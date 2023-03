Naši psiholozi: Osjećamo se sve češće neshvaćeno, a bez stručne pomoći može doći i do depresije

Rečenicu: Nitko me ne razumije!, ljudi su skloni pripisivati tinejdžerima i smatraju je svojstvenom adolescentskoj dobi. No stručnjaci upozoravaju kako se posljednjih godina s tim problemom susreće sve više odraslih, a on proizlazi iz niza složenih mehanizama te može ostaviti dubok trag na mentalno zdravlje pojedinca. Psihologinja Ella Selak Bagarić bavi se djecom i adolescentima i voditeljica je Centra za zdravlje mladih te upozorava kako je upravo osjećaj prihvaćanja najvažniji dar koji roditelj može darovati djetetu.