Naša seksologinja savjetuje: Pomoću hipnoterapije se oslobodite blokada

Mnogima zvuči kao scena iz nekog erotskog trilera: ležiš zatvorenih očiju, zavjese navučene, polumrak, netko ti govori smirenim glasom, a ti... najednom shvatiš da ti seks nije dosadan samo i isključivo zbog partnera - nego zbog vlastite glave.

Ali ovo nije film. Ovo je hipnoterapija.

I da - djeluje!

Najveći seksualni problemi ne nastaju u krevetu. Oni nastaju u glavi. Odrastamo s rečenicama poput: "Dobra cura to ne radi", "Muškarac uvijek mora moći", "To nije pristojno", "Seks je za druge, ne za mene"...

I tako - korak po korak - naše tijelo prestane željeti ono što nam je nekad bio smisao života. Tad mozak stisne kočnicu.

Zato sam u svoj rad uključila hipnoterapiju - jer ponekad riječi ne prolaze kad je um zaključan. A hipnoza je ključ. Ne briše sjećanja. Ne briše vas. Ali briše ono što vas sabotira: stare obrasce, uvjerenja, sram, blokade i sve što nam ne čini dobro.

Rezultat?

Nova ti. Nova želja. Nova "Ajme, što je ovo bilo dobro!".

Foto: 123RF

Evo nekoliko priča mojih klijenata:

Ona nije doživjela orgazam šest godina - sad se smije i plače u isto vrijeme, a njezin muž napokon ne brine da nije dobar ljubavnik.

On, koji je imao problem s erekcijom (nakon ružnog razvoda) - gubitak samopouzdanja ga je blokirao. Danas izlazi s curom i kaže: "Nisam znao da se mogu ponovno osjećati ovako muževno. Da sam u kontroli svoga tijela!".

Ona, rodila je prije dvije godine. Fizički se odavno oporavila, ali psihički - nije mogla ni zamisliti seks bez nelagode, suhoće, kojoj je lubrikant izazivao još veće gađenje i odbojnost. Mislila je da je to "normalno". Nakon hipnoterapije i malo coachinga rekla je: "Napokon se osjećam kao žena, ne samo kao majka. Poželjna. Živa. I željna svog muža kao davno na početku veze".

Dolaze mi klijenti i zbog viška kilograma, strahova, anksioznosti, depresije, nesanice... A znate što?

Iza svega toga često stoji isto uvjerenje: "Nisam dovoljno...".

Ako želiš ponovno osjetiti uzbuđenje, želju, život u svojem tijelu - hipnoza nije čarobni štapić, ali kad znaš što želiš - radi čuda.