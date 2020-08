Navodno postoji čak 5 različitih izgleda vagina: Kakva je vaša?

<p>Sudeći po iskustvu žene imena Mel, stručnjakinje za depilaciju voskom, koja je to nekada godinama radila, postoji pet tipova vagina obzirom kako izgledaju. <strong>Ona se, kaže, nagledala spolovila puno svojih klijentica te je uočila kako se neke slične po određenim stvarima. </strong>Uglavnom se radi o veličini velikih i malih usni te njihovom položaju, prenosi<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/3308350/different-vagina-type-ms-barbie-puffs/"> The Sun</a>.</p><p><strong>Ovako je ona to vidjela:</strong></p><h2>Gospođa Barbie</h2><p>Kod ovakvog tipa vagine, unutarnje male usne su u potpunosti obuhvaćene s vanjskim velikim usnama. Obje se naslanjaju na kost zdjelice.</p><h2>Gospođa Zavjesa</h2><p>U ovom slučaju male usne vire izvan velikih usana, malo ili puno. Ovo je vjerojatno najčešći tip vagine.</p><h2>Gospođa Nabubrena</h2><p>Ovaj model nalikuje Barbie tipu samo što u ovom slučaju male i velike usne više usmjerene prema pubičnoj kosti i znaju biti nabubrene, ali i tanje i opuštene što ovisi o dobi ili težini žene. </p><h2>Gospođa Potkova</h2><p>Kod ovog tipa vaginalni otvor se širi prema vrhu zbog čega male usne više dođu do izražaja. Izgledom asocira na potkovu.</p><h2>Gospođa Tulipan</h2><p>Ovakva vagina izgleda kao cvijet koji će upravo raširiti svoje latice. U ovom slučaju male usne proviruju kroz velike cijelom duljinom.</p>