Djeca iz vrtića Savica sa odgojiteljicama su izradila božićne poruke za mališane koji blagdane provode na dječjem onkološkom odjelu Klaićeve bolnice.
Naši mali heroji golemih srca! Vrtićanci uljepšali Božić djeci na onkologiji Klaićeve bolnice
’Zamisli svog najdražeg heroja, obuci njegov plašt i budi hrabar kao on!’, tek je jedna od iskrenih poruka i božićnih želja koje vas dirnu ravno u srce, osobito kad znate kome su upućene i kakvu snagu nose. Jednostavne, a neizmjerno snažne. Namijenjene pravim malim borcima, a zapravo - velikim junacima. Riječ je o željama i čestitkama za djecu koja će ove blagdane provesti u bolničkom krevetu, na dječjoj onkologiji Klaićeve bolnice.
Na tom odjelu vrijeme ne teče kao drugdje: dan se mjeri terapijama, nalazima i čekanjima, ali i malim pobjedama koje izvana izgledaju sitno, a unutra su golemi svijet. I baš zato svaka poruka, svaki crtež i svaka boja postaju više od papira: postaju mali komadić “normalnog”, povratak u svijet igre i mašte. Čestitke su pripremili njihovi prijatelji - mališani iz Dječjeg vrtića Savica sa svojim odgojiteljicama.
U pravom božićnom duhu trebali su tek nekoliko pomagala - šljokice, vodene boje, flomastere - i neizmjerna količina dječje iskrenosti. Rezultat je prava blagdanska čarolija: čarolija koja grije, ohrabruje i podsjeća da nada, baš poput dječjeg osmijeha, ima moć uljepšati i najteže dane. Šesnaest djece. Šesnaest imena. Šesnaest čestitki. Svaka je personalizirana, a iz vrtića naglašavaju da je cijela ideja bila i odgojna - pokazati djeci što znači pomaganje, i to na način koji je njima razumljiv. Odgojiteljica Aleta Jurki kaže da su djeca rane i predškolske dobi mala, ali sposobna razumjeti pojmove pomaganja, dijeljenja i brige za druge kad im se to približi na njima razumljiv način.
- S velikom radošću promatram koliko su djeca od najranije dobi otvorena, empatična i spremna pomoći drugima kad im pružimo priliku i vlastitim primjerom pokažemo put - ističe Jurki.
Dodaje da djeca kroz ovakve trenutke shvate da “mali koraci” i geste dobrote mogu učiniti veliku razliku te da ih njegovanjem vrijednosti poput empatije, zahvalnosti i brige za druge učimo da se istinsko bogatstvo ne mjeri stvarima, nego odnosima i osjećajem da si nekome pomogao. Po njezinim riječima, djeca tako ne spoznaju samo što je dobro djelo, nego i zašto pomažemo drugima - jer briga za druge čini zajednicu boljim mjestom.
I doista - upravo je ovih dana ulaz na treći kat dječje onkologije još bolje mjesto. Više ljubavi, više radosti, više topline. I sve zahvaljujući ljudima koji, uz svoje svakodnevne zadatke, traže način da djeci olakšaju dane.
Najposebnija adventska kućica
- I ove godine imamo našu adventsku kućicu na kojoj nudimo tople napitke, slatke zalogaje, poklone te kutak za predah i razgovor. Potrudili smo se do najsitnijih detalja - rekla nam je zdravstvena psihologinja Sara Lulić Kujundžić koja nas je dočekala s kolegicom Matejom Dodig, također zdravstvenom psihologinjom.
Adventska kućica ondje nije samo dekoracija, nego mali otok blagdana usred bolničke svakodnevice: lampice koje trepere kao tiha poruka “izdrži”, mirisi cimeta i kakaa kao kratki bijeg od sterilnih hodnika i kutak u kojem netko na trenutak može sjesti, udahnuti i razgovarati - bez žurbe. Tu je i kolo sreće, koje mališani mogu okrenuti i dobiti dar te si barem malo uljepšati dan.
Kujundžić ističe da je sve nastalo timski: “Pomažu nam i naš radni terapeut Mihael Cerovečki te naše fizioterapeutkinje Marija Andonov i Ana Ivanković - od pakiranja poklona do rada na kućici, uz sve naše svakodnevne zadatke. Mi smo svi zajedno u ambulanti i kao tim funkcioniramo”.
U toj rečenici stane cijela priča odjela: nitko ne nosi sve sam, a ono što se ne vidi u statistikama, često je ključno za izdržati. Posebnu radost kod djece izaziva upravo Katka, terapijski pas, koja je, ove godine, također “sudjelovala” u darivanju i pomno pratila sve što se događa - kao mali, tihi podsjetnik da podrška ponekad dolazi i na četiri šape. A taj krug dobrote ne završava na bolničkim vratima. Počinje mnogo ranije - u vrtićkoj sobi.
Razvijanje empatije
Ravnateljica DV-a Savica, Valentina Opić, kaže kako je divno vidjeti djecu da kroz igru stječu vještine i znanja potrebna za život.
- Naši djelatnici u suradnji s djecom i roditeljima sudjeluju u više humanitarnih akcija, a cilj nam je kod djece razviti empatiju kako bismo jednoga dana imali zdrave i uspješne ljude - ističe.
Pedagoginja vrtića Laura Khera, koja je nosila darove, dodaje kako se u javnosti često ističu negativni primjeri iz odgojno-obrazovnog sustava, dok brojne humane prakse ostaju u sjeni.
- Predškolski sustav prostor je neograničene kreativnosti i snažnog pozitivnog utjecaja na djecu, a iza toga stoje entuzijastični i stručni djelatnici - kaže Khera te zahvaljuje odgojiteljicama koje su se, ističe, brzo organizirale i s djecom izradile čestitke.
Vrtić već dulje surađuje sa SuperKID školom sporta, koji su se s puno srca uključili u inicijativu. Zahvaljujem voditelju Marku Perku na podršci i spremnosti za uključivanje u ovakve humane projekte. A onda završava jednostavnom, starom pričom o dva vuka - jednom dobrom i jednom lošem - koji se bore u svakom čovjeku i pobjeđuje onaj kojega više hranimo.
- Ako želimo odgojiti otpornu, empatičnu i emocionalno zdravu djecu, važno je da te vrijednosti živimo vlastitim primjerom: empatiju, otpornost i zdrav optimizam uz spremnost da unapređujemo ono što nije dobro, ali bez stalnog fokusiranja na kritiku i negativnosti - kaže Khera.
I možda je to najbolji opis onoga što se dogodilo: djeca su nahranila dobrog vuka. I poslala ga, u kuverti punoj šljokica i boja, ravno na onkologiju - tamo gdje je najpotrebniji.
