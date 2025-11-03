'Naše neretvanske mandarine i limune dostavljamo u paketima po cijeloj Europi'

Mandarine jesu, reći će poljoprivrednici, iz doline Neretve zaštitni brend ovoga kraja, ali ih sve više doduše još uvijek pomalo sramežljivo, količinski zamjenjuju ostali citrusi prvenstveno limuni i klementine koji su se ovih dana pojavili na hrvatskim tržnicama.

Premda ne nose oznaku ekološki uzgojeno, kvalitetom ploda citrusi iz plodne Delte Neretve svojom kvalitetom to, potvrđuje struka, ali i kupci, jesu.

- Naši su nasadi limuna i klementina stari šest godina i nikada ih, vjerujte nismo ni s kakvim zaštitnim sredstvima tretirali. Ono što im ova zemlja, sunce i podneblje gdje uspijevaju te naše ruke daju sve je što imaju - dočekuju nas na svom imanju mlada obitelj Zonjić iz Opuzena koja se uz plantaže mandarina u zadnjih nekoliko godina sve više okreće proizvodnji ostalih citrusa i umjesto mandarina sade limune i klementine koji su još uvijek nedovoljno zastupljeni u ovom kraju.

Ovo aromatično voće koje dozrijeva u kasnu jesen sve traženije je na tržištu, a ujedno produljuje sezonu berbe citrusa na krajnjem jugu Dalmacije. Stoga je sve više novih nasada, jer ovo voće dozrijeva u hladnijim mjesecima pa je otpornije na štetnike, a uz to ne zahtijeva dodatnu obradu za tržište jer može dosta stajati ubrano i zadržati svježinu. Zlatno, žuta polja na kojima se uzdižu plantaže limuna i klementina impresivno djeluju uz rukavce i tok rijeke Neretve dok vrijedne ruke Neretvana ovih dana uz berbu mandarina čije će se kasne sorte brati sve do polovine prosinca beru zdrave vitaminski i iznimni tražene citruse koje će od berbe do kupca diljem hrvatskih tržnica stići za svega dvadeset i četiri sata.

Mandarina je i ove godine, poručuju poljoprivrednici dobro rodila, ali je njena otkupna cijena toliko mizerna i kreće se do trideset centi po kilogramu da vlasnici plantaža doslovno ostavljaju neobrana stabla prepuna zlatnih plodova, pozivaju ljude da slobodno beru, jer je uz sve izdatke preskupo plaćati radnike za berbu mandarine. Nažalost baš na mandarinama pokazala se u manjim količinama kako plodove napada sredozemna voćna muha (Ceratitis capitata) koja dijelom oštećuje plodove koje se takve ne može otkupljivati. Otpadaju i one koje je malo "načeo" puž i nisu za prodaju.

- Ona koja je zdrava, i na stablu je - govori nam agronom Željko Bjeliš, i dodaje da će teško otpasti, ako je ne uberemo. Ovogodišnja berba mandarina u dolini Neretve, prema procjenama, donijet će između 40 i 50 tisuća tona plodova, ali će dio njih u gotovo deset posto ukupnog uroda ipak završiti ispod stabala mandarina. Jestivi su i od njih se uglavnom prave sokovi, ali zbog promjena na kori nisu primamljivi za kupce.

Ovo je, poručuju Neretvani još jedan pokazatelj kako se citrusi iz neretvanske doline ne tretiraju već svojom kvalitetom odgovaraju ekološki uzgojenom voću. Prema procjenama u Neretvi je oko dvije tisuće hektara pod citrusima od mandarina, limuna, klementina, naranči i kumkvata.

- Mi nažalost još uvijek nemamo pravu evidenciju, ali mandarina tu sigurno zauzima gotovo osamdeset posto od ukupnih količina i po površini i po proizvodnji. Oko petsto tona limuna i oko šesto, sedamsto tona klementina ove će godine završiti na našem i stranom tržištu. Ove male parcele su iznimno zanimljive za sadnju limuna za koji je puno osjetljiviji na zimske uvjete od mandarine. Ljudi limune sade uvijek na mjestima gdje ima vjetra, jer je limun osjetljiv na nisku temperaturu i slanu, a ovdje uz Malu Neretvu uvijek ima vjetra zato i jesu ovako bogata ova stabla neretvanskim limunima - govori Stipe Zonjić te nastavlja kako je cijena limuna veća, distribucija lakša, nema još uvijek hiper produkcije, ljudi prepoznaju naš domaći limun, spremni su platiti cijenu koja se traži jer su sigurni da je čist, uredan i nije tretiran.

Procjenjuje se ipak kako će do 10 posto uroda, odnosno oko pet tisuća tona, završiti kao plodovi koji se ne mogu plasirati na tržište zbog toga jer su oštećeni, a prskali se nisu da bi se dodatno zaštitili.

- Jabuka se prska dvadeset, trideset puta i nitko o tome ne govori, a naša mandarina koja se eventualno prska jednom je pod povećalom i u nju se gleda kao nešto što je tretirano. Kao da je nekakav negativan "pik" na nama kako radimo nešto to ne bismo trebali u smislu zaštite mandarine. Većina poljoprivrednika u dolini Neretve uopće ne tretira ni taj jedan put mandarinu, o limunima i klementinama da i ne govorimo. Zato naš limun i je tražen jer od njega možeš bez bojazni cijediti zdravi sok prepun vitamina C, ali i pojesti koru limuna. Sve baš sve možeš miksati i konzumirati - govori Ivana Zonjić mlada poljoprivrednica koja se okrenula prvenstveno maloprodaji citrusa gdje bilježi dobre rezultate.

- Na relativno manjim površinama imamo bolji prinos limuna i klementina. Sve što uberemo dostavljamo našim vjernim kupcima na kućni prag brzom dostavom u svega dvadeset i četiri sata. Kupci su zadovoljni i godinama nam se vraćaju, a naše citruse dostavljamo u gotovo sve zemlje Europske unije od Njemačke, Francuske, Italije. Evo prije neki dan ljudi iz Norveške zahvaljuju, dobili pošiljku za svega tri dana - govori nam Ivana koja sa suprugom Stipom marljivo radi i sve svoje citruse koje toga dana poberu bez problema odmah i prodaju.

- Sadnjom limuna produžili smo sezonu berbe. Tu je i cijena limuna koja je veća od cijene mandarina. Prodajna cijena limuna na veliko je jedan euro, a maloprodajna kada mi izravno prodajemo je oko tri i pol eura. To je solidna cijena za ovaj ekološki uzgojen citrus. Mi naše limune u zadnjih šest godina niti jedan jedini put nismo prskali i tretirali. Ne prodajemo ih pod ekološki proizvod, ali su, vjerujte ekološki - govori nam Stipe dok Ivana kojoj su pune ruke sočnih citrusa tek poručuje kako se puno više, što se zadnjih godina pokazalo isplati uzgajati limune i klementine od mandarina.

- Lakše je i manje ih je na tržištu te se brže i jednostavnije i prodaju. Kupac razlikuje one uvozne limune od ovih naših i zna što kupuje. U ovom kraju uglavnom prevladava sorta Meyer, limun tanke kore, jako sočan, pomalo slatkast zovu ga još i mjesečar jer rađa više puta tako se na stablu mogu vidjeti već gotovi plodovi, cvijet i tek mali zametnuti plodovi - kaže.