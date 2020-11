Naši modni dizajneri i njihovi psi: Nerazdvojni su, a neki i dizajniraju robicu za njih

Ana Maria Ricov i Zoran Aragović osmislili su outfite za svoje ljubimce, Morana Krklec psu radi igračke, dok se Andrijana Subotić Pjajčik i Ivan Alduk od svojih šnaucera ne odvajaju i na putu

<p>Naši dizajneri imaju omiljene kućne ljubimce, psi su im poput članova obitelji. Njihove omiljene životinje sa njima i putuju, a neki od njih imaju custom made odjeću i eko igračke.</p><p>- Moja životna četveronožna partnerica je irska seterica Shiba - priča Ana Maria Ricov.</p><p>- Otkako je ušetala u moj život doslovno se ne odvajamo, sve radimo skupa. Obzirom da odlazi sa mnom u atelje važno mi je da za vrijeme kišnih dana ostane maksimalno suha, a i pomalo je zimogrozan tip tako da ju od malih nogu po zimi i kiši oblačim u jakne i kaputiće. Shiba voli biti obučena, a ja volim kada je pas usklađen s mojom robom, pa inspirirana time, trenutno razvijam novi brend Cauliflower fields koji će imati matching liniju kišnih jakni za ljude i pse - dodaje Ricov.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veličanstveni hrvatski psi</strong></p><p>Styling za svog jazavčara Baltazara osmislio je i Zoran Aragović, vlasnik brenda BiteMyStyle.</p><p>- Baltazar je standard jazavčar koji je član obitelji od Božića prošle godine. Ime je dobio po profesoru Baltazaru jer je vrlo pametan i stalno nešto izmišlja. Završio je s odličnim uspjehom tečajeve za štence i gradskog psa - izjavio je Aragović.</p><p>Najdraža igračka Baltazaru je plastična boca, a od šarenih BiteMyStyle kreacija koje mu svako malo sašije, najviše voli šiltericu i marame jer 'kaže' da su mu najpraktičnije dok ide u šetnju ili se igra s prijateljima u parku. Baltazar je na društvenim mrežama i nekoliko puta je gostovao na televiziji.</p><p>Njegova kolegica, dizajnerica Morana Krklec, za svoju mješanku Mašu radi platnene eko igračke od restlova tekstila.</p><p>- Od ostataka tkanine mojoj Maši radim mekane igračke, a trenutno sam u dogovoru s azilom Velika Gorica, od kuda je i Maša, da napravimo humanitarnu akciju s tim igračkama – otkrila je Morana.</p><p>Psi vole mekane tkanine i jastuke, a takav je i Roni, ljubimac naše dizajnerice Andrijane Subotić Pjajčik.</p><p>- Naš srednji papar-sol šnaucer Roni ima godinu dana, vrlo je karakteran i veliki je zaštitnik. Voli stalno negdje ići i voziti se u automobilu. Obožava mekane jastuke i dekice pa mi je u planu raditi takvu ponudu za pse - istaknula je Andrijana.</p><p>Šnaucera ima i Ivan Alduk, koji ga vodi na sva putovanja.</p><p>- Čarli, petogodišnji patuljasti šnaucer je član moje obitelji. On se prema nama i mi prema njemu odnosimo s toliko ljubavi i pažnje, da, priznajem, malo sam ga razmazio. Čarli ide svugdje sa mnom pa je proputovao pola Europe i večeravao po restoranima od Milana do Beča. Obzirom da je izuzetno miran i poslušan, s njim nema nikakvog problema na putovanjima. Nema te sreće i ljubavi koju vam daju kućni ljubimci, to je neopisiva količina emocija. Oni možda jesu dio našeg života, ali mi smo njima sve, cijeli život. I da, mrzi odjeću, tako da nosi samo kabanicu kad je kiša čisto da si olakšam čišćenje nakon šetnje po Maksimiru - ispričao je Alduk.</p>