Nazvala zaručnika 'preglupim' kad je saznala cijenu prstena

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 20 VJENČANICA KOJE SU KUPILE ZA SITNU LOVU, A IZGLEDAJU ODLIČNO

Jedna se tek zaručena djevojka na Redditu požalila kako ne zna je li 'ispala nefer prema zaručniku kad ga je zamolila da vrati prsten koji joj je dao jer ona misli da je preskup'.

Par je skupa već tri godine, a muškarac joj je, piše, nedavno pripremio romantičnu večeru i zaprosio je. Ona je pristala, a on joj je na prst stavio, kako piše, 'prekrasan Tiffany's prsten'.

POGLEDAJTE VIDEO o tipu koji je nakon 8 mjeseci 'veze' zaprosio svoju - lutku:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Djevojka priča da je 'dragi kamen na prstenu bio ogroman', pa ga je odlučila pitati koliko je na prsten potrošio. Zaručnik joj je otkrio da ga je platio oko 16.000 funti (139,155 kuna), što je nju, kaže, šokiralo.

- Iskreno nisam znala što bih rekla - napisala je. 'Prevelik je to novac da ga se potroši na prsten'.

- Postoji nepisano pravilo da bi zaručnički prsten trebao koštati dvije mjesečne plaće muškarca i to otprilike i jesu njegove dvije plaće, ali je jednostavno previše - piše ona i dodaje da je svakako sretna što joj je htio kupiti nešto tako vrijedno, ali da istovremeno njegov postupak smatra neodgovornim.

Zato mu je objasnila svoja razmišljanja i zamolila ga da vrijedni prsten vrati, no on je to odbio jer smatra da bi 'trebala biti sretna s takvom njegovom odlukom'.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Nemojte me krivo shvatiti, stvarno jesam sretna ali mi je istovremeno to suludo. On nije milijarder i postoje puno 'pametnije' stvari na koje može potrošiti novac. On je pak cijeli dan danas potišten, pretpostavljam zbog prstena, a ja se sad osjećam grozno - dodala je, a korisnici su u svojim komentarima na Redditu bili podijeljeni.

- To je novac koji ste mogli potrošiti na vjenčanje ili predujam za kuću - napisao je jedan, dok su neki komentirali i kako mu je sa molbom da vrati prsten 'pljunula u lice'.

- Naravno da je utučen, kupi ti nešto tako skupocjeno, a ti mu praktički opališ šamar - dodao je drugi korisnik, a većina ih se složila kako 'lijepi trenutak zaruka nikako nije smio biti o tome koliko je netko novaca potrošio'.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

'SKINULA' 50 KG DA PONOVI SLIKE S VJENČANJA: BILA JE OGROMNA

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: