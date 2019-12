Kim zarađuje od sponzorstva, a Khloe ima svoj brend traperica

Nije tajna da članovi obitelji Kardashian-Jenner 'plivaju u lovi'. Međutim, o kojim se iznosima točno radi? Točan podatak vjerojatno znaju samo njihove računovođe, no različiti mediji su donijeli svoje procjene njihove neto vrijednosti za svakog člana poznate obitelji, uključujući i njihove partnere.

Kylie Jenner

Prema Forbesovoj listi, žena koja najviše zaradi zahvaljujući Instagramu je Kendall Jenner (23). Na Instagramu je prati 117 milijuna ljudi. Najveći dio bogatstva stekla je megauspješnim kozmetičkim brendom 'Kylie Cosmetics', sponzorstvima i sudjelovanjem u realityju.

Druga je najplaćenija zvijezda ove godine nakon Taylor Swift (29).

Kim Kardashian

Reality zvijezda Kim Kardashian (39) 'teška' je 350 milijuna dolara, a ove je godine rangirana na 26. mjesto američkih najplaćenijih zvijezda. Najveći dio prihoda dolazi iz njene uspješne kozmetičke linije 'KKW Beauty', kao i od sponzorstava i sudjelovanja u realityju.

Na društvenim mrežama nedavno je svojim pratiteljima pokazala kako funkcioniraju njezine nove trake za lijepljenje iz kolekcije 'Skims', zaslužne za njezin bujni dekolte u haljinama s prorezom. Otkrila je kako je njezin novi izum bezbolan za područje bradavica i drži grudi.

Kanye West

Kanye West (42), suprug Kim Kardashian, uspješan je reper, dizajner i producent. Njegov je modni brend 'Yeezy' samo prošle godine zaradio milijardu dolara, a bogatstvo mu se procjenjuje na 250 milijuna dolara.

Na početku ove godine Kanye je počeo držati nedjeljne propovijedi, a priznao je i kako se preobratio na kršćanstvo. Ljudi su tako podijeljeni kada je riječ o njemu. Smatraju ga ili ludim, a u tome u prilog idu njegove mnogobrojne hospitalizacije u klinikama za psihijatriju, ili mu se dive i vjerno ga prate na svakom koraku, u ovom slučaju u ponovnom vraćanju vjeri i otkrivenju Boga.

Caitlyn Jenner

Prema Celebrity New Worth, Caitlyn (70) je 'teška' oko 100 milijuna dolara. Uz plaće iz realityja, objavila je i uspješne memoare 'The Secrets of My Life'. Zarađuje i od motivacijskih govora i ima nekoliko sponzorstava.

Caitlyn je promijenila spol, ali joj to članovi obitelji nisu zamjerali, nego to što je bila na nekim zahvatima bez da je njima išta rekla. Veliki zaljubljenici u tu reality emisiju i sad smatraju da to nije trebala napraviti, a čini se da su osude Caitlyn došle preko glave.

Kris Jenner

Bogatstvo 'šefice' klana 'Kardashian-Jenner' procjenjuje se na 90 milijuna dolara, zahvaljujući njenoj ulozi izvršne producentice realityja, ali i time što je 'momagerica' svoje djece, što znači da uzima postotak njihove zarade.

Međutim, prije reality showa 'Keeping Up With The Kardashians' bavila se teleprodajom i pokušavala je prodati 'čarobne' svijeće. Te svijeće navodno mogu pomoći 'prevladati najnevjerojatnije' situacije. Tako jedan set pomaže kod novčanih problema, drugi privlači ljubav, treći povećava sreću, a posljednji poboljšava zdravlje.

Khloe Kardashian

Khloe (35) je 'teška' oko 50 milijuna dolara, također zbog obiteljskog realityja i raznih spinoffova. Osim toga, ima vlastiti brend traperica Good American, promovira proizvode na društvenim mrežama i producira seriju 'Twisted Sisters'.

Kourtney Kardashian

Kourtneyino (40) bogatstvo se procjenjuje na 45 milijuna dolara, od čega većina dolazi iz sudjelovanja u realityju, a ostatak od sponzorstava.

Iako je majka troje djece, drži do svog izgleda. Prije je bila na raznim dijetama, ali toga se 'odrekla', iako ne u potpunosti, te posvetila treniranju.

- Vježbam ne samo zbog svog tijela, nego i zbog toga što se puno bolje osjećam nakon treninga, to me opušta. Što se tiče prehrane, od svake dijete na kojoj sam bila, naučila sam nešto i uklopila to u svoj stil života. Ali, ne držim ih se više tako strogo kao prije - ispričala je Kardashianka.

Kendall Jenner

Celebrity Net Worth procjenjuje bogatstvo manekenke Kendall (24) manekenke na 40 milijuna dolara. Osim što je sveprisutna na modnim pistama, zarađuje sponzorstvima i pojavljivanjem u obiteljskom realityju.

Unatoč tome što si može priuštiti sve na svijetu, a zlobnici će reći kako pritom ništa ne radi, Kendall nije uvijek zadovoljna. Manekenka tvrdi da se zbog svoje građe često nije osjećala ugodno u obitelji te da se bori s sigurnošću.

Rob Kardashian

Kimin brat, Rob Kardashian (32) navodno dobiva minimalno milijun dolara godišnje kao plaću. Stranica Celebrity New Worth procijenila je Robovo bogatstvo na 10 milijuna dolara, od čega je većina došla od pojavljivanja u reality showu 'Keeping Up With The Kardashians'.

Nekada je dobro zarađivao i od showa 'Rob & Chyna' kojeg je snimao s bivšom djevojkom, manekenkom Blac Chynom (31).

