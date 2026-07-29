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Kuća za odmor

Naslijedili zaraslo zemljište u Gorskom kotaru i stvorili bajku: 'U kući je dio svakoga od nas'

Piše Anamarija Dukši,
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Naslijedili zaraslo zemljište u Gorskom kotaru i stvorili bajku: 'U kući je dio svakoga od nas'
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Foto: Josip Krivačić
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Iza ove kuće za odmor stoji posebna obiteljska priča - tri godine rada, truda i ljubavi u kojima su vlasnici od zaraslog zemljišta stvorili mjesto za bijeg u prirodu, uz spoj modernog komfora i šumskog mira

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Skrivena među šumama Gorskog kotara, u Leskovoj Dragi kraj Kupjaka u Ravnoj Gori, smjestila se bajkovita A-frame kuća za odmor - Duh šume. Ovo posebno mjesto svoja vrata gostima tek otvara, a već sad privlači pozornost spojem modernog komfora, topline drva i potpunog mira prirode.

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Ideja za stvaranje ove kuće nastala je prije četiri godine, nakon što su vlasnici otvorili kolibu Šume pjevaju.

- Riječ je o off-grid smještaju koji funkcionira bez priključaka na električnu energiju, vodu i ostalu komunalnu infrastrukturu, a želja je bila gostima ponuditi drugačiji oblik boravka u prirodi - uz udobnost suvremenog smještaja - ispričao nam je vlasnik Zlatko Rački.

Naime, nakon što su od oca naslijedili zemljište u Leskovoj Dragi u Gorskom kotaru, koje je godinama bilo obraslo šumom i gustom vegetacijom, tijekom jedne neobavezne šetnje prepoznali su njegov veliki potencijal. Ova parcela nalazi se u neposrednoj blizini izlaza s autoceste Rijeka - Zagreb, a istovremeno pruža potpun osjećaj mira i privatnosti jer je okružena šumom, dok je najbliža kuća udaljena oko 200 metara.

- Odlučili smo očistiti zemljište, ukloniti raslinje i pokositi teren. Drvo smreke koje se nalazilo na parceli iskoristili smo za izradu greda i ostaloga građevinskog materijala potrebnoga za gradnju - upravo iz želje da što više iskoristimo prirodne resurse koje nam je pružila sama lokacija - kaže Zlatko, koji dodaje da su u izgradnju krenuli prije tri godine i tek je nedavno završena.

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- Inspiraciju smo pronalazili u šumi i prirodi koja okružuje kuću. Svaki detalj pažljivo je osmišljen kako bi se skladno uklopio u okoliš, a veliki dio drvenih elemenata izrađen je od materijala koji potječe upravo s naše parcele ili iz njezine neposredne okolice. Upravo je iz tog posebnog odnosa s prirodom nastalo i ime Duh šume. Željeli smo da svaki gost osjeti mir, toplinu i autentičnu atmosferu šume, ali i uživa u svim prednostima modernog i udobnog smještaja - opisao je Zlatko.

Foto: Josip Krivačić

U izgradnji i uređenju kuće sudjelovala je cijela obitelj - supruga Jasna, kći Nika, bake, djedovi i sam Zlatko. Svatko je dao svoj doprinos na način na koji je mogao. Netko je sudjelovao u fizičkim radovima, netko u pripremi obroka tijekom radova, a netko u uređenju i brojnim sitnicama koje su ovaj projekt učinile posebnim.

- Upravo zahvaljujući zajedničkom trudu, predanosti i obiteljskoj slozi nastao je Duh šume - kuća koja u sebi nosi dio svakoga od nas - naglasio je Zlatko.

Kuća je zamišljena kao mjesto za bijeg od svakodnevice i odmor tijekom cijele godine. Gosti se mogu probuditi okruženi šumom, udahnuti svježi planinski zrak i uživati u romantičnom odmoru u prirodi. Toplinu prostora dodatno naglašava električni kamin, a tu su i trenuci provedeni na otvorenom pod zvjezdanim nebom.

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Smještaj nudi dvije sobe, dnevni boravak i kuhinju, veliku terasu, roštilj te natkriveni parking. Postavljena je i ograda kako bi gosti mogli bezbrižno povesti svoje pse.

Također, u blizini kuće, u krugu od 15 kilometara, nalazi se niz atrakcija za ljubitelje prirode i aktivnog odmora. Posjetitelji mogu obići Staru Sušicu i Centar za velike zvijeri, Skrad, Zeleni vir i Vražji prolaz, Adrenalinski park Kupjak, sanjkalište Kupjak, rijeku Kupu koja je udaljena 15 kilometara, Nacionalni park Risnjak, špilje Lokvarku i Vrelo, Park šumu Golubinjak te dvorac Zrinski i Frankopan u Brodu na Kupi.

Za one koji vole istraživanje tu su i brojne biciklističke i pješačke staze.

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