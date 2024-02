'Naša ljubavna priča je kao ona iz Netflixovog hita 'One day'. Prvo smo bili najbolji prijatelji'

On je bio sređen u novoj košulji i cipelama, a ona je nosila staru vestu i tenisice. On je došao ranije, ona kasnije, prisjetila se svoje romantične priče Britanka Farrah Storr.

Foto: Anna Omelchenko

- Znam da si jednom rekla da ne voliš čekati sama na javnim mjestima - rekao je, kao da se želi objasniti, prisjetila se.

Potom je naručila piće i počela mu prepričavati priče o čovjeku u kojeg je bila zaljubljena, ali taj je lik više ne voli.

To je trebao njima biti spoj na slijepo, koji je organizirala njezina sestra, koja je radila u istom časopisu kao i Will. No, Farrah ga je već vidjela prije, tako da ga je malo i poznavala.

Primijetila ga je na jednoj zabavi koju je organizirao muški magazin za koji je Will radio.

On je bio pod utjecajem alkohola, a ona je pomislila - kakav idiot.

Foto: Dreamstime

- Ipak, pristala sam na spoj jer mi je srce bilo slomljeno, osjećaj da me neki drugi želi trebao je popraviti moje stanje - navela je.

Will je strpljivo slušao dok je oplakivala gubitak veze u kojoj nikad zapravo nije ni bila.

- Zatim je popio piće, platio račun i rekao mi da mora ići. Naletjela sam na njega nekoliko mjeseci kasnije na umjetničkoj izložbi. Došao je i pozdravio se. Smijali smo se, osjećala sam se tako prirodno u njegovoj blizini, što je za mene bio novi osjećaj - prisjetila se.

Taj moment kad smo postali prijatelji važan je na niz načina. Naime, godinu dana prije Will je prestao piti. Po vlastitom priznanju, prije nego što su se našli, kao da je bio u neredu, kaosu. Pio je i drogirao se te vrijeđao ljude.

- Trebao je nekoga s kim bi mogao gledati filmove, putovati, provesti večer, a da nije u pubu. Bila sam emotivno ranjena i nisam se željela ponovno romantično približiti drugom muškarcu, već muškom prijatelju s kojim sam mogla izaći na kraj - prisjetila se.

I tako je njihovo prijateljstvo počelo s malim detaljima, kao što su ručkovi, izložbe, šetnje.

- Već je bio nagrađivani pisac, dobro poznat po odvažnom novinarstvu u impresivnom stilu. I ja sam htjela biti spisateljica, no bila sam samo članica kluba Soho. Will mi je posuđivao dobre knjige za čitanje i razgovarao o pisanju sa strašću kakvu nikad prije nisam vidjela - sjeća se.

Za razliku od Dextera i Emme, likova u romanu Davida Nichollsa 'One Day', oni nisu bili iz različitih klasa, već su dolazili iz različitih krajeva zemlje, on iz Tunbridge Wellsa, ona iz Salforda.

- Ali bio je drugačiji od svih drugih muškaraca koje sam ikad upoznala. Slušao bi klasičnu filmsku glazbu dok bi noću šetao ulicama Londona jer je u tome uživao. Svi koje sam poznavala u toj fazi mog života pretvarali su se da su netko drugi. Ali ne i Will. Nekoliko mjeseci nakon našeg prijateljstva, prijateljica nije mogla sa mnom na put, pa sam pitala njega, rekao je ok, idemo - priča Farrah.

Sve stvari koje je željela raditi — putovati, hodati ili voziti biciklom po gradu do ranih jutarnjih sati, mogla je jer je Will bio s njom.

- On se osjećao dovoljno sigurnim da bude slobodan, zajedno smo otkrivali svijet. Kad smo sletjeli natrag u zračnu luku Luton, ostali smo još malo i jeli krumpire u užasnom aerodromskom kafiću, samo da još budemo skupa - prisjeća se.

Nekoliko godina kasnije, na zajedničkom malom odmoru u Parizu, nagovorila ga je da ide s njom u kupovinu.

- Isprobavala sam kaput za kaputom dok na kraju nisam pronašla lijepi žuti model. Zamolila sam Willa da me fotografira u njemu. On je to i učinio te mi je godinama kasnije priznao da ga je u tom trenutku obuzela tuga da ja nosim taj kaput s drugim muškarcem - izjavila je.

Foto: Dreamstime

Imala je i ona, kaže, svoje trenutke. Ponekad bi primijetila da je on toliko zgodan, što prije nije shvaćala.

- Sviđaš mi se kakav jesi - rekla mu je u jednom trenutku kad je izgledao loše, a ona ga je samo htjela poljubiti.

- Do moje 25. godine poznavali smo se gotovo pet godina. Napokon sam bila autorica u magazinu, a on je dobio ugovor za svoju prvu knjigu - navela je.

Tada je u njezin život ponovno, neočekivano, ušao stariji muškarac u kojeg je bila zaljubljena prije svih tih godina. Najednom joj se on činio tako jadan u usporedbi s Willom.

- Velik dio svojih ranih 20-ih provela sam strahujući da ću ostati u beznadnoj, neuzvraćenoj ljubavi s tim čovjekom do kraja života. Sada je, gotovo preko noći, bilo gotovo. Will me spasio. Ali Will i ja nismo se našli odmah nakon toga. To bi bio previše zgodan zaključak. Šest mjeseci kasnije, u ljeto 2003., to se i dogodilo - sjeća se.

Unatoč činjenici da je i dalje izlazila s muškarcima tijekom prijateljstva s Willom, on zapravo nikad nije imao slične avanture.

- Otišao je u Glastonbury na festival bez mene, a zatim me nazvao telefonom svoju prvu noć tamo, uz glazbu koja je treštala u pozadini. 'Nije isto bez tebe', viknuo je nadglasavajući buku. 'Postoje sve te smiješne stvari i nitko ih ne smatra smiješnima na način na koji ja znam da bi to bio nama' - rekao joj je.

Ona se sjeća kako je bila sretna kad joj je to rekao.

Ipak, u jednom je trenutku rekao da je nekoga upoznao - ona je najednom bila u panici.

- Kada sam to čula, moje tijelo je postalo snježna kugla emocija: panike, tuge, straha. Posljednje četiri i pol godine našeg zajedničkog vremena odjednom su mi bljesnule pred očima. Kad bi Will nekoga upoznao, vjerojatno bi se zaljubio, a onda bih ga potpuno izgubila. Znala sam da to ne smijem dopustiti - izjavila je.

- ‘Zašto se jednostavno ne vratiš u London?’ pitala sam ga i on je krenuo nazad. Najednom sam se poželjela urediti, srediti i našminkati za njega - prisjetila se.

Stigao je u njezin stan nešto prije ponoći. Ušao je kroz vrata i poljubili su se poput ljubavnika koji se nisu vidjeli godinama.

- Iza tog poljupca stajao je svaki mali odmor koji smo ikada imali, svaka šetnja Londonom, svaki smijeh koji smo ikada imali. Bila je to veza koja je postala nešto puno više od prijateljstva. Prijateljstvo s ljubavlju? Može biti. Ili ljubav koja je bila odjevena u prijateljstvo dok smo se našli u svijetu - izjavila je.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Danas ona ima 45, a on 50 godina.

- Poznaje me više od pola mog života. Poznajem ga dublje nego bilo koga drugog u njegovom životu. Sjećam se da sam čitala 'Jedan dan' 2009. godine. Umjesto velike ljubavne priče, vidjela sam je kao malu ljubavnu priču - onu u kojoj Dexterov i Emmin odnos raste kroz mala, svakodnevna prijateljstva - prepričava.

Bila je zahvalna što je knjiga pisala o tome kakvu ulogu prijateljstvo može imati u ljubavnoj priči, umjesto glupih ideja o 'ljubavi na prvi pogled koja nastaje u prepunoj prostoriji' koje su bile popularne dok je ona odrastala.

- Nedavno sam pročitala članak autora knjige koji to naglašava. 'Jedan dan' je epska ljubavna priča', piše on. 'Ali kad se sada ponovno osvrnem na nju, čini mi se da je to knjiga prvenstveno o prijateljstvu, o našoj sposobnosti da kroz razgovor i brigu promijenimo živote jedni drugima na bolje.' Nadam se da će svaka izgubljena 21-godišnja žena koja gleda ovu Netflixovu seriju također to shvatiti - zaključila je Farrah, piše The Daily Mail.