Naši mali heroji golemih srca! Vrtićanci uljepšali Božić djeci na onkologiji Klaićeve bolnice

’Zamisli svog najdražeg heroja, obuci njegov plašt i budi hrabar kao on!’, tek je jedna od iskrenih poruka i božićnih želja koje vas dirnu ravno u srce, osobito kad znate kome su upućene i kakvu snagu nose. Jednostavne, a neizmjerno snažne. Namijenjene pravim malim borcima, a zapravo - velikim junacima. Riječ je o željama i čestitkama za djecu koja će ove blagdane provesti u bolničkom krevetu, na dječjoj onkologiji Klaićeve bolnice.

Na tom odjelu vrijeme ne teče kao drugdje: dan se mjeri terapijama, nalazima i čekanjima, ali i malim pobjedama koje izvana izgledaju sitno, a unutra su golemi svijet. I baš zato svaka poruka, svaki crtež i svaka boja postaju više od papira: postaju mali komadić “normalnog”, povratak u svijet igre i mašte. Čestitke su pripremili njihovi prijatelji - mališani iz Dječjeg vrtića Savica sa svojim odgojiteljicama.

U pravom božićnom duhu trebali su tek nekoliko pomagala - šljokice, vodene boje, flomastere - i neizmjerna količina dječje iskrenosti. Rezultat je prava blagdanska čarolija: čarolija koja grije, ohrabruje i podsjeća da nada, baš poput dječjeg osmijeha, ima moć uljepšati i najteže dane. Šesnaest djece. Šesnaest imena. Šesnaest čestitki. Svaka je personalizirana, a iz vrtića naglašavaju da je cijela ideja bila i odgojna - pokazati djeci što znači pomaganje, i to na način koji je njima razumljiv. Odgojiteljica Aleta Jurki kaže da su djeca rane i predškolske dobi mala, ali sposobna razumjeti pojmove pomaganja, dijeljenja i brige za druge kad im se to približi na njima razumljiv način.

- S velikom radošću promatram koliko su djeca od najranije dobi otvorena, empatična i spremna pomoći drugima kad im pružimo priliku i vlastitim primjerom pokažemo put - ističe Jurki.

Dodaje da djeca kroz ovakve trenutke shvate da “mali koraci” i geste dobrote mogu učiniti veliku razliku te da ih njegovanjem vrijednosti poput empatije, zahvalnosti i brige za druge učimo da se istinsko bogatstvo ne mjeri stvarima, nego odnosima i osjećajem da si nekome pomogao. Po njezinim riječima, djeca tako ne spoznaju samo što je dobro djelo, nego i zašto pomažemo drugima - jer briga za druge čini zajednicu boljim mjestom.

I doista - upravo je ovih dana ulaz na treći kat dječje onkologije još bolje mjesto. Više ljubavi, više radosti, više topline. I sve zahvaljujući ljudima koji, uz svoje svakodnevne zadatke, traže način da djeci olakšaju dane.

Najposebnija adventska kućica

- I ove godine imamo našu adventsku kućicu na kojoj nudimo tople napitke, slatke zalogaje, poklone te kutak za predah i razgovor. Potrudili smo se do najsitnijih detalja - rekla nam je zdravstvena psihologinja Sara Lulić Kujundžić koja nas je dočekala s kolegicom Matejom Dodig, također zdravstvenom psihologinjom.

Adventska kućica ondje nije samo dekoracija, nego mali otok blagdana usred bolničke svakodnevice: lampice koje trepere kao tiha poruka “izdrži”, mirisi cimeta i kakaa kao kratki bijeg od sterilnih hodnika i kutak u kojem netko na trenutak može sjesti, udahnuti i razgovarati - bez žurbe. Tu je i kolo sreće, koje mališani mogu okrenuti i dobiti dar te si barem malo uljepšati dan.

Kujundžić ističe da je sve nastalo timski: “Pomažu nam i naš radni terapeut Mihael Cerovečki te naše fizioterapeutkinje Marija Andonov i Ana Ivanković - od pakiranja poklona do rada na kućici, uz sve naše svakodnevne zadatke. Mi smo svi zajedno u ambulanti i kao tim funkcioniramo”.

U toj rečenici stane cijela priča odjela: nitko ne nosi sve sam, a ono što se ne vidi u statistikama, često je ključno za izdržati. Posebnu radost kod djece izaziva upravo Katka, terapijski pas, koja je, ove godine, također “sudjelovala” u darivanju i pomno pratila sve što se događa - kao mali, tihi podsjetnik da podrška ponekad dolazi i na četiri šape. A taj krug dobrote ne završava na bolničkim vratima. Počinje mnogo ranije - u vrtićkoj sobi.

Razvijanje empatije

Ravnateljica DV-a Savica, Valentina Opić, kaže kako je divno vidjeti djecu da kroz igru stječu vještine i znanja potrebna za život.

- Naši djelatnici u suradnji s djecom i roditeljima sudjeluju u više humanitarnih akcija, a cilj nam je kod djece razviti empatiju kako bismo jednoga dana imali zdrave i uspješne ljude - ističe.

Pedagoginja vrtića Laura Khera, koja je nosila darove, dodaje kako se u javnosti često ističu negativni primjeri iz odgojno-obrazovnog sustava, dok brojne humane prakse ostaju u sjeni.

- Predškolski sustav prostor je neograničene kreativnosti i snažnog pozitivnog utjecaja na djecu, a iza toga stoje entuzijastični i stručni djelatnici - kaže Khera te zahvaljuje odgojiteljicama koje su se, ističe, brzo organizirale i s djecom izradile čestitke.

Vrtić već dulje surađuje sa SuperKID školom sporta, koji su se s puno srca uključili u inicijativu. Zahvaljujem voditelju Marku Perku na podršci i spremnosti za uključivanje u ovakve humane projekte. A onda završava jednostavnom, starom pričom o dva vuka - jednom dobrom i jednom lošem - koji se bore u svakom čovjeku i pobjeđuje onaj kojega više hranimo.

- Ako želimo odgojiti otpornu, empatičnu i emocionalno zdravu djecu, važno je da te vrijednosti živimo vlastitim primjerom: empatiju, otpornost i zdrav optimizam uz spremnost da unapređujemo ono što nije dobro, ali bez stalnog fokusiranja na kritiku i negativnosti - kaže Khera.

I možda je to najbolji opis onoga što se dogodilo: djeca su nahranila dobrog vuka. I poslala ga, u kuverti punoj šljokica i boja, ravno na onkologiju - tamo gdje je najpotrebniji.