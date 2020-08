Ovih pet svakodnevnih navika može štetiti zdravlju vagine

Naizgled obične svakodnevne radnje za koje možda čak mislite da vam čine dobro, zapravo u sebi kriju zdravstvene rizike koji bi mogli ozbiljno ugroziti vaginalnu ravnotežu i rezultirati problemima

<p>Ginekologinja Anne Henderson kaže kako većina ljudi zna kako skrbiti o zdravlju vagine i na što posebno paziti, bez obzira je li riječ o neugodnom mirisu ili iznenadnim bolovima, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12309697/5-habits-harming-vagina-showering-shaving/">The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za zdravlje vagine</p><p>No s druge strane, kaže kako postoje neke svakodnevne navike koje mogu ozbiljno ugroziti vaginalno zdravlje.</p><h2>1. Tuširanje</h2><p>Zlatno pravilo koje vrijedi za vaginalno područje kad je riječ o tuširanju glasi: Manje je više. Stručnjaci kažu kako je za pranje tog područja dovoljna samo topla voda, a već su upozoravali žene da ne koriste tzv. vaginalne četke jer mogu biti opasne. Anne navodi da pretjerano pranje i korištenje četki te agresivnih proizvoda za pranje mogu utjecati na zdravlje vagine.</p><p>- Žene misle da se trebaju agresivnije prati ukoliko imaju pojačani iscjedak ili se pojavio neugodan miris. Žele ga zamaskirati snažnim proizvodima, no to nikad ne pomaže. Pretjerana higijena poput tuširanja dvaput na dan može poremetiti prirodnu bakterijsku ravnotežu na cijelom tijelu, a osobito na području vulve i vagine - upozorava ona.</p><p>Kaže da je tuširanje bolji odabir od kupke jer podrazumijeva da ne sjedite u tekućini s vlastitim bakterijama.</p><p>- Tuširanjem voda s bakterijama ne može prodrijeti u vaginu kao što je to slučaj kod kupanja. To može uzrokovati iritaciju. Najbolje je oprati se samo toplom vodom i osušiti područje - savjetuje Anne.</p><h2>2. Brijanje</h2><p>Uklanjanje dlačica je stvar osobnog odabira, no Anne ističe kako neki postupci mogu prouzročiti iritaciju, osobito ako je riječ o brijanju.</p><p>- Naravno, ako je za vas brijanje najbolji način uklanjanja dlačica s pubične regije i nemate nikakvih tegoba, onda slobodno nastavite. No ukoliko pak osjećate smetnje i iritaciju, postoje brojne druge metode koje će vam više koristiti, poput voska - pojasnila je ginekologinja.</p><p>Kaže da brijanje pojačava rizik od celulitisa koji može prouzročiti infekciju korijena dlake.</p><p>- Brijanjem uklanjate dio površine kože i može se javiti krvarenje, a to će omogućiti bakterijama ulazak i prodor do folikula. Moj savjet je da ne brijete genitalno područje jer se lako možete porezati i dobiti infekciju. Ako žene žele ondje ukloniti dlačice, to mora biti stručnjak i poželjno je da se to radi voskom - savjetovala je.</p><h2>3. Kontracepcija</h2><p>Više od tri milijuna žena u Ujedinjenom Kraljevstvu uzima kontracepcijsku pilulu, dok se ostale oslanjaju na kondome ili spirale. Pilula je učinkovita metoda kontracepcije, no Anne kaže da izravno utječe na pH vagine zbog sintetičkog estrogena koji sadrži. Iako ne savjetuje ženama da prestanu uzimati pilulu, kaže kako moraju biti svjesne utjecaja koji ona ima na njihovo tijelo.</p><p>- Nedostatak prirodnog estrogena utječe na kiselost vagine i ona postaje alkalna što može voditi do mnogih problema - pojasnila je. Pilula može promijeniti sadržaj vaginalnog iscjetka zbog hormonalnih promjena, osobito u cerviksu. Može se pojaviti erozija koja vodi do pojačanog iscjetka i s tim se susreću mnoge žene. Problem obično ne rezultira iritacijom ni svrbežom - pojasnila je.</p><h2>4. Donje rublje</h2><p>Bez obzira je li riječ o ogromnim bijelim gaćama ili nježnim i delikatnim gaćicama, većina žena voli da im je u donjem rublju udobno. No Anne ističe da je važno odabrati materijale koji vagini omogućuju disanje.</p><p>- Ako netko ima tegobe koje se ponavljaju i uvijek vraćaju, mogu posumnjati da koriste rublje sa sintetičkim vlaknima. Uvijek preporučujem pamučno rublje, a ne ono koje sadrži poliester. Pazite što stavljate na kožu. Uska odjeća također utječe na vaginalno zdravlje, pa pokušajte nositi što šire krojeve - kazala je Anne.</p><h2>5. Antibiotici</h2><p>Ponekad je jednostavno nemoguće izbjeći antibiotike ako patite od ozbiljne bakterijske infekcije. No oni utječu na vaginalno zdravlje. Žene koje ih redovito uzimaju mogu razviti bakterijsku vaginozu koja se javlja kad se namnoži previše određenih bakterija.</p><p>- Antibiotici ubijaju bakterije u tijelu, a to uključuje i dobre bakterije koje žive u vagini. Većina antibiotika koje uzimate ubija bakteriju lactobacillus, a to omogućuje ubrzani rast drugih mikroorganizama poput peptostreptokoka, gardanella i gljivica - zaključila je ginekologinja.</p>