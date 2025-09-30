Došli su hladniji dani, a samim time i voće koje svake godine željno iščekujemo - mandarine. Osim što su jako ukusne, bogate su vitaminima, a okus je vrlo sočan i aromatičan
Citrusna kraljica: Evo koje sve mandarine postoje, koje imaju koštice, a koje nemaju...
Mandarina je jedno od najomiljenijih zimskih voća u Hrvatskoj, poznata po svojoj slatkoći, sočnosti i lakoći ljuštenja. Ova mala agrumska delicija nije samo ukusna i osvježavajuća, već je i prava riznica vitamina C i drugih hranjivih tvari. U Hrvatskoj se uzgajaju različite sorte mandarina, a svaka od njih ima svoje karakteristike, sezonsku dostupnost i jedinstven okus.
POGLEDAJ VIDEO: Ništa se ne baca: Mandarine iz doline Neretve idu u sokove
Pokretanje videa...
Mandarine se dijele na nekoliko glavnih vrsta i hibrida:
- Satsuma (Citrus unshiu): najpoznatija u Hrvatskoj, rana i bez sjemenki.
- Klementina (Citrus clementina): slatka, lako ljuštenja, često bez sjemenki.
- Obična mandarina (Citrus deliciosa): klasičan tip s više sjemenki.
- Tangerina (Citrus tangerina): hibrid sličan klementini, ali s jačim okusom.
U Hrvatskoj se najviše uzgaja satsuma, dok su klementine također značajna sorta. Proizvodnja mandarina i klementina u Hrvatskoj iznosi oko 42.220 tona godišnje, a površine pod agrumima koncentrirane su u Dalmaciji, posebno u Neretvanskoj dolini. Evo detaljnijih informacija o sadržaju vitamina C, razdoblju sazrijevanja i okusu najpoznatijih sorti mandarina:
1. Satsuma (Citrus unshiu)
- Vitamin C: Oko 30-40 mg vitamina C na 100 g ploda
- Sezona: Sazrijeva rano, obično od listopada do prosinca
- Okus: Blago sladak, nježan i osvježavajući, gotovo bez kiselosti. Vrlo sočan i lagano aromatičan. Često je bez koštica i lako se ljušti.
2. Klementina (Citrus clementina)
- Vitamin C: Oko 40-50 mg vitamina C na 100 g ploda
- Sezona: Kasna jesen i zima, od studenog do siječnja
- Okus: Sladak, s blagom kiselinom koja daje ugodnu svježinu. Vrlo aromatična i sočna. Najčešće bez koštica ili s vrlo malo njih.
3. Obična mandarina (Citrus deliciosa)
- Vitamin C: Oko 25-35 mg vitamina C na 100 g ploda
- Sezona: Kasna jesen, od studenog do prosinca
- Okus: Slatko-kiselkast, klasični agrumov okus s izraženijom kiselinom u odnosu na satsumu i klementinu. Ima više koštica.
4. Tangerina (Citrus tangerina)
- Vitamin C: Oko 35-45 mg vitamina C na 100 g ploda
- Sezona: Kasna jesen do početka zime, obično od studenog do prosinca
- Okus: Intenzivniji, dublji agrumov okus s izraženom slatkoćom i blagom kiselinom. Često s košticama, aromatična i sočna. Moguće je pronaći nekoliko koštica.
Moderne sorte poput satsume i klementine razvijene su kako bi imale minimalan broj koštica, što ih čini popularnima među potrošačima.
Proizvodnja u Hrvatskoj
Proizvodnja mandarina u Hrvatskoj u posljednje vrijeme pala je za oko 30% u odnosu na prethodne godine, što je povezano s nepovoljnim klimatskim uvjetima i bolestima.
Iako je proizvodnja smanjena, mandarine ostaju važan izvor prihoda za poljoprivrednike u Dalmaciji. Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je značajne potpore za proizvodnju mandarina, uključujući sorte poput satsume, klementine, obične mandarine i tangerine.
Da biste dobili sladak, a manje kiseli plod, vodite računa o boji, pa tako više od polovice mandarine treba poprimiti narančastu boju. Osim toga, berba se obavlja kada je vani suho jer u suprotnom vlaga utječe na truljenje ploda.
Znate li da...
- Mandarine su bogate vitaminom C, vlaknima i antioksidansima.
- Imaju nisku kalorijsku vrijednost, što ih čini pogodnima za dijetu.
- Miris kore mandarine često se koristi u aromaterapiji zbog svojih umirujućih svojstava.
- U mnogim kulturama, mandarine su simbol sreće i prosperiteta, osobito tijekom kineske Nove godine.
- U Hrvatskoj se mandarine često koriste za proizvodnju džemova, sokova i rakija.
Proizvodnja i izvoz
Iako Hrvatska proizvodi značajnu količinu mandarina, još uvijek postoji ovisnost o uvozu voća i povrća. Domaća proizvodnja mandarina je konkurentna na tržištu, a mandarine su važan dio poljoprivredne proizvodnje u Dalmaciji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+