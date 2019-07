Naučite upravljati umom u snu - i život će vam se promijeniti

Rijec je o snu u kojem dolazite do zaključka: 'aha, sanjam!', dok još spavate, kaže stručnjak za lucidne snove, Charlie Morley, koji je licencu za bavljenje tom tehnikom stekao u Kagyu školi Tibetanskog budizma, kod Lame Yeshe Rinpoche, 2008. godine. Kaže kako je uslijed takvih snova aktivirana desna polutka mozga, tzv. dorzolateralni prefrontalni korteks, što omogućava da doživite stanje sna uz svijest o tome.

Foto: Dreamstime

- Kad jednom osvijestite snove, možete ih usmjeravati. Možete letjeti, teleportirati se, telepatski komunicirati s osobama iz sna i upravljati pričom, jer imate pristup najmoćnijem generatoru virtualne stvarnosti: ljudskom umu. Dakle, sve se osjeća kao stvarno, ili kao budna stvarnost, pojašnjava Morley.

U lucidnim snovima nema ograničenja. Tako Morley kaže kako je u stvarnom životu imao vrlo oslabjeli vid, dok je u lucidnim snovima bio savršen, jer nije gledao putem očiju, nego kroz um.

Za sve postoji i potvrda znanosti. Prije sedam godina istraživači Instituta za psihijatriju Max Planck u Münchenu proveli su MRI skeniranje na ljudima koji su spavali. Pokazalo se da se, dok spavaju, bilježi aktivnost u stražnjem dijelu mozga, no kod onih koji su imali lucidne snove, bilježila se aktivnost u prefrontalnom korteksu, odnosno dijelu mozga koji se bavi svjesnim razmišljanjem.

Postoje pretpostavke da lucidne snove možemo iskoristiti kako bismo usavršili neku fizičku vještinu.

Foto: Dreamstime

Studija iz 1981. godine pokazala je da su volonteri koji su prakticirali vještine skijanja ili gimnastike tijekom spavanja značajno poboljšali izvedbu na skijaškoj stazi ili gimnastičkom parteru u stvarnom životu. Tako su se i istraživači sa Sveučilišta u Heidelbergu u Njemačkoj složili da lucidno sanjanje ima veliki potencijal kao metoda treninga za sportaše, jer oponaša savršenu simulaciju svijeta.

Razlog tome je to da naš neurološki sustav ne radi razliku između naših iskustava iz budnog i svjesnog života i iskustava iz lucidnih snova. Tako sanjati da nešto uspješno radimo za naš mozak ne znaci zamisliti to, nego kao da to zapravo doživljavamo. Zato stručnjaci sve češće vjeruju da snovima možemo promijeniti tijek svog života.

Kako lucidno sanjati?

U teoriji, sve zvuci vrlo jednostavno, no većina nas svake noći upadne u 'crnu rupu' i ne doživljava ozbiljnim pomisao da bi trebalo 'raditi' na tome da dođemo do lucidnih snova. Ako želite pokušati, Charlie Morley kaže da treba krenuti od pisanja dnevnika snova te slijediti neka pravila koja mogu biti vrlo korisna.

Foto: Photo by Štefan Štefančik on Unsplash

Vodite dnevnik snova

Jednostavno, držite bilježnicu i olovku uz krevet i provedite pet ili deset minuta u vođenju bilješki svakog jutra kad se probudite. Usredotočite se na glavne teme i osjećaje, opću priču i neke čudne anomalije iz sna kojih se možete sjetiti.

Poanta je u tome da se upoznate sa 'znakovima snova', nevjerojatnim, nemogućim ili bizarnim aspektom sna koji ukazuje da sanjamo, kao što su, na primjer, psi koji govore, mrtvi rođaci koji razgovaraju s vama i slično. Time stvaramo 'okidač' za lucidnost koji ce se aktivirati sljedeći put kad to budemo vidjeli u snovima.

Foto: Dreamstime

Probudite se rano

Ova tehnika može značajno povećati šanse za lucidno sanjanje, tvrdi Charlie Morley. Treba se probuditi barem dva sata ranije nego što je uobičajeno i to tako da se probudimo, pa opet vratimo na spavanje još sat ili dva, s jakom namjerom da potaknemo lucidne snove.

Posljednja dva sata ciklusa spavanja su vrijeme kad se događa najviše snova, pa ako se probudite i vratite u san s namjerom da sanjate, možete povećati šanse za ulazak u duboko i živopisno sanjanje. Inače, prosječna odrasla osoba prolazi kroz četiri do pet ciklusa REM faze sna tijekom noći, i tada se najžešće javljaju snovi, jer određeni neuroni postaju vrlo aktivni.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Upravljajte vrtlogom boja

Kad legnete i prepustite se spavanju, iza kapaka često 'vidite' vrtloge boje. Oni nastaju u prijelaznom stanju između budnosti i sna. Ta se aktivnost naziva hipnagogijom i predstavlja zanimljiv neurološki fenomen koji se javlja u trenutku buđenja ili padanja u san.

Neki učitelji lucidnih snova savjetuju da te vrtloge pokušate oblikovati u zanimljive uzorke, tako da se mentalno postavite zadatak. Na primjer, mentalno izgovorite 'sad ću vidjeti kvadrat' i pokušajte ga vidjeti u tom vrtlogu boja ispred sebe.

Glazba za moždane valove može pomoći

Postoje ljudi koji tvrde da im za poticanje lucidnog sanjanja pomažu audiozapisi s glazbom koja potiče moždane valove, pa slušaju posebnu glazbu dok drijemaju. Cini se da nekima to doista pomaže da udu u duboko meditativno stanje koje je savršeno za lucidno sanjanje. Mnogo takve glazbe možete pronaći na Internetu, pa vrijedi pokušati.

Foto: Dreamstime

Ne sramite se seksi snova, ali ne pretjerujte

Sudjelovanje u seksualnim fantazijama za vrijeme lucidnih snova je normalno, pa i uživanje u takvom snu, koji je vrlo realističan. Ne treba se stidjeti zbog toga, kaže Charlie Morley. On sam kaže da je većinu tinejdžerskih godina nakon što je saznao za lucidne snove proveo otkrivajući radosti seksa i skateboardinga.

- No, često upozoravam ljude da ne pretjeruju sa ovim aspektom lucidnog sanjanja, jer ima puno više korisnih aspekata, kaže.

Što pokazuju iskustva?

Svoja iskustva s lucidnim snovima za Daily Mail opisali su dugogodišnji lucidni sanjači, pa evo koje navike treba usvojiti:

Prilike se same otvaraju

Učiteljica iz jugoistočnog Londona Nina Koller (34), kaže kako je prije šest godina zaglavila oko pitanja što dalje s karijerom. Stagnirala je u poslu učiteljice plesa za odrasle, izgubivši volju. Tada je cula za radionice lucidnog sanjanja i otišla s prijateljem. Kad je svladala tehniku, zapitala se u snu: 'Što da napravim sa svojom karijerom'.

Nakon što je treći puta u snu postavila to pitanje, dobila je iznenađujući odgovor: U snu je gledala prema jednoj zgradi i kroz jedan prozor jasno vidjela svoju sliku, kako sjedi na podu, okružena knjigama i čita nešto djeci.

Foto: Dreamstime

- Očito sam o tome podsvjesno razmišljala, ali sad sam to mogla i 'vidjeti' i činilo se savršenim, kaže. Nekoliko tjedana kasnije, u osnovnoj školi blizu njene otvorilo se mjesto učiteljice i podnijela je zahtjev, iako su djeca trebala biti nešto starija od one koju je vidjela u snu. Kad je sutradan došla na razgovor, rečeno joj je da je mjesto za koje je aplicirala već zauzeto, no pojavila se potreba za učiteljicom u mlađem razredu i tako je dobila posao.

- Volim svoju novu ulogu i sada sve ima smisla. Uspjela sam organizirati malu knjižnicu u svojoj učionici i svaki slobodan trenutak posvećujem čitanju djeci, baš kao u snu.

Moguće i smršaviti

Istraživacica lucidnih snova Jayne Gackenbach kaže da je jedno od pitanja koje je proučavala vezano uz lucidne snove ono možemo li ih koristiti kako bismo smršavili. Pokazalo se da se lakše suzdržavala od masne hrane tijekom dana, jer je znala da ih može 'jesti' u snu. Nije čudno kao što zvuci: U lucidnom snu mocete jesti tako realistično da mozak šalje signale zasićenja prema mozgu.

Foto: Matej Matičević/24sata

Kao u stvarnom životu

Sarah Bladen (42) iz Londona kaže da je u svom najsjajnijem lucidnom snu skočila sam s vrha u Dubaiju (najviše zgrade na svijetu!) i preletjela svijetlo žuta polja kukuruza prije slijetanja u tirkizno more.

- Mogla sam osjetiti temperaturu vode i okusiti slani morski zrak na usnama. Kad sam krenula prema obali, mogla sam osjetiti vrući, svileni pijesak između nožnih prstiju. Pojela sam kokos i mogla okusiti njegovo slatko meso, baš kao u normalnom životu. Sve je počelo nakon što joj je umro otac, u ljeto 2012., kad se počela baviti jogom, meditacijom i tehnikama koje povećavaju svjesnost, kako bi se lakše nosila s tugom.

Tada se susrela s uređajem koji zraci pulsirajućim svjetlom na licu dok su oci zatvorene, što izaziva niz psihodeličnih oblika i boja u umu i potiče mirno, opušteno meditativno stanje. Te je noći doživjela svoj prvi lucidni san i kako su učestali usredotočila se na ideju kako si pomoći nakon gubitka. Tada je sanjala da sjedi u dnevnom boravku obiteljske kuće u kojoj je odrasla i razgovara s ocem.

- Govorio je svojim uobičajenim ohrabrujućim, optimističnim tonom i zvučalo je kao da je stvarno. Kad sam se probudila, osjećala sam se kao da me njeguje i tješi tatina prisutnost i to je uvelike promijenilo moj život, priča Sarah.

Foto: Fotolia

Paraliziran u snu ponovo hoda

Paddy Slattery, 40-godišnji filmski redatelj iz Offalyja u Irskoj u 17. godini zadobio je ozljedu kralježnice u prometnoj nesreći i suočio se s doživotnom paralizom. Kad je svladao šok i traumu, godinu dana je proveo u bolnici, s ciljem da pokuša prohodati, no nije išlo. Počeo je vjerovati da neće puno toga postići u životu, iako se nije htio predati. Tako je počeo istraživati na Internetu o snazi uma i duhovnom iscjeljivanju.

- Uključila se moja mašta. Toliko sam htio hodati da sam satima ležao u krevetu zatvorenih očiju zamišljajući svaku pojedinost situacije u kojoj trčim oko sela u kojem sam živio, u nadi da ce ta vježba izliječiti moju oštećenu kralježnicu. Mašta mi je pružila nevjerojatnu emocionalnu autentičnost i nakon nekoliko mjeseci takvih snova probudio bih se i osjećao kao da sam doista trčao u stvarnosti, priča Paddy.

Dodaje kako se osjećao kao da više nije ograničen paralizom, slobodan da učini što želi i ide kamo želi.

- Ne, nisam otkrio mogućnost da opet hodam, ali sam otkrio sposobnost letenja, kaže.