Citrusna kraljica: Evo koje sve mandarine postoje, koje imaju koštice, a koje nemaju...

Mandarina je jedno od najomiljenijih zimskih voća u Hrvatskoj, poznata po svojoj slatkoći, sočnosti i lakoći ljuštenja. Ova mala agrumska delicija nije samo ukusna i osvježavajuća, već je i prava riznica vitamina C i drugih hranjivih tvari. U Hrvatskoj se uzgajaju različite sorte mandarina, a svaka od njih ima svoje karakteristike, sezonsku dostupnost i jedinstven okus.

Mandarine se dijele na nekoliko glavnih vrsta i hibrida:

Satsuma (Citrus unshiu): najpoznatija u Hrvatskoj, rana i bez sjemenki.

Klementina (Citrus clementina): slatka, lako ljuštenja, često bez sjemenki.

Obična mandarina (Citrus deliciosa): klasičan tip s više sjemenki.

Tangerina (Citrus tangerina): hibrid sličan klementini, ali s jačim okusom.

U Hrvatskoj se najviše uzgaja satsuma, dok su klementine također značajna sorta. Proizvodnja mandarina i klementina u Hrvatskoj iznosi oko 42.220 tona godišnje, a površine pod agrumima koncentrirane su u Dalmaciji, posebno u Neretvanskoj dolini. Evo detaljnijih informacija o sadržaju vitamina C, razdoblju sazrijevanja i okusu najpoznatijih sorti mandarina:

1. Satsuma (Citrus unshiu)

Vitamin C: Oko 30-40 mg vitamina C na 100 g ploda

Sezona: Sazrijeva rano, obično od listopada do prosinca

Okus: Blago sladak, nježan i osvježavajući, gotovo bez kiselosti. Vrlo sočan i lagano aromatičan. Često je bez koštica i lako se ljušti.

2. Klementina (Citrus clementina)

Vitamin C: Oko 40-50 mg vitamina C na 100 g ploda

Sezona: Kasna jesen i zima, od studenog do siječnja

Okus: Sladak, s blagom kiselinom koja daje ugodnu svježinu. Vrlo aromatična i sočna. Najčešće bez koštica ili s vrlo malo njih.

3. Obična mandarina (Citrus deliciosa)

Vitamin C: Oko 25-35 mg vitamina C na 100 g ploda

Sezona: Kasna jesen, od studenog do prosinca

Okus: Slatko-kiselkast, klasični agrumov okus s izraženijom kiselinom u odnosu na satsumu i klementinu. Ima više koštica.

4. Tangerina (Citrus tangerina)

Vitamin C: Oko 35-45 mg vitamina C na 100 g ploda

Sezona: Kasna jesen do početka zime, obično od studenog do prosinca

Okus: Intenzivniji, dublji agrumov okus s izraženom slatkoćom i blagom kiselinom. Često s košticama, aromatična i sočna. Moguće je pronaći nekoliko koštica.

Moderne sorte poput satsume i klementine razvijene su kako bi imale minimalan broj koštica, što ih čini popularnima među potrošačima.

Proizvodnja u Hrvatskoj

Proizvodnja mandarina u Hrvatskoj u posljednje vrijeme pala je za oko 30% u odnosu na prethodne godine, što je povezano s nepovoljnim klimatskim uvjetima i bolestima.

Iako je proizvodnja smanjena, mandarine ostaju važan izvor prihoda za poljoprivrednike u Dalmaciji. Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je značajne potpore za proizvodnju mandarina, uključujući sorte poput satsume, klementine, obične mandarine i tangerine.

Da biste dobili sladak, a manje kiseli plod, vodite računa o boji, pa tako više od polovice mandarine treba poprimiti narančastu boju. Osim toga, berba se obavlja kada je vani suho jer u suprotnom vlaga utječe na truljenje ploda.

Znate li da...

Mandarine su bogate vitaminom C, vlaknima i antioksidansima.

Imaju nisku kalorijsku vrijednost, što ih čini pogodnima za dijetu.

Miris kore mandarine često se koristi u aromaterapiji zbog svojih umirujućih svojstava.

U mnogim kulturama, mandarine su simbol sreće i prosperiteta, osobito tijekom kineske Nove godine.

U Hrvatskoj se mandarine često koriste za proizvodnju džemova, sokova i rakija.

Proizvodnja i izvoz

Iako Hrvatska proizvodi značajnu količinu mandarina, još uvijek postoji ovisnost o uvozu voća i povrća. Domaća proizvodnja mandarina je konkurentna na tržištu, a mandarine su važan dio poljoprivredne proizvodnje u Dalmaciji.