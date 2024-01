Naučite se šminkati uz društvo i vino: Zagrebačka vizažistica osmislila je zabavnu edukaciju

Svaka žena zna kako izgleda spremanje za izlazak s prijateljicama, s hrpom šminke i najdražim pićem, upravo to smo ovdje htjeli rekonstruirati. Žene k nama dođu, druže se i zabavljaju dok ih mi lagano vodimo od nule do njihovog idealnog make up looka po izboru. I spremne su za sve - izlazak, djevojačku, neke dolaze ovdje slaviti rođendane, pa čak i rastave - priča nam vizažistica Tena Kolarić Kreč (32), koja stoji iza zagrebačkog Makeup and Wine koncepta.

Foto: Nikola Zoko

Makeup and Wine radionice održavaju se u sklopu škole Sellier u centru Zagreba koja uspješno djeluje već desetak godina kroz različite programe, a ove godine su posebno ponosni na novi koncept koji savršeno spaja svladavanje profesionalnih vještina šminkanja i kvalitetno vino.

- Godinama educiramo žene i muškarce vještinama make up-a, bez obzira trebaju li znanje za osobne potrebe ili se i sami žele baviti vizažizmom pa im treba i potvrda za upis u radnu knjižicu - kaže Martina Sedlar, vlasnica škole Sellier.

Kako ističe, osluškivali su potrebe suvremenih žena, koje žele izlazak upotpuniti doživljajem. U ponudi koncepta Makeup and Wine je više od 15 različitih programa - od najpopularnijih "Nude" i "Diva Look" partija za žene koje žele naučiti tajne dnevnog i večernjeg make up-a. Tena će vas podučiti kako naglasiti pogled, staviti umjetne trepavice, istaknuti najbolje na sebi, pa sve do specijalnih 'Pop Art', 'Glitter' i 'Fantasy Look' partija za hrabrije.

Foto: Nikola Zoko

- Osmislili smo i tematske partije poput 'Euphoria' i 'Kim' nadahnuti popularnom serijom tj. Kim Kardashian. I da ne zaboravim tu je i RuPaul Look party koji će se svidjeti ljubiteljima drag kulture - dodaje.

Foto: Nikola Zoko

U studiju u kojem svaku ženu čeka profesionalno ogledalo za šminkanje, set kistova različitih namjena, ali i sva potrebna šminka vrhunskih beauty brendova. Tena, ovisno o programu kojeg birate, kreće od početka - uči sve o tipu kože, načinu njege i pripreme za svaki korak. Šminkanje je jako zabavno jer je sve koncipirano po principu 'korak po korak' između kojih vam u čašama stiže vino. Možete birati želite li bijelo ili crveno vino, odnosno Zeleni Silvanac ili Modra Frankinja Kleti Krško koja se ekskluzivno može popiti na ovom mjestu u Zagrebu.

- Grupe su nam uvijek zabavne, žene se brzo opuštaju i ne kriju da jako vole ovakav način druženja. Dobro se svi zabave, a puno se toga nauči - kaže Tena dodajući kako je maksimalan broj osoba u jednoj grupi 12, dok program ovisno o njegovoj temi može biti i individualni. Isto tako, otkrila je da su joj 'kroz ruke' do sada prošle mnogobrojne buduće mladenke koje su na ovakav način proslavile djevojačku, da se često javljaju tvrtke želeći organizirati team building, ali i da se grupe popunjavaju i tako da se na jednom mjestu nađu grupe žena koje se međusobno upoznaju. Na radionicu možete doći i same jer sigurno ćete se dobro uklopiti i ostvariti nove kontakte.