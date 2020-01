'Naše donje rublje poslat ću predsjedničkim kandidatima'

Tekstilna industrija je jako, jako težak posao. Iako su kupci zadovoljni našim proizvodima, treba doći i do novih. Upravo zato smo se uoči prvog izbornog kruga za predsjednika Hrvatske odlučili lansirati ovakvu reklamnu kampanju - priča poduzetnik Roland Lodoli.

Naime, uoči predsjedničkih izbora, u Zagrebu su postavljeni reklamni plakati na kojima su “skinuli” šestero kandidata i odjenuli ih u svoje donje rublje uz slogan “Oni su izabrali hrvatski brend – izaberi i ti!”. Donje rublje i trenirke tvrtke Lodoli ‘nosili’ su sada već bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, izabrani predsjednik Zorana Milanovića, ali i Miroslav Škoro, Mislav Kolakušić, Dalija Orešković, te Ivan Pernar.

– Ideja je došla spontano. Kako jačamo brend i planiramo otvaranje trgovina u većim gradovima Hrvatske i EU sinulo mi je da za kampanju iskoristimo predsjedničke i da na plakate nacrtam ljude koji su slični našim izazivačima - govori Lodoli, vlasnik tvrtke u Turnu koja se bavi proizvodnjom donjeg rublja, kupaćeg, spavaćeg te sportskog programa odjeće za muškarce i žene, a poznata je i po izvornim hrvatskim proizvodima, među kojima se izdvajaju push up gaćice za muškarce i nakurnjaci.

Dizajner sam svih naših proizvoda tako da sam bez problema nacrtao modele, malo ih uljepšalo i odjenuo u naše proizvode.

Pošto je Kolinda Grabar-Kitarović s mora njen model smo odjenuli u mornarski komplet i prvu jer je tada još bila aktualna predsjednica, lijevo smo stavili Zorana Milanovića u crvenim gaćicama, desno Miroslava Škoru u plavim, a druge izazivače u pozadinu... A kako sam i obećao, svima njima ću i poslati proizvode koje sam im odabrao. Nadam se da će biti zadovoljni, da ću pogoditi njihovu veličinu, a ako im ne bude odgovarala, slobodno je mogu doći osobno zamijeniti, kazao je Lodoli, dodajući da su reakcije na plakate vrlo pozitivne.

- Ljudima je to simpatično i masovno su se slikali kraj plakata na njihovoj trgovini u šoping centru kod Zagreba - govori poduzetnik.

Naime njihovo donje rublje i odjeća mogu se kupiti u tvorničkom dućanu na Turnu u Karlovcu, putem njihova webshopa i u nedavno otvorenom dućanu u West Gate Shopping Cityju kod Zagreba. Dio asortimana, točnije rublja, izvoze i u SAD i u nekoliko zemalja Europske Unije.

Točnije, više od pola svoje proizvodnje prodaju na domaćem tržištu, dok ostatak plasiraju diljem svijeta. Kako je Lodoli najavio, tvrtka tijekom ove godine planira širenje proizvodnje, zapošljavanje ljudi i otvaranje trgovina.

Roland je inače dijete hrvatskih iseljenika i u Hrvatsku se s obitelji iz Njemačke doselio 1998. godine.

Tada su u Karlovcu otvorili autokuću, no uslijed svjetske krize posao s prodajom vozila je propao i ideja o bavljenju tekstilnom djelatnošću nastala je sasvim slučajno, deset godina kasnije.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Push up gaćice i nakurnjaci za muškarce uglavnom se kupuju za darove

Naime, kada su prodali vozilo jednoj šivaonici, brendirali su njihov proizvod i testirali reakciju tržišta tako da je na gaćama na stražnjici pisalo ‘Odoli’, te su spletom okolnosti tada krenuli u vlastitu proizvodnju. Prvo čemu su se posvetili bile su push up gaćice za muškarce.

– Otvorili smo proizvodni pogon u Turnu prije 11 godina, zaposlili smo dio iskusnog kadra nekadašnje posrnule tekstilne karlovačke industrije, te plasirali donje rublje u SAD gdje su naše push up gaćice odlično ocijenjene i prihvaćene, a i dan danas su tražene - govori Lodoli o počecima.

- Proizvodnju smo od sportskog donjeg rublja i kupaćih kostima proširili i na proizvodnju pidžama i trenirki... Prije šest godina smo u prodaju lansirali i nakurnjake, oni su uvijek aktualni za poklone, a sada smo u prodaju lansirali i ženske push up tajice. Za proizvodnju koristimo kvalitetne materijale iz Italije s područja Modene od istog dobavljača. Te site materijale koriste i Diesel, Armani itd. Jako nam je bitna kvaliteta, a to potvrđuje i to što nam ljudi dođu nakon sedam, osam godina i kažu da su tek sad majicu poderali i da sad idu kupiti novu - govori Lodoli o proizvodnji i proizvodnom programu tvrtke dodajući da trenutno zapošljavaju osmero ljudi.

Tijekom ove godine planiraju zaposliti još od 10 do 15 ljudi, proširiti proizvodnju, otvoriti trgovine, a upravo je probijanje na tržište jako mukotrpan posao pa se nada da će mu u tome pomoći upravo ova reklamna kampanja.

– Plan je da se u proizvodnji pozicioniramo kao sportski brend zbog čega tijekom ove godine planiramo početi s proizvodnjom tenisica i čarapa, dok naše trenirke već prezentira aktualna miss Hrvatske, Katarina Mamić iz Like. Paralelno s time tijekom 2020. godine planiramo otvoriti trgovine u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Želja mi je da što više narastemo i na svjetskom tržištu budemo prepoznati kao hrvatski brend - zaključuje.

