Puca pogled od 2 milijuna eura! Ova mediteranska krasotica u Opatiji nudi pravi luksuz i mir

Kad je ugledate prvi put, jasno vam je da ova vila nije nastala po šabloni. Snažna, prepoznatljiva arhitektura, a opet prostor koji odiše mirom, smjestila se na Opatijskoj rivijeri kao mjesto koje ne traži pažnju, nego je jednostavno ima. O tome što ovu nekretninu izdvaja od svega ostalog na tržištu pričamo s Ivonom Brnelić, kreativnom direktoricom Remington Real Estatea, agencije koja vilu prodaje.

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- Najviše ljudi prvo primijeti škure. I dobro je što ih primijete, jer one su srce cijele priče - kaže Brnelić.

Riječ je o automatiziranim perforiranim škurama koje tijekom dana doslovno mijenjaju izgled kuće.

Foto: Remington Real Estate

'Kad su zatvorene, pročelje djeluje gotovo skulpturalno, gotovo grafički. A onda kroz te male perforacije prolazi filtrirano svjetlo i u interijeru se stvara ta nježna igra svjetla i sjene koju klijenti jednostavno vole.'

Kad se škure otvore, kaže, kuća kao da odjednom prodiše.

Foto: Remington Real Estate

'Arhitektura postane lakša, gotovo prozračna, i prostor se potpuno spoji s pogledom, sa svjetlom, s cijelim tim mediteranskim okolišem oko sebe.'

Za Brnelić ova vila je od početka pozicionirana kao drugi dom, mjesto gdje se vrijeme drugačije broji: 'Svakodnevni ritam ovdje prirodno uspori. Život se odvija između otvorenog interijera, velikih terasa i mora koje je stalno negdje u pozadini, čak i kad ga ne gledaš direktno. Upravo to tražimo kod ovakvih nekretnina, i upravo to ovdje imamo.'

Foto: Remington Real Estate

Kaže da se kod ove kuće prvo primijeti pogled, prije nego išta drugo. 'Kvarnerski zaljev ovdje nije kulisa. On određuje gotovo svaki prostor, način na koji doživljavaš cijelu nekretninu.'

Velike staklene stijene, objašnjava, tu igraju ključnu ulogu. One doslovno uvlače more u interijer. More postane dio prostora, ne nešto što gledaš kroz prozor.

Foto: Remington Real Estate

Kad govori o materijalima, Brnelić je precizna: 'Prostor se oslanja na svega nekoliko pažljivo odabranih materijala: prirodno drvo, kamen, staklo, mekane teksture. Paleta boja prati krajolik, topli tonovi pijeska, prigušena sivo-bež nijansa, svijetlo drvo. Sve to stvara mirnu podlogu koja se sama od sebe povezuje s morem i sa zelenilom oko kuće'.

Baš ta odmjerenost, kaže, uravnotežuje snažnu arhitekturu i daje prostoru toplinu.

Foto: Remington Real Estate

- Luksuz se ovdje ne nameće. On se otkriva kroz kvalitetu materijala, kroz dobre proporcije, kroz količinu prirodnog svjetla. To je ono što klijentima ističemo, jer nije to luksuz koji vrišti - tvrdi.

Pitamo je gdje se to najviše osjeti. Razmišlja trenutak.

- Kad se iz dnevnog boravka pogled otvori prema bazenu i moru, to je jedan trenutak. Onda u spavaćim sobama, gdje je horizont prvi prizor ujutro. I kupaonica, ona više podsjeća na privatni spa nego na klasičan funkcionalan prostor, upravo zbog odnosa prema svjetlu i pogledu - kaže.

Foto: Remington Real Estate

Dnevnu zonu opisuje kao otvorenu, ali ne i praznu. 'Kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak, sve je to povezano u jednu jasnu i funkcionalnu cjelinu. Namještaj je nenametljiv, materijali smireni, a pogled ostaje glavni motiv cijelog prostora.'

Terase, kaže, treba promatrati kao ravnopravan dio doma, ne kao dodatak.

Foto: Remington Real Estate

- Veliki stol okrenut prema moru, grijani infinity bazen, sunčalište, mediteransko zelenilo, sve je posloženo tako da se koristi tijekom cijelog dana. Život ovdje prirodno prelazi iz kuće na terasu, to se ne planira, to se samo dogodi - opisuje.

Foto: Remington Real Estate

Na tri etaže vila ima šest spavaćih soba, svaku s vlastitom kupaonicom, uz privatni wellness, teretanu i dodatne prostore koji, kako Brnelić kaže, svima daju dovoljno privatnosti čak i kad je kuća puna. Ipak, unatoč veličini, naglašava da vila nikad ne djeluje monumentalno.

Foto: Remington Real Estate

'To nam je bilo jako važno istaknuti klijentima. Da unatoč sadržaju, kuća ostaje smirena, skladna, osobna...'

Na kraju razgovora Brnelić sažima priču jednom rečenicom: 'Ovo je mediteranska oaza s vlastitim identitetom, jasnog arhitektonskog karaktera, ali bez ijedne nepotrebne geste. Kuća za život koji se odvija sporije, bliže moru i bliže prirodi. I upravo to danas najviše traže naši klijenti'.

Foto: Remington Real Estate

Cijena ove vile je 2.100.000 eura.