastojci: 2 jušne žlice limetina soka, 2 jušne žlice šećera, 8 svježih listića mente, 60 ml svijetlog ruma, 250 ml drobljenog leda, 2 žlice mineralne, limeta i listići mente za ukras

Priprema: U shaker ili uspravni mikser ulijte limetin sok te dodajte šećer i natrgane listiće svježe mente. Prije miješanja, uz pomoć drvene kuhače, nagnječite malo mentu među šećerom i limetinim sokom. Ulijte tad svijetli rum i dobro promiješajte, ručno ili u mikseru. Kad se svi sastojci dobro izmiješaju, ulijte piće u čaše napunjene drobljenim ledom.

Espresso martini

Sastojci: 60 ml votke, 15 ml likera od kave, 30 ml svježe skuhanog espressa, 15 ml šećernog sirupa

Priprema: Skuhajte espresso. Shaker napunite ledom i dodajte sve sastojke u njega. Tresite dok se koktel dobro ne ohladi. Ulijte u visoke čaše i ukrasite s nekoliko zrna kave.

Allegra martini

Sastojci: 2 cl votke, 2 cl Martinija Bianco, 2 cl Martinija Roso, 1 cl Amareta di Saronno, 1 cl bitter sirupa

Priprema: Smiksajte sve u shakeru, pa sipajte u čaše za martini.