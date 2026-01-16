Naučili smo raditi slovenske štrukle kod Renate: 'Svima su omiljeni oni čokoladni'

Štrukli su jedno od najtipičnijih lokalnih jela u Sloveniji. Pripremaju se s raznim nadjevima, ali najpopularniji su štrukli od svježeg sira. No svaka domaćica ima svoj tajni recept. U Sloveniji se štrukli kuhaju, što je drugačije od zagorskih koji se stavljaju u pećnicu nakratko da porumene. U Gostišču Jezersko, Renata Petek priprema slane štrukle koje poslužuje s prezlima, ali i finim mesnim odrescima umjesto priloga.

